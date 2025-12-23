Advertisement
Hindi NewsटेकEpstein Files Sex Scandal: हैकर्स ने किया बड़ा कांड! लिंक पर क्लिक करते ही खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट

Epstein Files Sex Scandal: हैकर्स ने किया बड़ा कांड! लिंक पर क्लिक करते ही खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट

इन लिंक के साथ दावा किया जा रहा है कि इनमें मशहूर हस्तियों की लीक हुई तस्वीरें और गोपनीय दस्तावेज मौजूद हैं. कई लोग जिज्ञासा में आकर इन लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, लेकिन यही एक क्लिक उन्हें साइबर ठगी का शिकार बना सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 23, 2025, 08:49 AM IST
Epstein Files Sex Scandal: हैकर्स ने किया बड़ा कांड! लिंक पर क्लिक करते ही खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट

इन दिनों सोशल मीडिया, WhatsApp और Telegram जैसे प्लेटफॉर्म्स पर “Epstein Files Leaked” के नाम से लिंक तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन लिंक के साथ दावा किया जा रहा है कि इनमें मशहूर हस्तियों की लीक हुई तस्वीरें और गोपनीय दस्तावेज मौजूद हैं. कई लोग जिज्ञासा में आकर इन लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, लेकिन यही एक क्लिक उन्हें साइबर ठगी का शिकार बना सकता है. साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे लिंक का असली मकसद लोगों के मोबाइल और लैपटॉप तक पहुंच बनाकर बैंक खातों से पैसे निकालना है.

लिंक पर क्लिक करते ही फोन हो सकता है हैक
कुछ ऐसे लिंक हैं, जिन पर क्लिक करने के बाद यूज़र से एक ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करने को कहा जाता है. जैसे ही यह ऐप फोन में इंस्टॉल होता है, साइबर ठगों को मोबाइल की फोटो गैलरी, कॉन्टैक्ट लिस्ट, मैसेज, कैमरा और माइक्रोफोन तक की एक्सेस मिल सकती है. ये लिंक epstein-files112-browser.vercel.app या usepstein-files-browser.vercel.app जैसे नामों से भेजे जा रहे हैं. इनके साथ यह झूठा दावा किया जाता है कि ऐप इंस्टॉल करते ही यूज़र सभी लीक फोटो देख पाएंगे.

जिज्ञासा बन रही है सबसे बड़ा हथियार
साइबर अपराधी अक्सर बड़े स्कैंडल और चर्चित नामों का सहारा लेते हैं, ताकि लोग बिना सोचे-समझे लिंक पर क्लिक कर दें. “लीक फाइल्स” और “सीक्रेट फोटो” जैसे शब्द लोगों की उत्सुकता बढ़ा देते हैं. इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाकर ठग मैलवेयर फैलाते हैं, जो चुपचाप फोन के अंदर काम करता रहता है और यूज़र को भनक तक नहीं लगती.

लिंक पर क्लिक किया तो तुरंत क्या करें
साइबर एक्सपर्ट डॉ. रक्षित टंडन के मुताबिक, ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए, जो स्कैंडल की फोटो या गोपनीय फाइल दिखाने का दावा करे. अगर गलती से आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है या कोई फाइल डाउनलोड हो गई है, तो सिर्फ उसे डिलीट करना काफी नहीं है. ऐसे मामलों में मोबाइल को तुरंत फैक्ट्री री-सेट करना सबसे सुरक्षित कदम माना जाता है. कई बार इन ऐप्स में SMS फॉरवर्डर जैसे टूल होते हैं, जो OTP और बैंक से जुड़े मैसेज ठगों तक भेजते रहते हैं.

बैंकिंग सुरक्षा भी है जरूरी
अगर फोन में संदिग्ध गतिविधि दिखे, तो अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को तुरंत ब्लॉक कराएं और बैंक को सूचित करें. साथ ही, इंटरनेट बैंकिंग और UPI से जुड़े पासवर्ड बदलना भी जरूरी है. एक्सपर्ट्स की सलाह है कि सिर्फ भरोसेमंद और आधिकारिक न्यूज सोर्स से मिली जानकारी पर ही विश्वास करें, न कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अनजान लिंक पर.

क्या है एपस्टीन सेक्स स्कैंडल का मामला
दरअसल, अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने दिवंगत यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े करीब 3 लाख दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं. इन दस्तावेजों में कई मशहूर हस्तियों के नाम और तस्वीरें सामने आने का दावा किया जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, हॉलीवुड अभिनेता क्रिस टकर और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू जैसे बड़े नाम शामिल बताए गए हैं. कुछ तस्वीरों में बिल क्लिंटन को लड़कियों के साथ पार्टी और पूल के पास देखा गया है.

असली खबर और फर्जी लिंक में फर्क समझें
हालांकि, आधिकारिक तौर पर जारी किए गए दस्तावेज सरकारी वेबसाइट्स और विश्वसनीय मीडिया संस्थानों के जरिए ही उपलब्ध कराए जाते हैं. WhatsApp या Telegram पर आए ऐप डाउनलोड लिंक का इनसे कोई लेना-देना नहीं होता. साइबर ठग इसी भ्रम का फायदा उठाकर फर्जी लिंक फैला रहे हैं.

सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव
आज के डिजिटल दौर में सतर्क रहना ही सबसे मजबूत सुरक्षा है. किसी भी सनसनीखेज दावे वाले लिंक पर क्लिक करने से पहले रुककर सोचें. याद रखें, असली खबरें कभी भी आपसे ऐप इंस्टॉल करवाकर “सीक्रेट फोटो” दिखाने का वादा नहीं करतीं. थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

Epstein filesSex scandalleaked scamWhatsApp cyber fraud

