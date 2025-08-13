रात-दिन रगड़कर AC चलाने के बाद भी चींटी जितना आएगा बिजली बिल! 90% लोग नहीं जानते ये Trick

AC electricity saving tips: गर्मी का मौसम आते ही AC की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है. अब तो लगभग हर घर में एयर कंडीशनर (AC) देखने को मिल जाता है, और जिनके पास नहीं है, वो भी इसे खरीदने की सोच रहे हैं. वजह साफ है- तेज गर्मी में ठंडक पाने का सबसे आसान और असरदार तरीका AC ही है. लेकिन, कई लोग AC लेने से सिर्फ एक वजह से डरते हैं- बिजली का बढ़ा हुआ बिल. AC चलाने के बाद बिल में आने वाला बड़ा उछाल कई बार जेब पर भारी पड़ सकता है. यही कारण है कि कुछ लोग AC को बहुत कम समय के लिए चलाते हैं या फिर उससे दूरी बना लेते हैं. अगर आप भी यही सोचते हैं, तो खुशखबरी है- कुछ आसान और स्मार्ट टिप्स अपनाकर आप दिन-रात AC चलाकर भी बिजली बिल को काफी हद तक कम कर सकते हैं. आइए जानते हैं वो तरीके-

1. Eco Mode का इस्तेमाल करें

आजकल लगभग हर मॉडर्न AC में Eco Mode फीचर मौजूद होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. Eco Mode ऑन करने पर AC अपने कूलिंग पैटर्न को कमरे के तापमान के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है. इसका फायदा ये होता है कि AC बिना जरूरत के ज्यादा पावर नहीं खींचता और फिर भी आपको ठंडक मिलती रहती है. इससे बिजली की खपत घटती है और बिल भी कम आता है.

2. रेगुलर सर्विसिंग और फिल्टर क्लीनिंग जरूरी

AC का परफॉर्मेंस और बिजली की खपत सीधे-सीधे उसकी सर्विसिंग पर निर्भर करता है. अगर AC के एयर फिल्टर में धूल जम जाती है, तो ठंडक कम हो जाती है और AC को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

इस वजह से बिजली की खपत बढ़ जाती है. इसलिए-

• हर 10–15 दिन में फिल्टर साफ करें.

• साल में कम से कम दो बार प्रोफेशनल सर्विसिंग करवाएं.

3. 24–26 डिग्री पर चलाएं AC

कई लोग AC को 18–20 डिग्री पर चला देते हैं, लेकिन ये बिजली खपत बढ़ा देता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, AC को 24–26 डिग्री पर चलाना सबसे बेहतर है.

• इस तापमान पर AC कम पावर खपत करता है.

• ठंडी हवा आरामदायक रहती है और स्वास्थ्य पर भी कम असर पड़ता है.

• AC के साथ सीलिंग फैन चलाने से कूलिंग तेजी से पूरे कमरे में फैलती है, जिससे AC को ज्यादा देर तक चलाने की जरूरत नहीं पड़ती.

4. कमरे की सीलिंग और पर्दों पर ध्यान दें

अगर कमरे में खिड़कियों से धूप आ रही है या दरवाजों में गैप है, तो AC को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी.

• मोटे पर्दे लगाएं.

• खिड़कियों और दरवाजों के गैप सील कर दें.

5. रात में Sleep Mode का इस्तेमाल करें

रात को Sleep Mode ऑन करने से AC धीरे-धीरे कूलिंग कम करता है, जिससे बिजली बचती है और नींद भी बेहतर आती है.