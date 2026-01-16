इंसान बन जाएगा अमर? मस्क बोले- सॉफ्टवेयर बग है बुढ़ापा, ठीक करेंगे... 4 भविष्यवाणियों ने उड़ाए होश

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क एक बार फिर अपनी भविष्यवाणियों को लेकर चर्चा में हैं. इस बार उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, हेल्थकेयर और इंसानी उम्र को लेकर ऐसे दावे किए हैं, जो आने वाले कुछ सालों में दुनिया की दिशा बदल सकते हैं. मस्क का कहना है कि आने वाले दशक में AI और रोबोट न सिर्फ फाइनेंस सिस्टम को बदल देंगे, बल्कि इंसानी शरीर और उम्र को लेकर हमारी सोच भी पूरी तरह बदल जाएगी.

आम लोगों को मिलेगा वर्ल्ड-क्लास इलाज

मूनशॉट्स पॉडकास्ट में पीटर डायमंडिस से बातचीत के दौरान एलन मस्क ने कहा कि उनका लक्ष्य आम लोगों को ऐसा हेल्थकेयर देना है, जो आज सिर्फ दुनिया के बड़े नेताओं और राष्ट्रपतियों को ही मिल पाता है. मस्क के मुताबिक अभी डॉक्टरों और अच्छे सर्जनों की भारी कमी है. एक अच्छा डॉक्टर बनने में सालों लग जाते हैं और तब भी मेडिकल नॉलेज लगातार बदलती रहती है. इसके अलावा डॉक्टरों के पास समय की भी सीमा होती है और उनसे गलतियाँ भी हो सकती हैं.

क्या खत्म हो जाएगा इंसानी सर्जन का दौर?

एलन मस्क ने दावा किया कि 2030 तक अस्पतालों में स्पेशलाइज्ड रोबोट सर्जन इंसानों से बेहतर काम करने लगेंगे. उन्होंने कहा कि टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट Optimus भविष्य में डॉक्टरों की कमी का सबसे बड़ा समाधान बन सकता है. मस्क का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया में जितने इंसानी सर्जन होंगे, उससे कहीं ज्यादा संख्या ऐसे रोबोट्स की होगी, जो सर्जरी में उनसे बेहतर होंगे.

रिटायरमेंट की सेविंग होगी बेकार?

मस्क ने सिर्फ हेल्थकेयर ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि 10 से 20 सालों में रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने का कॉन्सेप्ट ही बेकार हो जाएगा. उनका तर्क है कि जब रोबोट लगभग हर तरह का मैनुअल काम करने लगेंगे, जैसे घर बनाना या खाना उगाना, तब चीज़ों और सेवाओं की कीमत लगभग शून्य हो जाएगी. ऐसे में भविष्य में लोगों को रिटायरमेंट के लिए सेविंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.

क्या इंसान बन सकता है अमर?

एलन मस्क का सबसे विवादित दावा इंसानी उम्र को लेकर है. उन्होंने कहा कि बुढ़ापा कोई प्राकृतिक समस्या नहीं, बल्कि एक तरह का “सॉफ्टवेयर बग” है, जिसे ठीक किया जा सकता है. मस्क का मानना है कि इंसान का शरीर एक तय प्रोग्राम पर काम करता है और उसी प्रोग्राम की वजह से हम बूढ़े होते हैं और मरते हैं. अगर इस प्रोग्राम को बदला जाए, तो इंसान ज्यादा लंबा या लगभग अमर जीवन जी सकता है.

इंसानों से ज्यादा समझदार होगा AI

मस्क की आखिरी भविष्यवाणी AI की ताकत को लेकर है. उनका कहना है कि 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सामूहिक बुद्धिमत्ता पूरी मानव जाति से भी ज्यादा हो जाएगी. उन्होंने बताया कि AI की “इंटेलिजेंस डेंसिटी” यानी उसकी समझने और सोचने की क्षमता, इंसानों से कई गुना तेज़ी से बढ़ रही है. मस्क के मुताबिक, हम अभी AI की असली क्षमता को काफी कम आंक रहे हैं.