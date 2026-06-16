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सॉफ्टवेयर और MBA का दौर खत्म... अब वेल्डर, प्लंबर और इलेक्ट्रिशियन बनेंगे असली किंग! देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री की बड़ी चेतावनी

मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि सॉफ्टवेयर और MBA का दौर अब खत्म हो रहा है. अब समय आ गया है कि वेल्डर, प्लंबर और इलेक्ट्रिशियन जैसे कुशल कारीगरों को सम्मान दिया जाए.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 16, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:45 AM IST
सॉफ्टवेयर और MBA का दौर खत्म... अब वेल्डर, प्लंबर और इलेक्ट्रिशियन बनेंगे असली किंग! देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री की बड़ी चेतावनी
Image Credit: CEA Anantha Nageswaran

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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