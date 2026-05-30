कर्मचारियों ने मजे-मजे में चलाया Claude AI, कंपनी के हाथ में आ गया ₹477 करोड़ का बिल! मालिक ने पकड़ लिया माथा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज लगभग हर बड़ी कंपनी के कामकाज का अहम हिस्सा बन चुका है. AI टूल्स की मदद से कंपनियां कोडिंग, डेटा एनालिसिस, कंटेंट क्रिएशन और रिसर्च जैसे कई काम तेज़ी से कर पा रही हैं. हालांकि, AI का इस्तेमाल जितना फायदेमंद है, उतना ही महंगा भी साबित हो सकता है, खासकर तब जब इसके उपयोग पर कोई निगरानी न हो. हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने पूरी टेक इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक एक कंपनी को केवल एक महीने में लगभग 500 मिलियन डॉलर यानी करीब 4,770 करोड़ रुपये का AI बिल भरना पड़ा.

कर्मचारियों के अनलिमिटेड इस्तेमाल ने बढ़ाया खर्च

Axios की रिपोर्ट के अनुसार, एक AI कंसल्टेंट ने खुलासा किया कि उसके एक क्लाइंट को Claude AI के उपयोग के लिए एक महीने में 500 मिलियन डॉलर का बिल मिला. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए कोई खर्च सीमा या उपयोग की सीमा तय नहीं की थी.

कंपनी ने कर्मचारियों को Claude AI का उपयोग करने की अनुमति तो दे दी, लेकिन यह नहीं देखा कि कौन कितना और किस तरह AI का इस्तेमाल कर रहा है. नतीजा यह हुआ कि कर्मचारी लगातार AI टूल का उपयोग करते रहे और धीरे-धीरे खर्च इतना बढ़ गया कि महीने के अंत में बिल अरबों रुपये तक पहुंच गया.

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AI सेवाओं का प्राइसिंग मॉडल कैसे काम करता है?

कई लोगों को लगता है कि AI चैटबॉट्स का खर्च केवल सब्सक्रिप्शन फीस तक सीमित होता है, लेकिन बड़े बिजनेस ग्राहकों के लिए मामला अलग होता है. ज्यादातर एंटरप्राइज AI सेवाएं “टोकन” आधारित प्राइसिंग मॉडल पर काम करती हैं.

कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए लाइसेंस खरीदती हैं, लेकिन हर लाइसेंस के साथ एक निश्चित उपयोग सीमा होती है. जब उपयोगकर्ता उस सीमा को पार कर जाते हैं, तब अतिरिक्त शुल्क लगना शुरू हो जाता है. यदि हजारों कर्मचारी लगातार AI का उपयोग करें और कोई मॉनिटरिंग न हो, तो लागत बेहद तेजी से बढ़ सकती है.

आखिर क्या होते हैं AI टोकन?

AI टोकन को आसान भाषा में समझें तो यह AI सिस्टम द्वारा किए गए काम को मापने का तरीका है. जब भी कोई व्यक्ति AI चैटबॉट में कोई सवाल या निर्देश लिखता है, तो वह टोकन का उपयोग करता है. इसी तरह AI द्वारा दिया गया जवाब भी टोकन खर्च करता है.

यदि कोई छोटा सवाल पूछा जाता है तो कम टोकन खर्च होते हैं, लेकिन बड़े दस्तावेजों का विश्लेषण, लंबी रिपोर्ट तैयार करना, जटिल कोड लिखना या गहन रिसर्च जैसे कार्य लाखों टोकन का उपयोग कर सकते हैं. यही वजह है कि बड़े संगठनों में AI खर्च बहुत तेजी से बढ़ सकता है.

कंपनियां अब AI खर्च पर लगा रही हैं ब्रेक

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब कई टेक कंपनियां AI पर होने वाले खर्च की दोबारा समीक्षा कर रही हैं. हालांकि AI अभी भी निवेश का बड़ा क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन कंपनियां अब दैनिक परिचालन लागत को नियंत्रित करने पर भी ध्यान दे रही हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, Microsoft जैसी कंपनियां भी कुछ बाहरी AI टूल्स पर निर्भरता कम कर रही हैं. कंपनी धीरे-धीरे अपने स्वयं के AI समाधानों की ओर बढ़ रही है और कुछ मामलों में Claude Code जैसी सेवाओं के लाइसेंस कम किए जा रहे हैं. इसका मुख्य उद्देश्य AI की बढ़ती लागत को नियंत्रित करना और लंबे समय में खर्च को कम करना है.

AI का भविष्य और लागत नियंत्रण की चुनौती

यह मामला कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है. AI उत्पादकता बढ़ा सकता है और काम को आसान बना सकता है, लेकिन यदि उसके उपयोग पर निगरानी नहीं रखी जाए तो यह भारी आर्थिक बोझ भी बन सकता है. आने वाले समय में अधिकतर कंपनियां AI उपयोग के लिए स्पष्ट नियम, खर्च सीमा और मॉनिटरिंग सिस्टम लागू कर सकती हैं ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न पैदा हो. AI का भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन इसके साथ खर्च प्रबंधन भी उतना ही जरूरी होता जा रहा है.