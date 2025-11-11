Nuuk ने भारत में उतारे एयर फ्रायर से लेकर हीटर जैसे अप्लायंसेज, जानें कीमत और खासियत

Nuuk ने एक नए D2C होम अप्लायंस ब्रांड ने करण जौहर के साथ मिलकर तीन नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं. HOT BLOX ऑयल-फिल्ड रेडिएटर, HOT BAR PTC हीटर और BRISK एयर फ्रायर. कंपनी का कहना है कि ये प्रोडक्ट्स एनर्जी की बचत, मॉर्डन डिजाइन और रोजाना की सुविधा को ध्यान में रखकर भारतीय घरों के लिए बनाए गए हैं.
न्यू-एज D2C होम अप्लायंस ब्रांड Nuuk ने फिल्ममेकर करण जौहर के साथ पार्टनरशिप में तीन नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके बाजार में तहलका मचा दिया है. कंपनी का कहना है कि ये प्रोडक्ट्स एनर्जी एफिशिएंसी शानदार डिजाइन और रोजमर्रा की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. इन तीनों गैजेट्स की बिक्री 15 नवंबर 2025 से Amazon और Nuuk की वेबसाइट पर शुरू होगी.
1. BRISK Air Fryer
Nuuk का BRISK Air Fryer एक हाई-टेक किचन गैजेट है. इसमें स्विस-इंजीनियर्ड ILAG CeramicTech कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो लेड, कैडमियम, PFOA, PFAS और PTFE जैसे हानिकारक केमिकल्स से पूरी तरह फ्री है. इसकी क्षमता 6.5 लीटर है. यह 1600W स्टेनलेस-स्टील हीटिंग एलिमेंट, 360° रैपिड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी और आठ प्रीसेट मोड्स जिसमें तंदूर, क्रिस्पी फ्राई और फरमेंट के साथ आता है. इसकी कीमत ₹8,999 है और यह नुक्क रेड, सेरेन ग्रे और सेसमे ग्रे रंगों में उपलब्ध होगा.
2. HOT BLOX
HOT BLOX एक स्मार्ट ऑयल-फिल्ड रेडिएटर है जिसे खासतौर पर तेज गर्माहट और कम बिजली की खपत के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें RapidHeat टेक्नोलॉजी है, जो गर्माहट को 30% तेज कर देती है. जबकि यह एनर्जी का यूज 20% तक कम कर देता है. यह इंटेलिजेंट इको मोड, डिजिटल टच डिस्प्ले, रिमोट कंट्रोल और Nuuk ऐप के साथ स्मार्ट कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है.
यूजर्स हीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं और बिजली की खपत ट्रैक कर सकते हैं. यह पूरी तरह से साइलेंट चलता है, जो इसे बेडरूम और नर्सरी के लिए कामगार बनाता है. इसकी कीमत ₹13,999 है.
3. HOT BAR PTC
HOT BAR PTC एक स्पेस हीटर है जो हाई-ग्रेड सिरेमिक प्लेट का इस्तेमाल करके केवल दो सेकंड में तुरंत गर्माहट देता है, जिससे 20% तक बिजली की बचत होती है. इसका डिजाइन डुअल-ओरिएंटेशन वाला है, यानी इसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है.
इसमें सुपर साइलेंट BLDC मोटर और फीदर-टच कंट्रोल पैनल है. इसकी कीमत ₹6,499 है और यह नुक्क रेड, सेरेन ग्रे और इलेक्ट्रिक ब्लू रंगों में मिलेगा.
