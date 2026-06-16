अगर आप भी लाखों रुपये खर्च करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या MBA की डिग्री लेने की सोच रहे हैं, तो रुकिए. भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी अनंत नागेश्वरन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने देश के पूरे एजुकेशन और जॉब मार्केट में तहलका मचा दिया है.
उनका साफ कहना है कि अब बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट डिग्रियों का चमकीला दौर खत्म हो रहा है. आने वाला समय उनका है जो अपने हाथों के हुनर से काम करते हैं. अब देश को कंप्यूटर पर कोडिंग करने वालों से ज्यादा वेल्डिंग, प्लंबिंग और इलेक्ट्रिकल का काम जानने वाले हुनरमंद लोगों की जरूरत है.
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने एक कार्यक्रम के दौरान देश की शिक्षा और रोजगार व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब वह समय आ चुका है जब हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और MBA जैसी डिग्रियों के मोह से बाहर निकलना होगा. उनके अनुसार इन सेक्टर्स में अब नौकरियों का वह सैचुरेशन आ चुका है जहां ग्रोथ रुक गई है. अब देश की अर्थव्यवस्था को जमीन पर काम करने वाले स्किल्ड लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है.
CEA नागेश्वरन ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे समाज में हाथ का काम करने वाले लोगों को वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम वेल्डर, प्लंबर, कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन जैसे प्रोफेशनल्स को पूरा सम्मान दें. विकसित देशों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वहां इन कामों को करने वाले लोग बहुत अच्छी कमाई करते हैं और समाज में उनकी भारी इज्जत होती है. भारत को भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा.
पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन के आने से सॉफ्टवेयर और मैनेजमेंट सेक्टर में नौकरियां कम हुई हैं. कंपनियों में छंटनी का दौर चल रहा है और फ्रेशर्स को जॉब्स मिलने में भारी दिक्कत आ रही है. नागेश्वरन का मानना है कि केवल डिग्री ले लेने से कोई रोजगार के काबिल नहीं बन जाता. जब तक आपके पास कोई व्यावहारिक या प्रैक्टिकल स्किल नहीं होगी, तब तक मार्केट में टिकना मुश्किल होगा.
आज के समय में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. इन सभी सेक्टर्स को चलाने के लिए भारी संख्या में स्किल्ड लेबर और तकनीशियनों की जरूरत होती है. एक कुशल वेल्डर या इलेक्ट्रिशियन की मांग हर छोटी-बड़ी इंडस्ट्री में हमेशा बनी रहती है. सरकार का मानना है कि युवाओं को केवल ऑफिस वाली नौकरी के पीछे भागने की बजाय इन टेक्निकल स्किल्स को सीखने पर ध्यान देना चाहिए.
इस बयान के बाद अब युवाओं को अपनी सोच बदलने की जरूरत है. डिग्री हासिल करना बुरा नहीं है, लेकिन देश की आर्थिक हकीकत को समझना भी जरूरी है. आने वाले समय में वोकेशनल ट्रेनिंग और हाथ का हुनर ही सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है. अगर देश के युवा समय रहते इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं, तो भारत में बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है.