चीनी ने की Elon Musk से इतनी बड़ा गद्दारी! 'दुश्मन' के सामने खोल दिए सारे राज, धीरे से चुरा ले गया 'खजाना'

टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बड़ी हलचल मच गई है. Elon Musk की AI कंपनी xAI ने अपने एक पूर्व कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोप है कि इस कर्मचारी ने कंपनी के चैटबॉट Grok से जुड़ी संवेदनशील जानकारी चुराकर सीधे OpenAI को सौंप दी. यह मामला न केवल डेटा चोरी का है, बल्कि Musk और OpenAI के बीच चल रही पुरानी प्रतिद्वंद्विता को भी और तेज कर सकता है.

मुकदमे की डिटेल्स

कैलिफ़ोर्निया की एक फेडरल कोर्ट में दाखिल किए गए मुकदमे में कहा गया है कि इंजीनियर शूचेन ली (Xuechen Li) ने xAI की गोपनीय जानकारी चुराई. मुकदमे के मुताबिक, इन जानकारियों में ऐसे “कटिंग-एज AI टेक्नोलॉजी” शामिल हैं जिनकी क्षमताएं ChatGPT से भी आगे थीं. ली ने यह जानकारी इस महीने OpenAI में शामिल होने से पहले अपने पास डाउनलोड की थी.

ली की भूमिका xAI में

शूचेन ली पिछले साल xAI से जुड़े थे और Grok चैटबॉट को ट्रेन और डेवलप करने में अहम भूमिका निभा रहे थे. कंपनी का आरोप है कि जुलाई में, जब ली ने OpenAI से नौकरी का ऑफर स्वीकार किया और xAI के $7 मिलियन (लगभग 58 करोड़ रुपये) के शेयर बेच दिए, उसी समय उन्होंने गोपनीय फाइलें अपने पास डाउनलोड कर लीं.

Add Zee News as a Preferred Source

चोरी स्वीकारने का आरोप

शिकायत में कहा गया है कि 14 अगस्त को हुई एक मीटिंग के दौरान ली ने यह मान भी लिया था कि उन्होंने कंपनी की फाइलें ली हैं और उन्हें छिपाने की कोशिश की थी. हालांकि बाद में जांच में उनकी डिवाइस से और भी अनडिस्क्लोज्ड डेटा बरामद हुआ. xAI का कहना है कि यह जानकारी OpenAI को फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि इससे ChatGPT में ऐसे क्रिएटिव फीचर्स जोड़े जा सकते हैं जो Grok के पास हैं.

क्या OpenAI भी आरोपी है?

दिलचस्प बात यह है कि मुकदमे में OpenAI को प्रतिवादी नहीं बनाया गया है. न ही OpenAI और न ही शूचेन ली ने इस मामले में अब तक कोई पब्लिक बयान दिया है.

Musk और OpenAI की पुरानी रंजिश

यह मामला सिर्फ एक कर्मचारी तक सीमित नहीं है. यह Musk और OpenAI के बीच गहराते विवाद को भी उजागर करता है. Musk ने 2015 में OpenAI की सह-स्थापना की थी, लेकिन अब वे कंपनी पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने अपने नॉन-प्रॉफिट मिशन से भटककर प्रॉफिट कमाने पर ध्यान केंद्रित कर लिया है. Musk पहले से ही OpenAI और इसके सीईओ Sam Altman पर मुकदमा कर चुके हैं, जबकि OpenAI ने पलटवार करते हुए Musk की कार्रवाई को “हैरासमेंट” बताया है.

Apple और OpenAI पर भी केस

यही नहीं, इसी हफ्ते Musk की कंपनी xAI ने एक और केस दर्ज किया है. इस बार मुकदमा OpenAI और Apple के खिलाफ टेक्सास में दायर किया गया है. आरोप है कि दोनों कंपनियां मिलकर Apple डिवाइसेज़ पर AI सर्विस को मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रही हैं.

xAI की डिमांड

नए मुकदमे में xAI ने अदालत से नुकसान की भरपाई की मांग की है और साथ ही यह भी चाहा है कि शूचेन ली को OpenAI में अपनी नई भूमिका संभालने से रोका जाए.

FAQs

Q1. xAI ने अपने पूर्व कर्मचारी पर क्या आरोप लगाया है?

कंपनी का आरोप है कि कर्मचारी ने Grok चैटबॉट से जुड़ी गोपनीय जानकारी चुराकर OpenAI को पहुंचाई.

Q2. क्या OpenAI भी मुकदमे में शामिल है?

नहीं, इस केस में OpenAI को प्रतिवादी नहीं बनाया गया है.

Q3. शूचेन ली की भूमिका क्या थी?

वे Grok चैटबॉट के डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में अहम सदस्य थे.

Q4. Musk और OpenAI के बीच विवाद क्यों है?

Musk का आरोप है कि OpenAI ने अपने नॉन-प्रॉफिट मिशन से हटकर प्रॉफिट पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है.