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Elon Musk की xAI ने लॉन्च किया Grok Imagine Video 1.5, अब 25 सेकंड में बनेंगे AI वीडियो और ऑडियो भी होगा ऑटो-सिंक

Grok Imagine Video 1.5: AI की रेस में आगे निकलने के लिए एलन मस्क की कंपनी xAI ने नया Grok Imagine Video 1.5 लॉन्च कर दिया है. कंपनी के अनुसार, यह मॉडल पहले से दोगुनी रफ्तार, शानदार ऑडियो सिंक के साथ वीडियो तैयार करता है, साथ ही इसमें एक साथ कई प्रॉम्ट रन करा अपने काम को जल्दी पूरा कर सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 17, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:13 PM IST
Elon Musk की xAI ने लॉन्च किया Grok Imagine Video 1.5, अब 25 सेकंड में बनेंगे AI वीडियो और ऑडियो भी होगा ऑटो-सिंक

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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