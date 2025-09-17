500 एक्टपर्ट्स की छंटनी कर Elon Musk ने उठाया बड़ा कदम, 20 साल के कॉलेज स्टूडेंट को बना दिया लीडर

Elon Musk की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI में काफी उथल-पुथल मची हुई है. हाल ही में कंपनी ने भारी-भरकम छंटनी करते हुए अपने 500 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था. वहीं, अब खबर आई है कि 500 तजुर्बेकार लोगों को नौकरी से निकालने के बाद मस्क ने एक 20 साल के कॉलेज स्टूडेंट डिएगो पासिनी (Diego Pasini) को अपनी AI कंपनी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. बता दें कि पासिनी नें 2023 में हाई स्कूल पास किया था. उन्होंने सिर्फ 8 महीने पहले ही xAI को जॉइन किया है और अब उन्हें कंपनी की डेटा एनोटेशन टीम के लीड बना दिया गया है. यह वही टीम है जो xAI के Grok AI चैटबॉट को ट्रेन करने का काम करती है.

Diego Pasini को बनाया टीम लीड

बताया जा रहा है कि पासिनी अभी University of Pennsylvania में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों उन्होंने कॉलेज से छुट्टी ली हैं, ताकि वे इस नई जिम्मेदारियों को अच्छी तरह संभाल सकें. बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले हफ्ते xAI कंपनी में बड़ा बदलाव देखने को मिला जब कम से कम 9 सीनियर कर्मचारियों के Slack अकाउंट बंद कर दिए गए. इसके बाद कंपनी ने सितंबर महीने में कई कर्मचारियों नौकरी से निकाल दिया. इस छंटनी का सबसे बड़ा असर डेटा एनोटेशन टीम (Data Annotation Team) पर देखने को मिला. पहले इस टीम में लगभग 1,500 लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर करीब 900 पर आ गई है.

पासिनी ने की अहम मीटिंग

दूसरी ओर पासिनी की बात करें तो उन्होंने सितंबर की शुरुआत में टीम की जिम्मेदारी संभाली और 15 सितंबर को सभी कर्मचारियों के साथ एक मीटिंग की. इस मीटिंग में उन्होंने सभी को आश्वासन दिया कि अब और किसी की नौकरी नहीं जाएगी. लेकिन बिजनेस इनसाइडर की मानें तो इसके कुछ ही वक्त के बाद 100 से ज्यादा कर्मचारियों को और फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ा. अब 20 साल के पासिनी लगातार एक-एक करके सभी कर्मचारियों के साथ मीटिंग करने लगे हैं, जिसमें उन्हें अपने काम की अहमियत साबित करनी पड़ रही है.

टीम में हुए कई बदलाव

पासिनी के नेतृत्व में टीम में काम करने के तरीके में कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं. अब कर्मचारियों के प्रदर्शन को जांचने के लिए नई नियम और प्रक्रिया लागू हुई हैं. बताया जा रहा है कि टीम का ध्यान अब कई खास तरह के टेस्टिंग नियमों पर है, जिनके आधार पर यह तय किया जा रहा है कि कौन कर्मचारी कंपनी में बना रहेगा और किसे हटाया जाएगा.

पासिनी ने किया था छंटनी से पहले ऐलान

बिजनेस इनसाइडर की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक, छंटनी शुरू होने से पहले पासिनी ने कंपनी के Slack चैनल्स में एक अहम घोषणा की थी. उन्होंने सभी कर्मचारियों को बताया कि वे कुछ खास मूल्यांकन पर ध्यान दें, क्योंकि यही टेस्ट उनके xAI में भविष्य तय करेंगे.

xAI में टीम की अहम भूमिका

xAI कंपनी में डेटा एनोटेशन टीम का काम बहुत ही अहम है. इस टीम में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले और फुल-टाइम कर्मचारी शामिल हैं, जो फ्रेश डेटा को लेबल और कैटेगराइज करते हैं. इसका मकसद AI चैटबॉट Grok की समझने की क्षमता को बेहतर बनाना है. पासिनी को इस टीम का लीडर बनाया गया है. पहले इस टीम को वो व्यक्ति संभालते थे, जिन्होंने Tesla की Autopilot डेटा एनोटेशन टीम को 10 साल से ज्यादा समय तक मैनेज किया था और फिर xAI में आए थे.

Musk ने किया था पासिनी को नोटिस

सितंबर की शुरुआत में, जब पासिनी ने Elon Musk की कंपनियों के समर्थन में पोस्ट किए तो Musk ने उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फॉलो करना शुरू कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी के 2 कर्मचारियों ने अंदरूनी Slack चैनल पर पासिनी की योग्यता पर सवाल उठाए थे, लेकिन कुछ ही घंटों में उनके अकाउंट बंद कर दिए गए. कंपनी से जब इन लीडरशिप बदलावों और लगातार हो रही छंटनी पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो कोई जवाब नहीं दिया गया. बता दें कि पासिनी ने अपनी स्कूलिंग अमेरिका के Pingry School से की है, जो एक प्रतिष्ठित स्कूल माना जाता है और जिसकी सालाना फीस ही 47,000 डॉलर से भी ज्यादा है.