सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपको सुबह उठकर ऑफिस न जाना पड़े, कोई काम न करना पड़े और बाजार में मिलने वाली हर चीज की कीमत लगभग जीरो हो जाए. इतना ही नहीं, आपके बटुए में मौजूद नोट और सिक्के पूरी तरह से बेकार हो जाएं. सुनने में यह किसी काल्पनिक कहानी जैसा लगता है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर इंसान और हाल ही में बने पहले ट्रिलेनियर (Trillionaire) एलन मस्क का मानना है कि यह बहुत जल्द सच होने वाला है.
एक्सप्राइज फाउंडेशन के चेयरमैन पीटर डियामैंडिस को दिए एक इंटरव्यू में मस्क ने एक ऐसी भविष्य की तस्वीर खींची है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोट्स इंसानों को पैसे की गुलामी से हमेशा के लिए आजाद कर देंगे.
एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) के सफल आईपीओ के बाद वह आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले ट्रिलेनियर बन चुके हैं. लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जब मस्क इस अंधी दौलत के मालिक बने हैं, ठीक उसी समय वह कह रहे हैं कि भविष्य में पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी. इंटरव्यू के दौरान जब पीटर डियामैंडिस ने मस्क से पूछा कि "आप खुद एक मल्टी-ट्रिलेनियर बन रहे हैं और तभी आप कह रहे हैं कि पैसे की अहमियत खत्म होने वाली है?" तो मस्क ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "हां, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है."
एलन मस्क का मानना है कि आने वाले समय में एआई और ह्यूमनॉइड रोबोट्स इतने एडवांस हो जाएंगे कि वे इंसानों से बेहतर और तेजी से काम कर सकेंगे. फैक्ट्रियों में सामान बनाने से लेकर खेती करने और सेवाएं देने तक का सारा जिम्मा रोबोट्स संभाल लेंगे. मस्क के अनुसार, "एआई और रोबोट्स मिलकर इतनी ज्यादा मात्रा में सामान और सर्विसेज पैदा करेंगे कि इंसानों के पास करने के लिए कोई काम ही नहीं बचेगा." जब उत्पादन करने के लिए इंसानी लेबर की जरूरत नहीं होगी, तो सामान को बनाने का खर्च भी लगभग खत्म हो जाएगा.
आज के समय में किसी भी सामान की कीमत इस बात से तय होती है कि उसे बनाने में कितनी लागत आई है और इंसानों को कितनी सैलरी दी गई है. मस्क की थ्योरी कहती है कि जब रोबोट्स बिना थके, बिना सैलरी लिए 24 घंटे काम करेंगे, तो प्रोडक्शन कॉस्ट (Production Cost) बिल्कुल खत्म हो जाएगी. इसके कारण बाजार में सामान की इतनी अधिकता हो जाएगी कि चीजों की खुदरा कीमतें गिरकर शून्य के करीब पहुंच जाएंगी. जब हर चीज मुफ्त या बेहद सस्ती मिलेगी, तो पारंपरिक करेंसी या पैसे का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा.
अब सवाल यह उठता है कि अगर लोग काम नहीं करेंगे और पैसे नहीं कमाएंगे, तो वे चीजें कैसे खरीदेंगे? इस उलझन को सुलझाने के लिए मस्क ने 'यूनिवर्सल हाई इनकम' (Universal High Income) का सुझाव दिया है. यह आज के समय के 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' से बहुत आगे की सोच है. मस्क का कहना है कि सरकारें या यह ऑटोमेटेड सिस्टम हर नागरिक को एक हाई इनकम देगा, जिससे वे रोबोट्स द्वारा बनाई गई असीमित सुख-सुविधाओं का आसानी से फायदा उठा सकेंगे. यानी किसी को भी अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा.
एलन मस्क की इन बातों को कई अर्थशास्त्री एक अमीर इंसान का दिवास्वप्न मान सकते हैं, लेकिन मस्क ने अतीत में जो भी कहा है, उसे सच करके दिखाया है. टेस्ला से कारों को ऑटोमैटिक बनाना हो या स्पेसएक्स से अंतरिक्ष में रॉकेट भेजना, मस्क हमेशा भविष्य की तकनीक को आज में जीते हैं. मस्क का यह इंटरव्यू साफ इशारा करता है कि एआई क्रांति केवल नौकरियां नहीं छीनेगी, बल्कि यह पूरी दुनिया के आर्थिक ढांचे को हमेशा के लिए बदलकर रख देगी.