AI से ‘डिजिटल कपड़े उतारने’ का खेल खत्म... पूरी दुनिया में थू-थू के बाद झुके Elon Musk! जानिए अब क्या-क्या नहीं कर पाएंगे आप

Elon Musk की कंपनी xAI ने अपने AI चैटबॉट Grok को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब Grok असली लोगों की Sexualized यानी आपत्तिजनक तस्वीरें नहीं बना पाएगा. यह कदम तब उठाया गया जब दुनियाभर में यह आरोप लगे कि Grok का गलत इस्तेमाल करके महिलाओं और बच्चों को बिना उनकी सहमति के निशाना बनाया जा रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ऐसी हजारों AI-जनरेटेड तस्वीरें सामने आईं, जिनमें असली लोगों को डिजिटल तरीके से आपत्तिजनक हालत में दिखाया गया.

xAI ने क्या बदलाव किए

xAI ने X पर एक आधिकारिक पोस्ट में बताया कि अब Grok असली लोगों की तस्वीरों को एडिट करके उन्हें बिकिनी, अंडरगारमेंट्स या इसी तरह के खुले कपड़ों में दिखाने की अनुमति नहीं देगा. कंपनी के मुताबिक, इसके लिए तकनीकी उपाय लागू कर दिए गए हैं. यह बदलाव X के सभी यूजर्स पर लागू होंगे, चाहे वे प्रीमियम सब्सक्राइबर ही क्यों न हों.

पेड यूजर्स के लिए क्या बदला

हाल ही में xAI ने Grok के जरिए इमेज जनरेशन और एडिटिंग को सिर्फ पेड यूजर्स तक सीमित किया था. हालांकि, अब भी प्रीमियम सब्सक्राइबर्स Grok का इस्तेमाल AI-जनरेटेड तस्वीरें बनाने या एडिट करने के लिए कर सकते हैं, बशर्ते वह कंपनी की टर्म्स ऑफ सर्विस के अंदर हो. साफ शब्दों में कहें तो काल्पनिक या गैर-आपत्तिजनक कंटेंट की अनुमति है, लेकिन असली लोगों से जुड़ा Sexual कंटेंट पूरी तरह बैन कर दिया गया है.

देशों के कानून के हिसाब से सख्ती

xAI ने यह भी साफ किया है कि जिन देशों में असली लोगों की ऐसी तस्वीरें बनाना गैरकानूनी है, वहां Grok पूरी तरह से बिकिनी, अंडरवियर या इस तरह के कपड़ों में लोगों की इमेज जनरेट नहीं करेगा. यानी अब Grok लोकल कानूनों के हिसाब से खुद को ऑटोमैटिकली सीमित करेगा.

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद

यह पूरा मामला तब सामने आया जब कुछ यूजर्स ने Grok का इस्तेमाल करके महिलाओं और बच्चों की तस्वीरों को बिना अनुमति के डिजिटल तरीके से “न्यूड” या आपत्तिजनक बना दिया. इन AI-जनरेटेड तस्वीरों की बाढ़ X प्लेटफॉर्म पर आ गई, जिसके बाद भारी आलोचना शुरू हुई. लोगों ने इसे डिजिटल शोषण और गंभीर साइबर अपराध बताया.

सरकारों और रेगुलेटर्स की सख्त प्रतिक्रिया

इस फीचर को लेकर दुनियाभर की सरकारों और रेगुलेटर्स ने नाराजगी जताई. अमेरिका में कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने xAI के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. वहीं फ्रांस और UK समेत कई यूरोपीय देशों ने भी Grok और xAI पर जांच बैठा दी है. यूरोपीय यूनियन यह भी देख रही है कि क्या ये तस्वीरें Digital Services Act का उल्लंघन करती हैं. मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों ने Grok की एक्सेस तक सीमित कर दी है.

Elon Musk का रुख और कंपनी का बयान

अब तक Elon Musk इस तकनीक का बचाव करते रहे हैं और ज्यादातर मामलों में यूजर्स को इसके गलत इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे हैं. हालांकि, xAI ने अपने बयान में साफ कहा है कि कंपनी बच्चों के यौन शोषण, बिना सहमति की नग्नता और अवांछित Sexual कंटेंट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है. कंपनी का कहना है कि वह X को सभी के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.