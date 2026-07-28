अब X ऐप ही बनेगा आपका नया बैंक! एलन मस्क ने रोलआउट किया 'X Money', जानिए कैसे करेगा काम

क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ऐप पर आप दुनिया भर की खबरें पढ़ते हैं और ट्वीट करते हैं, वही ऐप कल को आपका बैंक अकाउंट भी संभाल सकता है? दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने इस कल्पना को हकीकत में बदल दिया है. उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) ने अमेरिका में अपनी नई बैंकिंग सर्विस 'X Money' की शुरुआत कर दी है. मस्क का लक्ष्य X को चीन के 'वीचैट' जैसा एक 'एवरीथिंग ऐप' बनाना है, जहां चैटिंग से लेकर बिल पेमेंट और बैंकिंग तक सब कुछ एक ही जगह हो सके. आइए जानते हैं कि मस्क का यह नया कदम बैंकिंग की दुनिया को कैसे बदलने वाला है.
एलन मस्क लंबे समय से X को एक ऐसा ऐप बनाना चाहते थे जहां यूजर को हर सुविधा मिले. इसी कड़ी में कंपनी ने अपने प्रीमियम (Premium) और प्रीमियम+ यूजर्स के लिए 'X Money' नाम की बैंकिंग सर्विस शुरू कर दी है. जून के महीने से इसका टेस्टिंग फेज चल रहा था, लेकिन अब इसे सभी अमेरिका आधारित पेड यूजर्स के लिए खोल दिया गया है. इसके जरिए यूजर्स ऐप के अंदर ही पैसे जमा कर सकते हैं, दोस्तों को ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं और चेक भी भेज सकते हैं.
X Money अपने यूजर्स को आकर्षित करने के लिए सालाना 6% तक का ब्याज (Annual Percentage Yield) दे रहा है. यह अमेरिका के पारंपरिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ब्याज से बहुत ज्यादा है. इस बैंकिंग सुविधा के लिए मस्क की कंपनी ने 'क्रॉस रिवर बैंक' (Cross River Bank) के साथ पार्टनरशिप की है. इसके अलावा, यूजर्स का 2,50,000 डॉलर तक का डिपॉजिट एफडीआईसी (FDIC) द्वारा बीमित (Insured) होगा, जिससे उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा.
चीन में 'वीचैट' नाम का एक ऐसा ऐप है जिससे लोग मैसेजिंग भी करते हैं, खरीदारी भी करते हैं और पेमेंट भी करते हैं. मस्क हमेशा से अमेरिका में वीचैट जैसा मॉडल खड़ा करना चाहते थे. X Money के लॉन्च के साथ अब X सीधे तौर पर पेपैल (PayPal), वेनमो (Venmo) और कैश ऐप (Cash App) जैसे बड़े डिजिटल पेमेंट ऐप्स को सीधी टक्कर देने जा रहा है.
जैसे ही मस्क ने X Money का ऐलान किया, वाशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई. अमेरिकी सीनेट की बैंकिंग कमेटी की वरिष्ठ नेता एलिजाबेथ वॉरेन ने इस पर चिंता जताई है. उन्होंने मस्क से पूछा है कि इतनी ज्यादा 6% की ब्याज दर देने के लिए कंपनी पैसे कहां से लाएगी. इसके साथ ही पार्टनर बैंक की पुरानी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं.
तमाम विवादों और सवालों के बावजूद, यह पहली बार है जब अमेरिका में किसी बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क पर सरकारी बीमे वाली बैंकिंग सेवा शुरू की गई है. अगर एलन मस्क का यह प्रयोग सफल रहता है, तो आने वाले समय में सोशल मीडिया और डिजिटल बैंकिंग के बीच की दूरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी.