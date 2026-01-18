Elon Musk दे रहे भारतीयों को नौकरी! xAI को हिंदी-बंगाली भाषा बोलने वालों की तलाश, जानिए इसकी वजह

एलन मस्क की कंपनी xAI भारत में अपने चैटबॉट ग्रोक को और बेहर बनाने में जुट गई है. इसके लिए कंपनी हिंदी और बंगाली समेत कई भाषा जानने वालों को काम पर रखने की तैयारी कर रही है. कंपनी चाहती है कि उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक सरल और आम लोगों की भाषा में बात करें. जिससे लोगों को ग्रोक कोई मशीन नहीं, बल्कि आस-पास के किसी परिचित या पड़ोसी की तरह बात कर सके. xAI यह भर्ती ऐसे समय हो रही है, जब भारत एआई कंपनियों के लिए बड़ा बाजार बनता जा रहा है. ऐसे में गूगल, ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों के साथ xAI भी भारतीय यूजर्स से सीधा कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है.

xAI को किन भाषाओं के लोगों की जरूरत

xAI के आयुष जायसवाल ने X पर बताया गया है कि ग्रोक को मेंटर करने के लिए जिन भाषाओं के लोगों की तलाश की जा रही है, उनमें हिंदी, बंगाली, रूसी, अरबी, मंदारिन और इंडोनेशियाई लोग शामिल हैं. इसमें सबसे खास बात यह है कि इसके लिए लोगों को एआई या टेक्नोलॉजी की गहरी जानकारी होना जरूरी नहीं है. कंपनी का कहना है कि एआई सीखने का काम लोगों के लिए बेहतरीन मौका हो सकता है. कंपनी से जुड़े लोगों का कहना है कि जो लोग इससे जुड़ेंगे, वे न सिर्फ ग्रोक को बेहतर बनाएंगे, बल्कि खुद भी नई तकनीक को करीब से समझ पाएंगे.

भारत में क्यों जरूरी है यह कदम?

आपको बता दें कि भारत में ग्रोक पहले से ही सोशल मीडिया पर काफी इस्तेमाल किया जा रहा है. ग्रोक से भारत के लोग राजनीति, इतिहास, ट्रेंडिंग खबरों और यहां तक कि हल्की-फुल्की बातचीत के लिए भी सवाल पूछते हैं. इसमें कई यूजर अपनी मातृभाषा में चैटबॉट से बात करना पसंद करते हैं. यही वजह है कि xAI अब ग्रोक को भारतीय भाषाओं में और मजबूत बनाना चाहती है.

विवादों में रहा है ग्रोक

हालांकि, ग्रोक को लेकर बीते दिनों xAI को खूब परेशानी का सामना करना पड़ा था. चैटबॉट की कुछ गतिविधियों को लेकर सवाल उठे थे. जिसके बाद कंपनी को अपने नियमों में कई बड़े बदलाव करने पड़े थे. मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों ने तो ग्रोक को प्रतिबंधित कर दिया था. अब xAI ग्रोक को और भी जिम्मेदार बनाने पर जोर दे रही है. कंपनी का कहना है कि टेक्नोलॉजी तभी काम की होती है, जब वह सुरक्षित और भरोसे के लायक हो. इसी सोच के साथ ग्रोक के व्यवहार और जवाब देने के तरीके को सुधारा जा रहा है.

