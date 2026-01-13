अमेरिका के हाथ लगा Elon Musk का 'हथियार'... अब जंग भी लड़ेगा Grok! जानिए कैसे बदलेगा युद्ध लड़ने का तरीका

अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सोमवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि एलन मस्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट Grok जल्द ही पेंटागन के नेटवर्क का हिस्सा बनने जा रहा है. Grok के साथ-साथ Google का जेनरेटिव AI इंजन भी पेंटागन के सिस्टम में काम करेगा. इसका मकसद अमेरिकी सेना के ज्यादा से ज्यादा डेटा को AI सिस्टम में डालकर उसे ज्यादा ताकतवर बनाना है. हेगसेथ ने यह बात टेक्सास में एलन मस्क की स्पेस कंपनी SpaceX में दिए गए भाषण के दौरान कही.

हर नेटवर्क पर होगा AI का इस्तेमाल

अपने भाषण में रक्षा मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द दुनिया के सबसे एडवांस AI मॉडल्स रक्षा विभाग के हर नेटवर्क में मौजूद होंगे, चाहे वह अनक्लासिफाइड हो या क्लासिफाइड. उन्होंने इसे अमेरिकी सेना के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा कदम बताया. हेगसेथ के मुताबिक, आने वाले समय में AI सैन्य फैसलों, ऑपरेशन्स और रणनीति का अहम हिस्सा बनने वाला है.

विवादों के बीच Grok की एंट्री

यह ऐलान ऐसे समय पर आया है जब Grok को लेकर दुनिया भर में विवाद चल रहा है. हाल ही में Grok पर बिना सहमति लोगों की अत्यधिक यौन रूप से आपत्तिजनक डीपफेक इमेज बनाने के आरोप लगे थे. इसके बाद मलेशिया और इंडोनेशिया ने Grok को ब्लॉक कर दिया, जबकि ब्रिटेन की ऑनलाइन सेफ्टी वॉचडॉग ने इसकी जांच शुरू कर दी है. इन विवादों के बाद Grok ने अपनी इमेज जेनरेशन और एडिटिंग फीचर को सिर्फ पेड यूज़र्स तक सीमित कर दिया है.

सैन्य और खुफिया डेटा AI को मिलेगा

पीट हेगसेथ ने साफ कहा कि Grok इसी महीने के अंत तक डिफेंस डिपार्टमेंट में लाइव हो जाएगा. उन्होंने यह भी घोषणा की कि सेना के IT सिस्टम से जुड़ा “सभी जरूरी डेटा” AI के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. इसमें खुफिया एजेंसियों के डेटाबेस का डेटा भी शामिल होगा. उनका कहना था कि AI उतना ही बेहतर होता है, जितना अच्छा डेटा उसे मिलता है, और पेंटागन के पास पिछले 20 सालों के युद्ध और खुफिया ऑपरेशन्स का बेहद मजबूत डेटा मौजूद है.

Biden प्रशासन से अलग रुख

हेगसेथ का यह आक्रामक AI विज़न, Biden प्रशासन की नीति से काफी अलग माना जा रहा है. Biden सरकार AI को अपनाने के पक्ष में थी, लेकिन साथ ही इसके गलत इस्तेमाल को लेकर सतर्क भी थी. उस समय चेतावनी दी गई थी कि AI का इस्तेमाल मास सर्विलांस, साइबर अटैक या खुद से हमला करने वाले हथियारों में हो सकता है. 2024 के अंत में Biden प्रशासन ने एक फ्रेमवर्क लागू किया था, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को एडवांस AI सिस्टम अपनाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कुछ उपयोगों पर रोक भी लगाई गई थी. जैसे नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले AI सिस्टम या न्यूक्लियर हथियारों की ऑटोमैटिक तैनाती. यह साफ नहीं है कि ट्रंप प्रशासन के दौर में वे पाबंदियां अब भी लागू हैं या नहीं.

“AI बिना आइडियोलॉजी के काम करेगा”

हेगसेथ ने अपने भाषण में कहा कि सेना को तेजी से इनोवेशन अपनाने की जरूरत है और टेक्नोलॉजी कहीं से भी आ सकती है. उन्होंने कहा कि पेंटागन का AI जिम्मेदार होगा, लेकिन ऐसे AI मॉडल्स को नजरअंदाज किया जाएगा जो युद्ध लड़ने में मदद न कर सकें. उन्होंने यह भी कहा कि सेना का AI किसी भी “आइडियोलॉजिकल कंडीशन” से बंधा नहीं होगा और साफ शब्दों में जोड़ा कि पेंटागन का AI “वोक” नहीं होगा.

Grok को लेकर पहले भी विवाद

एलन मस्क ने Grok को Google Gemini और OpenAI के ChatGPT के विकल्प के तौर पर पेश किया था, जिन्हें उन्होंने “वोक AI” कहा था. जुलाई में Grok तब भी विवादों में आ गया था जब उस पर यहूदी विरोधी टिप्पणियां करने और एडॉल्फ हिटलर की तारीफ वाले पोस्ट शेयर करने के आरोप लगे थे. इन तमाम मुद्दों पर पेंटागन ने फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.