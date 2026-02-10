Advertisement
PF का पैसा निकालना अब हुआ बच्चों का खेल! EPFO ला रहा नया ऐप, सीधे UPI से बैंक में आएगा पैसा

PF का पैसा निकालना अब हुआ बच्चों का खेल! EPFO ला रहा नया ऐप, सीधे UPI से बैंक में आएगा पैसा

EPFO New App: अगर आपको अपना पीएफ (PF) का पैसा निकालने के लिए हफ्तों का इंतजार करना पड़ता था, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड आर्गेनाईजेशन (EPFO) अब PF निकालने की प्रक्रिया को और आसान बनाने जा रहा है. इसके लिए EPFO एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. इससे अब आप बेहद कम समय में अपना पैसा निकाल सकेंगे. हम यहां आपको इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:23 AM IST
EPFO New App: एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड आर्गेनाईजेशन यानी EPFO अपने लाखों मेंबर्स के बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. EPFO अब PF निकालने की प्रक्रिया को और आसान बनाने जा रहा है.  जल्द ही इसके लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा सकता है. इस ऐप की मदद से एम्प्लाइज अपने PF खाते से पैसा सीधे UPI के जरिए बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे. इसके बाद अब न तो आपको लंबा फॉर्म भरना पड़ेगा और न ही कई दिनों तक सरकारी ऑफिस का चक्कर लगाना होगा. इस नए ऐप के आने से PF से जुड़ी सेवाएं पहले से काफी ज्यादा आसान और फास्ट हो जाएंगी. 

कब तक लॉन्च होगा नया ऐप
रिपोर्ट्स की माने तो यह ऐप मार्च या अप्रैल 2026 तक लॉन्च किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि अभी इसका ट्रायल चल रहा है. लॉन्च के बाद इस ऐप से यूजर को कोई परेशानी न हो इसके लिए किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम को ठीक करने का काम भी जारी है. इसके लिए EPFO ने  UPI से हाथ मिलाया है. फिलहाल अभी इसके लॉन्चिंग को लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई हैं. 

कैसे बदलेगा PF निकालने का तरीका?
अब तक PF निकालने के लिए लोगों को ऑनलाइन पोर्टल या दूसरे ऐप्स पर जाकर आवेदन करना पड़ता था. इसके बाद सत्यापन और मंजूरी में कई दिन लग जाते थे. नए ऐप के आने के बाद यह झंझट काफी हद तक खत्म हो सकता है. अब कर्मचारी अपने मोबाइल पर ऐप खोलकर UPI के जरिए सीधे पैसे निकाल सकेंगे. यह पूरा प्रोसेस ठीक वैसे ही होगा जैसे हम डेली डिजिटल पेमेंट के लिए करते हैं. 

कितना पैसा निकाल पाएंगे लोग
इस नई व्यवस्था में एम्प्लाइज अपने PF खाते में जमा रकम का बड़ा हिस्सा निकाल सकेंगे. नियमों के तहत खाते में कुछ पैसा रखना होगा, लेकिन बाकी रकम जरूरत पड़ने पर आसानी से ट्रांसफर की जा सकेगी. इससे इमरजेंसी में पैसे की परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी. 

ऐप कैसे करेगा काम
नया ऐप पूरी तरह डिजिटल होगा. एम्प्लाइज को बस अपने PF अकाउंट को ऐप से जोड़ना होगा. लॉग इन करने के बाद बैलेंस दिखेगा और जितनी राशि निकालनी हो वह ऑप्शन चुनकर UPI पिन डालना होगा. कुछ ही समय में पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंच जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया को बेहद सरल और सिक्योर रखने पर जोर दिया जा रहा है. इतना ही नहीं इस ऐस में पासबुक बैलेंस चेक करने जैसे कई अन्य फीचर्स भी मिलेंगे.

UMANG से कैसे अलग होगा नया ऐप?
अभी तक EPFO के लिए लोगों के पास UMANG ऐप था. लेकिन अब यह नया ऐप इस ऐप से काफी अलग होने वाला है. क्योंकि यह सीधे यूजर्स के बैंक अकाउंट से जुड़ा होगा. यूजर्स इसको BHIM समेत दूसरे UPI एप्स से भी कनेक्ट कर सकता है. इससे मेंबर्स अपना EPF बैलेंस भी आसानी से देख पाएंगे और UPI के जरिए तुरंत पैसे निकाल भी पाएंगे. 

आम लोगों के लिए क्यों अहम है यह बदलाव?
अभी तक जब भी किसी को मेडिकल खर्च, बच्चों की पढ़ाई, शादी या किसी जरूरी काम के लिए PF का पैसा निकलना होता था तो उसको बड़ी परेशानी होती थी. ऐसे समय में अगर पैसा जल्दी मिल जाए, तो लोगों की परेशानी काफी कम हो जाती है. नया ऐप लोगों की इसी जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. इससे किसी कंपनी में काम करने वाला एम्पलाई अपने पैसे का इस्तेमाल सही समय पर कर सकता है.

