Elon Musk का बड़ा ऑफर: दूसरों को नौकरी दिलाओ और खुद ₹2 करोड़ से ज्यादा कमाओ! जानें क्या है यह अनोखी जॉब

Elon Musk xAI Hiring: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में इन दिनों टैलेंट की भारी जंग छिड़ी हुई है. एआई बनाने वाली सभी कंपनी टॉप टैलेंट को अपनी कंपनी में लाना चाहती हैं और इसके लिए जमकर पैसे भी दे रही हैं. इसी क्रम में अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी xAI ने इस रेस को जीतने के लिए एक अनोखा दांव खेला है. मस्क अपनी टीम में ऐसे टैलेंट इंजीनियर्स की तलाश कर रहे हैं जो सीदे उन्हें रिपोर्ट करे और जिनका काम हाई-एंड टेक्निकल टैलेंट को कंपनी से कनेक्ट करना होगा.

तो अगर आप AI और इंजीनियरिंग के सेक्टर में नई और हाई-प्रोफाइल जॉब्स की तलाश में हैं तो मस्क आपके लिए शानदार मौका लाएं हैं. xAI ऐसे इंजीनियरों की तलाश कर रही है जिनका सिर्फ काम होगा दूसरे टॉप इंजीनियर्स को खोजना और हायर करना.

क्या है टैलेंट इंजीनियर का रोल?

यह कोई नार्मल HR (Human Resource) की जॉब नहीं है. xAI एक ऐसी एलीट यूनिट बना रहा है जो लिंक्डइन या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के बजाय खुद के सिस्टम और नेटवर्क के जरिए दुनिया भर के बेहतरीन इंजीनियर्स की तलाश करेगी. इन इंजीनियर्स को कोडिंग में माहिर होना चाहिए जिससे वे उम्मीदवारों की टेक्नोलॉजी पॉवर को समझ सकें. हालांकि इसमें रोज कोडिंग नहीं करनी होगी लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक उम्मीदवार को Vibe Coding जरूर आनी चाहिए.

अब जान लीजिए कितनी मिलेगी सैलरी

मस्क की कंपनी xAI इस रोल के लिए भारी-भरकम पैकेज ऑफर दे रही है. इस नौकरी के लिए 120,000 से 240,000 डॉलर यानी लगभग 1 करोड़ से 2.18 करोड़ सालाना सैलरी मिलेगी. बात करे जॉब लोकेशन की तो यह पॉलो अल्टो, कैलिफोर्निया होगी. इसके साथ ही इसमें मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान और कंपनी में हिस्सेदारी भी होगी.

इस तरह करना होगा काम

ये टैलेंट इंजीनियर्स हैकथॉन होस्ट करेंगे. टेक्नोलॉजी इवेंट्स में जाएंगे और ऑनलाइन कम्युनिटीज के जरिए दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को खोजकर मस्क की कंपनी का हिस्सा बनाएंगे. मस्क का यह कदम गूगल, मेटा और ओपनएआई जैसे दिग्गजों को कड़ी टक्कर देने के लिए देखा जा रहा है जो फिलहाल भारी भरकम बोनस देकर AI टैलेंट को अपनी ओर खींच रहे हैं.

