Advertisement
trendingNow13078067
Hindi NewsटेकElon Musk दे रहे भारतीयों को नौकरी! xAI को हिंदी-बंगाली भाषा बोलने वालों की तलाश, जानिए इसकी वजह

Elon Musk दे रहे भारतीयों को नौकरी! xAI को हिंदी-बंगाली भाषा बोलने वालों की तलाश, जानिए इसकी वजह

एलन मस्क की कंपनी xAI भारत में अपने चैटबॉट ग्रोक को और बेहर बनाने के लिए बंगाली और हिंदी भाषी लोगों को नियुक्त कर रही है. कंपनी चाहती है कि उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक सरल और आम लोगों की भाषा में उनसे बात कर सके. xAI के आयुष जायसवाल ने बताया कि ग्रोक को मेंटर करने के लिए जिन भाषाओं के लोगों की तलाश की जा रही है, उनमें हिंदी, बंगाली, रूसी, अरबी, मंदारिन और इंडोनेशियाई लोग शामिल हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 18, 2026, 08:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Elon Musk दे रहे भारतीयों को नौकरी! xAI को हिंदी-बंगाली भाषा बोलने वालों की तलाश, जानिए इसकी वजह

एलन मस्क की कंपनी xAI भारत में अपने चैटबॉट ग्रोक को और बेहर बनाने में जुट गई है. इसके लिए कंपनी हिंदी और बंगाली समेत कई भाषा जानने वालों को काम पर रखने की तैयारी कर रही है. कंपनी चाहती है कि उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक सरल और आम लोगों की भाषा में बात करें. जिससे लोगों को ग्रोक कोई मशीन नहीं, बल्कि आस-पास के किसी परिचित या पड़ोसी की तरह बात कर सके. xAI यह भर्ती ऐसे समय हो रही है, जब भारत एआई कंपनियों के लिए बड़ा बाजार बनता जा रहा है. ऐसे में गूगल, ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों के साथ xAI भी भारतीय यूजर्स से सीधा कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है.  

xAI को किन भाषाओं के लोगों की जरूरत
xAI के आयुष जायसवाल ने X पर बताया गया है कि ग्रोक को मेंटर करने के लिए जिन भाषाओं के लोगों की तलाश की जा रही है, उनमें हिंदी, बंगाली, रूसी, अरबी, मंदारिन और इंडोनेशियाई लोग शामिल हैं. इसमें सबसे खास बात यह है कि इसके लिए लोगों को एआई या टेक्नोलॉजी की गहरी जानकारी होना जरूरी नहीं है. कंपनी का कहना है कि एआई सीखने का काम लोगों के लिए बेहतरीन मौका हो सकता है. कंपनी से जुड़े लोगों का कहना है कि जो लोग इससे जुड़ेंगे, वे न सिर्फ ग्रोक को बेहतर बनाएंगे, बल्कि खुद भी नई तकनीक को करीब से समझ पाएंगे.

यह भी पढ़ें:- WhatsApp की होगी छुट्टी? Google Messages में आ रहे हैं 3 जादुई फीचर्स, ये रही डिटेल

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में क्यों जरूरी है यह कदम?
आपको बता दें कि भारत में ग्रोक पहले से ही सोशल मीडिया पर काफी इस्तेमाल किया जा रहा है. ग्रोक से भारत के लोग राजनीति, इतिहास, ट्रेंडिंग खबरों और यहां तक कि हल्की-फुल्की बातचीत के लिए भी सवाल पूछते हैं. इसमें कई यूजर अपनी मातृभाषा में चैटबॉट से बात करना पसंद करते हैं. यही वजह है कि xAI अब ग्रोक को भारतीय भाषाओं में और मजबूत बनाना चाहती है. 

विवादों में रहा है ग्रोक
हालांकि, ग्रोक को लेकर बीते दिनों xAI को खूब परेशानी का सामना करना पड़ा था. चैटबॉट की कुछ गतिविधियों को लेकर सवाल उठे थे. जिसके बाद कंपनी को अपने नियमों में कई बड़े बदलाव करने पड़े थे. मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों ने तो ग्रोक को प्रतिबंधित कर दिया था. अब xAI ग्रोक को और भी जिम्मेदार बनाने पर जोर दे रही है. कंपनी का कहना है कि टेक्नोलॉजी तभी काम की होती है, जब वह सुरक्षित और भरोसे के लायक हो. इसी सोच के साथ ग्रोक के व्यवहार और जवाब देने के तरीके को सुधारा जा रहा है.

यह भी पढ़ें:- अब हवा ही बुझाएगी प्यास! नई टेक्नोलॉजी से रेगिस्तान में भी तैयार होगा पीने का पानी

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

AI Chatbot GrokElon MuskxAI hiring

Trending news

‘जनसांख्यिकीय असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
bengal elections
‘जनसांख्यिकीय असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
uddhav thackeray
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
bjp west bengal news
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
DNA Analysis
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
DNA
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
DNA
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
A R Rahman
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
DNA Analysis
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
जहां रुका था विकास, वहीं से शुरुआत! सिंगूर में पीएम मोदी की जनसभा के मायने समझिए
west bengal news in hindi
जहां रुका था विकास, वहीं से शुरुआत! सिंगूर में पीएम मोदी की जनसभा के मायने समझिए
Republic Day पर कहीं मौसम न बन जाए 'विलेन'? मैदान से पहाड़ों तक IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
Republic Day पर कहीं मौसम न बन जाए 'विलेन'? मैदान से पहाड़ों तक IMD का बड़ा अलर्ट