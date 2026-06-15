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एलन मस्क का सबसे बड़ा दावा: बंद हो जाएंगे सारे बैंक, रोबोट संभालेंगे दुनिया और पैसे का नामोनिशान मिट जाएगा

स्पेसएक्स (SpaceX) की सफलता के बाद दुनिया के पहले ट्रिलेनियर बने एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला दावा किया है कि आने वाले समय में पैसा पूरी तरह से बेकार हो जाएगा और रोबोट्स पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाएंगे. जानिए मस्क के इस 'यूनिवर्सल हाई इनकम' प्लान के बारे में.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 15, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:36 AM IST
एलन मस्क का सबसे बड़ा दावा: बंद हो जाएंगे सारे बैंक, रोबोट संभालेंगे दुनिया और पैसे का नामोनिशान मिट जाएगा
Image Credit: मस्क ने दावा किया है कि आने वाले समय में पैसा पूरी तरह से बेकार हो जाएगा.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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