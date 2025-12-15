ऑस्ट्रेलिया के Bondi Beach में हुई सामूहिक गोलीबारी की घटना के बाद Elon Musk के AI चैटबॉट Grok को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. यह घटना पहले ही लोगों को झकझोर चुकी थी और लोग सही व स्पष्ट जानकारी की तलाश में थे. इसी दौरान Grok द्वारा दी गई गलत और भ्रमित करने वाली जानकारियों ने स्थिति को और जटिल बना दिया.

क्या है Grok और कैसे शुरू हुई समस्या

Grok को Elon Musk की AI कंपनी xAI ने तैयार किया है और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर होता है. जैसे ही Bondi Beach शूटिंग की खबरें ऑनलाइन फैलनी शुरू हुईं, यूजर्स ने Grok से सवाल पूछने शुरू कर दिए. यहीं से समस्या पैदा हुई, क्योंकि Grok कई बार इस घटना से जुड़े अहम तथ्यों को गलत तरीके से पेश करता नजर आया.

अहम किरदार की पहचान में बड़ी गलती

Gizmodo की रिपोर्ट के अनुसार, Grok ने खासतौर पर उस शख्स को लेकर कई गलत जानकारियां दीं, जिसने हमलावर को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी. 43 साल के Ahmed al Ahmed को उस समय खूब सराहा गया था, जब वीडियो में उन्हें एक हमलावर का सामना करते और उसे निहत्था करते हुए देखा गया. लेकिन Grok कई जवाबों में उनकी सही पहचान करने में असफल रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

कभी बंधक बताया, कभी वीडियो पर ही उठाए सवाल

एक जवाब में Grok ने फोटो में दिख रहे शख्स को गलत तरीके से एक इजरायली बंधक बता दिया. वहीं एक अन्य जवाब में उसने यह तक सवाल उठा दिया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरें असली हैं भी या नहीं. इतना ही नहीं, कुछ मौकों पर Grok ने बिल्कुल असंबंधित विषयों को भी जोड़ दिया, जैसे इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के साथ उसके व्यवहार पर टिप्पणी, जबकि इन बातों का ऑस्ट्रेलिया की इस घटना से कोई लेना-देना नहीं था.

गलत नाम और झूठी प्रोफाइल का दावा

एक और गंभीर गलती में Grok ने दावा किया कि हमलावर को निहत्था करने वाला व्यक्ति Edward Crabtree नाम का शख्स था, जिसे 43 साल का IT प्रोफेशनल और सीनियर सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट बताया गया. बाद में यह जानकारी पूरी तरह गलत साबित हुई. बाद में Grok ने खुद माना कि यह भ्रम वायरल पोस्ट्स और अविश्वसनीय ऑनलाइन आर्टिकल्स की वजह से हुआ हो सकता है, जिनमें AI से जनरेट किया गया कंटेंट भी शामिल था.

बाद में सुधारी गई कुछ गलतियां

हालांकि Grok ने बाद में अपनी कुछ गलतियों को सुधारना भी शुरू किया. एक पोस्ट में दावा किया गया था कि शूटिंग का एक वीडियो दरअसल Cyclone Alfred का फुटेज है, जिसे बाद में “पुनर्मूल्यांकन” के बाद ठीक किया गया. इसके अलावा Grok ने Ahmed al Ahmed की सही पहचान स्वीकार की और यह भी स्पष्ट किया कि शुरुआती जवाब भ्रामक और गलत ऑनलाइन स्रोतों पर आधारित थे.

ब्रेकिंग न्यूज में AI की विश्वसनीयता पर सवाल

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि ब्रेकिंग न्यूज के समय AI चैटबॉट्स कितने भरोसेमंद हैं. जब कोई घटना सामने आ रही होती है और जानकारी लगातार बदल रही होती है, तब छोटी-सी गलती भी तेजी से फैल सकती है और लोगों में भ्रम पैदा कर सकती है. खासतौर पर सामूहिक गोलीबारी जैसी संवेदनशील घटनाओं में आलोचकों का मानना है कि रफ्तार जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी सटीकता भी है.

क्यों जरूरी है सतर्कता

आज जब लाखों लोग अपडेट्स और जानकारी के लिए AI टूल्स पर निर्भर हो रहे हैं, तब ऐसी घटनाएं चेतावनी देती हैं कि हर जवाब को अंतिम सच मान लेना सही नहीं है. यह मामला याद दिलाता है कि AI भले ही तेज हो, लेकिन बिना भरोसेमंद स्रोतों के वह गलत जानकारी भी फैला सकता है, जिसका असर समाज पर गहरा पड़ सकता है.