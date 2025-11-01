फिल्में, स्पोर्ट्स और शो का मजा अब सिर्फ एक ही रीचार्ज में! Jio दे रहा है सबकुछ एक साथ, कीमत सिर्फ...

Jio ₹175 Plan: अगर आप हर महीने अलग-अलग OTT सब्सक्रिप्शन और महंगे मोबाइल रिचार्ज पर ज्यादा पैसे खर्च करते-करते थक गए हैं तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. देश की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Jio लाया है एक ऐसा प्लान जिसमें आपको अलग-अलग OTT सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं मिलेगी, एक ही रिचार्ज में आपको एंटरटेनमेंट का पूरा मजा मिलेगा. Jio का प्रीमियम प्रीडेड पैक्स लॉन्च हो गया है जिनमें आपको JioTV ऐप पर कई पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म्स का फ्री एक्सेस भी मिलेगा. यानी अब एक ही रिचार्ज में अब एंटरटेनमेंट का भरपूर आनंद मिलने वाला है साथ ही इंटरनेट की भी अलग से मिलेगा मजा.

रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए दो नए और खास प्लान्स पेश किए हैं. जिनकी कीमत क ₹445 और ₹175 है. इन प्लान्स की खासियत यह है कि इनमें आपको केवल कॉलिंग और इंटरनेट डेटा ही नहीं बल्कि कई OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस भी मिलता है. यानी अब एक ही रिचार्ज के साथ आपको मिलेगा अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, तेज इंटरनेट स्पीड और बेफिक्र कॉलिंग की सुविधा. आइए जानते हैं इन दोनों JioTV प्रीमियम प्लान्स की डिटेल्स.

Jio का 175 वाला प्लान

Jio का ₹175 वाला प्लान थोड़ा खास है. इसका कारण यह है कि यह एक डेटा वाउचर प्लान है. इसका मतलब है कि इसमें कॉलिंग या वैलिडिटी जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं. इस प्लान का फायदा लेने के लिए आपके पास पहले से एक एक्टिव बेस प्लान होना जरूरी है. जियो के इस पैक में आपको 10GB 4G डेटा मिलता है साथ ही JioTV Premium का 28 दिनों तक एक्सेस भी. इस दौरान आप SonyLIV, ZEE5, Discovery+, Lionsgate Play, Sun NXT, Hoichoi और दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मजा ले सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट आप केवल JioTV ऐप पर ही देख सकते हैं.

Jio का 4456 वाला प्लान

Jio का ₹445 वाला प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें यूजर्स को हर दिन 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा मिलती है. इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि यह 5G यूजर्स के लिए अनलिमिटेड हाई-स्पीड डेटा एक्सेस भी देता है. यानी अगर आपके पास 5G फोन है तो आप बिना डेटा की चिंता किए भरपूर इंटरनेट यूज कर सकते है. इसके साथ ही इस पैक में कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे SonyLIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Chaupal, Hoichoi और FanCode का एक्सेस भी मिलता है. ये सारे कंटेंट आप JioTV Premium ऐप के जरिए देख सकते हैं.

कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट?

JioTV Premium प्लान उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है जो अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेने में पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं. अगर आप कॉलिंग, डेटा और OTT—तीनों सुविधाएं एक साथ चाहते हैं तो ₹445 वाला प्लान आपके लिए बेस्ट होगा. वहीं अगर आपको सिर्फ डेटा और एंटरटेनमेंट चाहिए तो ₹175 वाला डेटा वाउचर आपके लिए फायदेमंद है.

