दुनिया के सबसे अमीर आदमी ढूंढ रहे हैं टीचर, महीने की सैलरी होगी ₹900000 से ज्यादा! काम होगा सिर्फ...

एलन मस्क की AI कंपनी xAI अब अपने AI चैटबॉट Grok को और ज्यादा क्रिएटिव बनाने में जुट गई है. इस बार लक्ष्य है- वीडियो गेम बनाना सिखाना. इसके लिए कंपनी इंसानों को हायर कर रही है जो AI को गेमिंग की दुनिया समझा सकें. कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर एक नई नौकरी का विज्ञापन जारी किया है, जिसमें "Video Game Tutor" की जरूरत बताई गई है. इस काम का मकसद है Grok को सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड जवाब देने तक सीमित न रखना, बल्कि उसे इतना सक्षम बनाना कि वह खुद से दिलचस्प और प्लेएबल वीडियो गेम बना सके.

इस जॉब में करना क्या होगा?

Grok को ट्रेन करने के लिए चुने गए ट्यूटर को AI को गेम मैकेनिक्स, स्टोरीलाइन, डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस जैसे पहलुओं के बारे में समझाना होगा. उन्हें xAI के प्राइवेट सॉफ्टवेयर के साथ काम करना होगा और एआई द्वारा तैयार किए गए गेम एलिमेंट्स को रिव्यू कर फीडबैक देना होगा. कंपनी चाहती है कि इंसान की क्रिएटिव सोच और अनुभव Grok की समझ को बेहतर बनाए, ताकि AI ऐसे गेम बना सके जो न केवल टेक्निकली सही हों, बल्कि खेलने में भी मजेदार हों.

क्या होनी चाहिए योग्यता?

* गेम डिजाइन या कंप्यूटर साइंस में मजबूत बैकग्राउंड

* इंडी गेम डेवलपमेंट में अनुभव

* खुद के बनाए गेम्स का पोर्टफोलियो

* गेम मैकेनिक्स और स्टोरीटेलिंग की अच्छी समझ

* AI- आधारित गेम टेस्टिंग या डेवलपमेंट में अनुभव हो तो बोनस पॉइंट

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी को ऐसे लोग भी चाहिए जो खुद भी गेम खेलना पसंद करते हों, यानी गेमिंग पैशन रखने वाले कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी जाएगी.

वर्क सेटअप और शर्तें

* जॉब का बेस Palo Alto, California में है

* वर्क फ्रॉम होम (Remote) का भी ऑप्शन है

* पहले 2 हफ्ते 9:00 AM से 5:30 PM PST तक काम करना होगा

* उसके बाद टाइम जोन फ्लेक्सिबल होगा

* USA के Wyoming और Illinois के निवासी अप्लाई नहीं कर सकते

* वीजा स्पॉन्सरशिप नहीं दी जाएगी

रिमोट वर्क के लिए जरूरी है:

* Mac (macOS 11 या ऊपर) या Windows 10 कंप्यूटर

* अच्छा इंटरनेट और स्मार्टफोन

कितना मिलेगा पैसा?

इस जॉब के लिए प्रति घंटे $45 से $100 (यानी ₹3,800 से ₹8,400 तक) तक की पेमेंट दी जा सकती है. अगर कम से कम भी मानकर चलें तो हर घंटे के 3,800 रुपये मिलेंगे. काम हर दिन 8 घंटे का होगा. महीने के हिसाब से निकालें तो सैलरी 9 लाख से ज्यादा की होगी.

* फुल-टाइम जॉब में मेडिकल बेनिफिट्स मिल सकते हैं

* पार्ट-टाइम वर्कर्स को कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे

* फायदा इस पर भी निर्भर करेगा कि आप किस देश से हैं