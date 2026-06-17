Grok Imagine Video 1.5: AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आगे बढ़ने की रेस हर दिन तेज होती चली जा रही है. एआई बनाने वाली टेक कंपनियां आगे निकलने के लिए हम मॉडल को हर दिन एडवांस बनाने में लगी हुई हैं. इसी क्रम में दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की कंपनी xAI ने OpenAI और Google को टक्कर देने के लिए अपना नया और एडवांस वीडियो जनरेशल मॉडल Grok Imagine Video 1.5 लॉन्च कर दिया है. कंपनी का दावा है कि यह उनका अब तक का सबसे बेहतरीन इमेज-टू-वीडियो मॉडल है, जो न सिर्फ शानदार वीडियो बनाता है बल्कि पहले से कई गुना तेजी से काम भी करता है.
अक्सर एआई वीडियो में साउंड यानी आवाज को अलग से जोड़ना पड़ता है, जिसमें सबसे मुश्किल काम होता है, वीडियो के साथ साउंड को मैच करा पाना. लेकिन Grok Imagine Video 1.5 ने यूजर्स की इसी परेशानी को दूर कर दिया है. अब वीडियो के साथ ही उसके बैकग्राउंड का साउंड, डायलॉग और साउंड इफेक्ट्स एक साथ जनरेट होंगे. कंपनी का दावा है कि नए अपडेट के बाद वीडियो के साथ ऑडियो बिल्कुल सटीक सिंक होगी.
AI से बने वीडियो में अक्सर कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है, जैसे किरदारों का हवा में तैरना, चीजों का अजीब तरीके से मुड़ जाना या कुछ दूसरा. xAI ने नए मॉडल में इसी कमी को काफी हद तक दूर करने का प्रयास किया है. अब वीडियो में मूवमेंट ज्यादा असली और नेचुरल लगेंगे, जिससे वीडियो में फेक लुक कम होगा.
Grok Imagine Video 1.5 is here
Our new image-to-video model with sharper realism, better physics and faster generations https://t.co/zGhs9czkC5 pic.twitter.com/9X4YicpMH8
कम समय में वीडियो बनाने में यह मॉडल दूसरे मॉडल की तुलना में काफी आगे है. इसका Fast वर्जन पहले के मुकाबले करीब दोगुनी स्पीड से काम करता है. अब यूजर्स 720p रेजोल्यूशन वाला 6 सेकंड का वीडियो मात्र 25 सेकंड में बना सकेंगे, वहीं पुराने मॉडल में इसके लिए 40 सेकंड से ज्यादा का समय लगता था.
नए अपडेट में क्रिएटर्स के काम को आसान बनाने के लिए xAI कुछ नए और एडवांस टूल्स भी ला रहा है, जैसे-
अब यूजर्स अपने काम को एक जगह ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, जो स्क्रीन के लेफ्ट साइडबार में दिखेगा.
एक वीडियो के बनने का इंतजार किए बिना, यूजर्स एक साथ कई प्रॉम्ट्स एक साथ रन करा सकेंगे.
इसके साथ ही अपनी पुरानी बनाई हुई तस्वीरों या वीडियो को खोजने के लिए स्क्रॉल नहीं करना होगा, सीधे सर्च करके उन्हें निकाला जा सकेगा.
Grok Imagine Video 1.5 अब प्रीव्यू से बाहर आ गया है और xAI API पर grok-imagine-video-1.5 नाम पर मौजूद है. इसके साथ ही इसका Fast वर्जन grok.com/imagine वेबसाइट और इसके iOS व एंड्रॉयड ऐप्स पर भी मौजूद है. यूजर्स बस एक इमेज अपलोड करके और मोशन को डिस्क्राइब करके अपना मनपसंद वीडियो बना सकते हैं.