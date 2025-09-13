जिन्होंने Elon Musk के AI को बनाया सुपरस्टार, अब उन्हीं को दिखा दिया कंपनी ने बाहर का रास्ता, इंडस्ट्री में मचा बवाल!

xAI Employee Layoffs: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर लोगों के मन में जो डर था अब वही होने भी लगा है. एआई को लेकर लोगों को लगता है कि इससे इंसानी नौकरियों पर असर पड़ेगा. अब यही डर धीरे-धीरे हकीकत में बदल रहा है. देश-दुनिया की बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां जो एक ओर AI को तेजी से बनाने में लगी हुई हैं तो वहीं दूसरी ओर उसी AI के चलते कर्मचारियों की छंटनी भी कर रही हैं.

ताजा मामला सामने आया है दुनिया के सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में शामिल एलन मस्क की एआई कंपनी xAI से. जहां कंपनी ने अपने डेटा एनोटेशन डिपार्टमेंट के 500 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया है. इन कर्मचारियों को जनरलिस्ट AI ट्यूटर कहा जाता था, जो कंपनी के प्रमुख AI चैटबॉट Grok को ट्रेन करने का काम करते थे. यह फैसला कंपनी के बड़े रिस्ट्रक्चरिंग का एक हिस्सा है जिसका कारण है अब डोमेन-एक्सपर्ट्स ट्यूटरों पर ध्यान केंद्रित करना.

लेआउट के पीछे की वजह

बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों को शुक्रवार यानी 12 सितंबर 2025 की देर रात ईमेल के जरिए मैसेज मिला. हालांकि उन्हें 30 नवंबर तक वेतन मिलते रहने का बात कही गई है, लेकिन तुरंत ही उन्हें आंतरिक सिस्टम्स तक पहुंच से रोक लगा दिया गया है. बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि कई सीनियर एम्पलाई के अकाउंट्स डिएक्टिवेट कर दिए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

एक्सपर्ट्स ट्यूटरों को अब रखा जाएगा

Grok की ट्रेनिंग में डेटा एनोटेटर्स की भूमिका बहुत ही अहम मानी जा रही है. ये ट्यूटर सिस्टम को ट्रेनिंग देते थे, जवाबों का एनालिसिस करते थे जिससे AI की परफॉर्मेंस सुधरे. इनकी प्रति घंटा कमाई USD 35 से USD 65 तक थी. लेकिन अब xAI जनरलिस्ट ट्यूटरों की जगह डोमेन एक्सपर्ट्स को लाना चाहता है और कंपनी का दावा है कि वह स्पेशलिस्ट ट्यूटर टीम को 10 गुना बढ़ाएगी.

ये भी पढे़ंः Elon Musk का काला चिट्ठा खोल गया उन्हीं का इंजीनियर, 8 साल काम करने के बाद टेस्ला से क्यों छोड़ी नौकरी?

यह बदलाव उस मामले से जोड़कर देखा जा रहा है कि जो इस साल के शुरुआत में कुछ ट्यूटरों ने बताया था कि उन्हें अपने चेहरे स्कैन करने के लिए कहा गया था जिससे AI ट्रेनिंग में उनका इस्तेमाल हो सके. इससे कई एम्पलाई असहज हो गए थे.

मस्क का मैनेजमेंट

कर्मचारियों की छंटनी से पहले कई पूर्व कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें वन-ऑन-वन रिव्यू मीटिंग्स में बुलाया गया, जहां उनसे पूछा गया कि वे xAI के लिए कितने वैल्यूएबल हैं. यह स्टाइल एलन मस्क के कड़े मैनेजमेंट को दर्शाता है. ऐसा ही उन्होंने पहले Tesla और यहां तक कि अमेरिकी राजनीति में अपने हस्तक्षेप के दौरान भी दिखाया था.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बीच कंपनी के अन्दर लगातार बदलाव की स्थिति भी बनी हुई है. xAI के फाइनेंस चीफ माइक लिबरेटोर ने जुलाई के आखिरी में चुपचाप इस्तीफा दे दिया. वह केवल कुछ महीनों तक ही इस पद पर रहे. मस्क की कंपनियों में ये बदलाव सामान्य बाद नहीं है.

Grok और AI रेस

साल 2023 में लॉन्च हुई xAI खुद को OpenAI, Google और Anthropic जैसी कंपनियों का कॉम्पिटिटिव बताती है. इसका चैटबोट Grok अपनी तेज जवाब और तंज भरी भाषा के लिए जाना जाता है. मस्क का मानना है कि एक्सपर्ट्स ट्यूटरों की मदद से Grok को और ज्यादा सटीक और सुपरफास्ट बनाया जा सके.

ये भी पढ़ेंः अब AI बोलेगा जैसे इंसान! Microsoft Copilot में आया नया सुपर स्मार्ट फीचर, मिनटों में तैयार करेगा ऑडियो