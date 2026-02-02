Advertisement
Elon Musk की कंपनी में बंपर सैलरी वाली जॉब! Grok AI को 'पढ़ाने' के लिए हो रही भर्ती, अभी घर बैठे करें अप्लाई

अगर आपकी कलम में जादू है और आप शब्दों से खेलना जानते हैं, तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आए हैं. मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI अपने एआई चैटबॉट ग्रोक (Grok) को और स्मार्ट बनाने के लिए राइटिंग स्पेशलिस्ट (Writing Specialists) और एआई ट्यूटर्स की तलाश कर रही है. इस काम के लिए मस्क लोगों को करोड़ों रुपये के पैकेज भी दे रहे हैं.

Feb 02, 2026
दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब भी उसमें कुछ चिजों की कमी रह रही है. AI अभी इंसानों के जैसे टेक्स्ट नहीं लिख पा रहे हैं. इसी कमी को पूरा करने के लिए एलन मस्क की कंपनी xAI अपने एआई चैटबॉट ग्रोक (Grok) के लिए राइटिंग स्पेशलिस्ट और एआई ट्यूटर्स की तलाश कर रही है. कंपनी चाहती है कि उसका चैटबॉट ग्रोक कोई भी समझदार लोगों की तरह बात करे और टेक्स्ट लिखे. अगर आप भी राइटिंग स्पेशलिस्ट हैं तो एलन मस्क आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आए हैं. इसकी खास बात यह है कि इस काम के लिए आपको कोडिंग जानने की जरूरत नहीं है, बस आपकी भाषा पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए. 

आखिर मस्क को क्यों चाहिए राइटर्स?
दरअसल, एलन मस्क का चैटबॉट ग्रोक अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है. मस्क चाहते हैं कि ग्रोक सिर्फ मशीनी जवाब न दे, बल्कि वह लोगों के साथ उनकी अपनी भाषा और टोन में बात करे. इसके लिए कंपनी हिंदी, बंगाली सहित कई भाषाओं के जानकारों को हायर कर रही है. इन राइटिंग स्पेशलिस्ट का मुख्य काम एआई को सही डेटा देना है और उसे यह सिखाना होगा कि किसी सवाल का सबसे सटीक और दिलचस्प जवाब क्या हो सकता है?

सैलरी जानकर उड़ जाएंगे होश!
मस्क की कंपनी में काम करने का मतलब है कि सुविधाओं की कोई कमी नहीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, xAI इन पदों के लिए $35 से $65 प्रति घंटा (करीब 3,000 से 5,500 रुपये) तक ऑफर कर रही है. अगर आप फुल-टाइम या लॉन्ग-टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए चुने जाते हैं. तब आपको सालाना पैकेज करोड़ों में दिया जा सकता है. कुछ हाई-लेवल टैलेंट इंजीनियर और राइटिंग एक्सपर्ट रोल्स के लिए तो 1 करोड़ से 2.18 करोड़ रुपये तक के पैकेज की चर्चा हो रही है. 

कौन कर सकता है अप्लाई?
इस नौकरी के लिए आम कंटेंट राइटिंग काफी नहीं मानी जा रही है. कंपनी ऐसे लोगों की तलाश में है जिनके पास खास लेखन अनुभव हो. इसमें पत्रकार, लेखक, एडिटर, रिसर्च लिखने वाले लोग और ऐसे क्रिएटिव प्रोफेशनल शामिल हो सकते हैं जिनकी भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी हो. साफ शब्दों में कहें तो यहां वही लोग फिट बैठेंगे जो लिखने को सिर्फ काम नहीं बल्कि कला मानते हैं. कुछ पदों के लिए कंपनी ने साफ कहा है कि अगर आपको एआई का कोई पिछला अनुभव नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं. उन्हें बस ताजा दिमाग चाहिए जो ग्रोक को आम लोगों की तरह सोचना सिखा सके.

कैसे करें अप्लाई?
अगर आप भी मस्क की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रक्रिया बहुत सरल है. आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर अप्लाई कर सकते हैं. 
स्टेप 1. सबसे पहले आप x.ai/careers पोर्टल पर जाएं. 
स्टेप 2. वहां आप 'Writing Specialist' या 'AI Tutor' जैसे पदों को सर्च करें.
स्टेप 3. अब आप अपनी प्रोफाइल और काम का सैंपल (Statement of Exceptional Work) अपलोड करें. 
स्टेप 4. शॉर्टलिस्ट होने पर आपको एक राइटिंग टेस्ट और फिर इंटरव्यू के राउंड से गुजरना होगा. 

काम क्या करना होगा?
शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों का काम एआई को लिखना सिखाना होगा. यानी चैटबॉट जो जवाब तैयार करता है, उसे पढ़कर सुधारना, भाषा को ज्यादा सहज बनाना और जवाबों को दिलचस्प व साफ बनाना होगा. इसमें यह भी देखा जाएगा कि जवाब पढ़ने वाले को सीधे समझ में आ जाए. इसके लिए लोगों को आसान शब्दों का चयन और सही टोन टोन में ग्रोक को ट्रेंड करना होगा.

