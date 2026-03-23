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Hindi Newsटेकसैम अल्टमैन की वो खौफनाक भविष्यवाणी सच हुई! Mark Zuckerberg ने शुरू की AI CEO की ट्रेनिंग, सिलिकॉन वैली में हड़कंप

सैम अल्टमैन की वो खौफनाक भविष्यवाणी सच हुई! Mark Zuckerberg ने शुरू की 'AI CEO' की ट्रेनिंग, सिलिकॉन वैली में हड़कंप

यह कोई मामूली बॉट नहीं है, बल्कि जुकरबर्ग का अपना 'चीफ ऑफ स्टाफ' है जो कई डिपार्टमेंट्स का काम अकेले कर सकता है. मेटा अपनी टीम को 'फ्लैट' (Flattening) कर रहा है, यानी बीच के मैनेजर्स हटाकर सिर्फ 'काम करने वाले' और 'AI' को रखा जाएगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 23, 2026, 10:23 AM IST
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सैम अल्टमैन की वो खौफनाक भविष्यवाणी सच हुई! Mark Zuckerberg ने शुरू की 'AI CEO' की ट्रेनिंग, सिलिकॉन वैली में हड़कंप

AI CEO: आजकल हर कंपनी में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और कर्मचारियों से भी इसे अपनाने की उम्मीद की जा रही है. लेकिन अब यह ट्रेंड सिर्फ एंट्री या मिड-लेवल जॉब तक सीमित नहीं रहा. खबर है कि Mark Zuckerberg खुद एक ऐसा AI टूल बना रहे हैं, जो CEO के काम में मदद करेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक Meta एक “AI CEO एजेंट” पर काम कर रही है, जो टॉप लेवल फैसलों में भी मदद कर सकता है. यह मॉडल फिलहाल ट्रेनिंग स्टेज में है.

कैसे काम करेगा AI CEO एजेंट
बताया जा रहा है कि यह AI एजेंट CEO को तेजी से जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करेगा. आमतौर पर किसी भी बड़े फैसले के लिए कई लेयर्स से जानकारी गुजरती है, लेकिन AI के जरिए यह प्रक्रिया काफी तेज हो सकती है. इससे Mark Zuckerberg जैसे लीडर्स सीधे डेटा और इनसाइट्स तक पहुंच सकते हैं, जिससे निर्णय लेने की गति बढ़ेगी.

Sam Altman ने क्या कहा
AI के बढ़ते प्रभाव को लेकर Sam Altman भी बड़ा बयान दे चुके हैं. उनका कहना है कि भविष्य में AI किसी बड़ी कंपनी के CEO से भी बेहतर काम कर सकता है. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई कि क्या आने वाले समय में AI CEO की जगह ले सकता है.

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Meta में AI पर फोकस बढ़ा
Mark Zuckerberg Meta में AI को लेकर काफी आक्रामक रणनीति अपना रहे हैं. कंपनी अपने वर्कफ्लो को तेज और आसान बनाने के लिए AI टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है. Zuckerberg खुद भी AI टूल्स के जरिए कोडिंग में ज्यादा समय दे रहे हैं. उनका मानना है कि इससे कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और टीम स्ट्रक्चर ज्यादा फ्लैट हो जाएगा, यानी कम लोगों में ज्यादा काम हो सकेगा.

Meta के अंदर AI टूल्स का इस्तेमाल
Meta के कर्मचारी अब पर्सनल AI असिस्टेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. जैसे “My Claw” नाम का टूल, जो चैट और फाइल्स एक्सेस करके आपके लिए काम कर सकता है. वहीं “Second Brain” नाम का एक और टूल, जो AI मॉडल पर आधारित है, प्रोजेक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स को समझकर जरूरी जानकारी निकाल सकता है. इसे कंपनी के अंदर AI चीफ ऑफ स्टाफ जैसा माना जा रहा है.

AI की वजह से नौकरी पर खतरा
रिपोर्ट्स के मुताबिक Meta अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स में करीब 20 प्रतिशत तक कटौती कर सकती है, जो लगभग 15,000 कर्मचारियों के बराबर है. कंपनी AI पर भारी निवेश कर रही है और नए AI स्टार्टअप्स को भी खरीद रही है, ताकि अपने AI सिस्टम को और मजबूत बना सके.

Meta का Superintelligence प्लान
Meta ने अपने Superintelligence Labs को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं. इस डिवीजन को Alexandr Wang लीड कर रहे हैं, जिन्हें कंपनी ने खास तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए जोड़ा है. हालांकि, Meta का पहला AI मॉडल “Avocado” अभी टेस्टिंग में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है, जिससे इसमें देरी हो रही है.

Metaverse से हटकर AI पर फोकस
एक समय Meta का फोकस Metaverse पर था, लेकिन अब कंपनी ने VR प्रोजेक्ट्स को धीमा कर दिया है. Meta के Reality Labs डिवीजन को पिछले कुछ सालों में भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद कंपनी अब AI पर ज्यादा ध्यान दे रही है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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