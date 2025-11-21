Advertisement
Apple के लिए 'नया चीन' बन रहा भारत! 9 अरब डॉलर पहुंची घरेलू सेल, पहली बार प्रो मॉडल का भी प्रोडक्शन शुरू!

India iPhone Manufacturing Hub: भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं बल्कि अब निर्माता बनकर भी दुनिया के नक्शे पर छा रहा है. इस सफलता की सबसे बड़ी मिसाल है iPhone प्रोडक्शन में भारत की बढ़ती भूमिका. अब दुनिया में बनने वाले हर पांच iPhone में से एक भारत में ही तैयार हो रहा है. 

 

Nov 21, 2025
India iPhone Manufacturing Hub: भारत अब स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में अपना दम-खम दिखा रहा है. देश में iPhone जैसे हाई-टेक प्रोडक्ट्स का निर्माण बढ़ा है जिससे न सिर्फ घरेलू बिक्री में उछाल आया है बल्कि यह भी साबित होता है कि भारत ग्लोबल टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से अपना मुकाम बना रहा है. आज दुनिया में बनने वाला हर पांच में एक आईफोन भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है. साथ ही Apple के ग्लोबल प्रोडक्शन वैल्यू में भारत का योगदान बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया है. इसकी जानकारी Apple की फाइलिंग में दी गई है.

फाइलिंग के अनुसार Apple की एप्पल इंडिया यूनिट की घरेलू सेल फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़कर 9 अरब डॉलर हो गई है. एनालिस्ट की तरफ से कहा गया है कि  Apple की कुल ग्लोबल इनकम 416.1 अरब डॉलर है. इसमें भारत की हिस्सेदारी केवल 2 प्रतिशत के करीब है. हालांकि आईफोन के प्रोडक्शन में भारत की भूमिका तेजी से बढ़ रही है. जिसको देखते हुए कंपनी की तरफ से अब भारत में पहली बार हाई-एंड प्रो और प्रो मैक्स मॉडल का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया गया है.

फाइलिंग में कंपनी ने जानकारी दी है कि 2025 में अमेरिकियों 178.4 अरब डॉलर के एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदे थे जो कि कंपनी की कुल आय का 43 प्रतिशत है. वहीं भारत की तरफ से US को आईफोन शिपमेंट में भी तेजी से इजाफा हो रहा है.

Apple की आय में यूरोप 26.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ दूसरे और ग्रेटर चीन 15.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर है. पिछले दस सालों में कंपनी की भारतीय यूनिट की आय करीब 8 गुना बढ़ गई है, जिसमें मुख्य रूप से आईफोन, मैकबुक, आईपैड, एयरपोड्स और एक्सेसरीज का योगदान है. वहीं सर्विसेज का कुल सेल में योगदान काफी कम है.

फाइनेंशियल ईयर 25 में Apple के इंडिया-बेस्ड प्रोडक्शन की फ्रेट-ऑन-बोर्ड वैल्यू 22 अरब डॉलर थी, जिसमें से 7.5 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया. लोकल मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से आयातित फोन पर लगने वाली 16 प्रतिशत की कस्टम ड्यूटी को बचाकर कंपनी की घरेलू बिक्री को बढ़ाने में मदद कर रही है. कंपनी की अर्निंग्स कॉल में, Apple के सीईओ टिम कुक ने कहा कि जब रिटेल की बात आती है तो हम अपने अब तक के सबसे अच्छे लाइनअप के साथ साल के सबसे बिजी समय में जा रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में, हमने इंडिया और यूएई जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में नए स्टोर और यूएस और चीन में नए स्टोर्स खोले हैं.

(IANS) 

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी.

