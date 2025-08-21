Elon Musk के Grok से की थीं दिल की बातें, Google पर कर दी सारी प्राइवेट चैट लीक!

Elon Musk की कंपनी xAI के चैटबॉट Grok उस वक्त एक बड़े विवाद फंस गया, जब यूजर्स के सामने इस बात का खुलासा हो गया कि उनकी निजी बातें गूगल पर दिख रही हैं. कई यूजर्स ने इस AI से हेल्थ से जुड़ी सलाह ली थी या अपने निजी विचार शेयर किए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो कुछ उन्होंने चैट में लिखा, वो इंटरनेट पर सबके सामने आ सकता है. ये बात जानकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने जो बातें सिर्फ AI से की थीं, वो गूगल सर्च इंजन में दिखने लगीं, यानी कोई भी उन्हें पढ़ सकता था.

शेयर बटन बन गया मुसीबत

इस समस्या की शुरुआत ग्रोक के एक 'शेयर' बटन की वजह से शुरू हुई. जिसे लोगों के लिए चैट को लिंक बनाकर दूसरों के साथ आसानी से शेयर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि ग्रोक ने यूजर्स को ये साफ-साफ नहीं बताया कि जब वे चैट शेयर करते हैं तो वो बातचीत एक पब्लिक वेब पेज बन जाती है, जिसे गूगल जैसे सर्च इंजन पर इंडेक्स कर दिया जाता है. इसका नतीजा ये हुआ कि इस वजह से करीब 3.7 लाख चैट्स गूगल पर दिखने लगीं और कोई भी उन्हें पढ़ सकता था. जब इन चैट्स को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि इनमें काफी निजी बातें थीं, जैसे मेडिकल सलाह, निजी भावनाएं और एक चैट में तो पासवर्ड तक लिखा हुआ था.

लोगों को नहीं थी स्पष्ट जानकारी

ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनकी शेयर की गई चैट्स सबके लिए खुली हो जाएंगी. ग्रोक ने इस खतरे के बारे में कोई साफ चेतावनी नहीं दी थी. जब पत्रकारों ने इस पर सवाल उठाए तो xAI और एलन मस्क ने कुछ भी कहने से स साफ इनकार कर दिया. इसके बाद अब लोगों ने ग्रोक की इस गलती की तुलना जल्द ही ChatGPT से करनी शुरू कर दी, क्योंकि वहां भी कुछ बातचीत गूगल पर दिखने लगी थीं, लेकिन फर्क ये था कि OpenAI ने तुरंत एक्शन ले लिया था, उन्होंने साफ-साफ जवाब दिया और अपनी सेटिंग्स बदल दीं, ताकि कोई भी चैट तभी पब्लिक हो जब यूजर खुद इसकी इजाजत दें. दूसरी ओर ग्रोक का सिस्टम इतना आसान नहीं था. उसमें न तो कोई साफ चेतावनी थी और न ही ऐसा कोई आसान तरीका जिससे यूजर अपनी बातचीत को पूरी तरह निजी रख सकें. इस वजह से लोग ग्रोक से ज्यादा नाराज हो गए हैं.

जल्दबाजी से ज्यादा जरूरी सावधानी

इस पूरे मामले से ये तो साफ हो गया कि जब टेक कंपनियां जल्दी-जल्दी नए फीचर्स लाने की कोशिश करती हैं तो लोगों की प्राइवेसी आसानी से खतरे में पड़ सकती है. एक छोटा सा शेयर बटन, अगर ठीक से बनाया न जाए तो आपकी निजी बातें सबके सामने आ सकती हैं. ग्रोक की गलती ये सिखाती है कि किसी फीचर को वायरल बनाने से पहले ये जरूरी है कि कंपनी यूजर्स को साफ जानकारी दे और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे. आजकल लोग चैटबॉट्स से हेल्थ, काम और निजी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, ऐसे में कुछ भी ऑनलाइन शेयर करने से पहले एक बार सोच लेना बहुत जरूरी है, चाहे वो AI से ही क्यों न हो. हमें ये समझना चाहिए कि कोई फीचर कैसे काम करता है, क्या चीजें पब्लिक हो रही हैं, और कंपनियों से बेहतर प्राइवेसी की मांग करनी चाहिए.