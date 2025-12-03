Advertisement
Hindi Newsटेक

दुश्मन के लिए भूत बनकर आया ये 'खिलौना'! मिसाइल से हजार गुना सस्ता... ₹89 से कम में उड़ा देता है रॉकेट के परखच्चे, जानिए Iron Beam के बारे में सबकुछ

इजरायल अपनी पहली ऑपरेशनल हाई-पावर लेजर एयर-डिफेंस सिस्टम को तैनात करने जा रहा है. आइए जानते हैं क्या है यह आयरन बीम? एक शॉट का खर्च कितना है और यह मिसाइल से कितना सस्ता है...

 

Dec 03, 2025, 07:06 AM IST
इजरायल ने ऐलान किया है कि वह इस साल के अंत तक अपनी पहली ऑपरेशनल हाई-पावर लेजर एयर-डिफेंस सिस्टम को तैनात कर देगा. यह कदम इसलिए बेहद बड़ा माना जा रहा है क्योंकि इससे देश को ड्रोन, रॉकेट और दूसरे हवाई खतरों से लड़ने का एक नया और बेहद सस्ता तरीका मिल जाएगा. इजरायल के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह सिस्टम “आयरन बीम” नाम से तैयार किया गया है और सितंबर में इसके सभी बड़े परीक्षण पूरे हो चुके हैं. आइए जानते हैं क्या है यह आयरन बीम? एक शॉट का खर्च कितना है और यह मिसाइल से कितना सस्ता है...

आयरन बीम: दुनिया की पहली कॉम्बैट-रेडी लेजर इंटरसेप्टर
आयरन बीम दुनिया का पहला ऐसा लेजर इंटरसेप्टर सिस्टम बनने जा रहा है जिसे सीधे युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसकी शक्ति 100 किलोवॉट है और यह अपने लक्ष्य को कुछ ही सेकंड में खत्म कर देता है. सबसे खास बात यह है कि इसकी लागत पारंपरिक मिसाइल-आधारित सिस्टम की तुलना में बहुत कम है.

परीक्षणों में शानदार प्रदर्शन
कई हफ्तों तक चले ऑपरेशनल ट्रायल्स के दौरान आयरन बीम ने रॉकेट, मोर्टार शेल, ड्रोन (UAVs) और कई तरह के हवाई खतरों को सफलतापूर्वक मार गिराया. रक्षा अधिकारियों ने बताया कि सिस्टम ने हर तरह के कॉम्बैट जैसी स्थितियों में “बहुत सटीक और भरोसेमंद” परफॉर्मेंस दिया.

इजरायल की मल्टीलैयर डिफेंस में एक नई लेयर
आयरन बीम को इजरायल की मौजूदा एयर-डिफेंस आर्किटेक्चर में पांचवी लेयर के रूप में शामिल किया जाएगा. इससे पहले आयरन डोम, David’s Sling, Arrow-2 और Arrow-3 जैसे सिस्टम काम कर रहे हैं. ये सिस्टम मिसाइलों को 90-95% सफलता से रोक लेते हैं, लेकिन ड्रोन और लो-फ्लाइंग UAVs के मामले में इनकी सफलता सिर्फ लगभग 50% तक ही रहती है. ऐसी हल्की और धीमी उड़ने वाली मशीनों को पकड़ने में रडार-गाइडेड मिसाइलें अक्सर फेल हो जाती हैं. आयरन बीम इसी कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है.

क्यों जरूरत पड़ी नए हथियार की?
पिछले कुछ सालों में इजरायल पर ईरानी शाहेद ड्रोन का खतरा बढ़ा है. शाहेद-136 जैसे ड्रोन रडार पर पकड़ में कम आते हैं क्योंकि इनका शरीर कार्बन-फाइबर का होता है और इन्हें इलेक्ट्रिक मोटर चलाती है. बड़े वेरिएंट जैसे शाहेद-149 और शाहेद-191 भारी हथियारों के साथ हमला कर सकते हैं. इन ड्रोन ने उत्तरी इजरायल के कई इलाकों को निशाना बनाया है, यहां तक कि एक ड्रोन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक भी पहुंच गया. सीमावर्ती इलाकों में सैनिक इस बढ़ते खतरे को रोकने में संघर्ष कर रहे हैं.

पहले से युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है लेजर का हल्का वर्जन
रक्षा अधिकारियों ने बताया कि आयरन बीम का कम पावर वाला वर्जन अक्टूबर 2024 के संघर्ष में इस्तेमाल किया गया था. इस दौरान इसने 35-40 Hezbollah ड्रोन को इंटरसेप्ट किया.

बहुत कम लागत- मिसाइलों से हजारों गुना सस्ता
विशेषज्ञों के अनुसार आयरन बीम की सबसे बड़ी खासियत इसका बेहद कम ऑपरेटिंग कॉस्ट है. एक लेजर शॉट चलाने की कीमत सिर्फ कुछ “सेंट” यानी 89 रुपये से कम होती है. इसके मुकाबले आयरन डोम की एक मिसाइल 10,000 से 100,000 डॉलर तक की पड़ती है. लेजर सिस्टम को कोई गोला-बारूद नहीं चाहिए, कोई स्टोरेज नहीं चाहिए और लंबे युद्ध में यह खत्म भी नहीं होता.

सिस्टम कैसे काम करता है?

आयरन बीम अपने रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर, ट्रैकिंग कैमरे और फायर-कंट्रोल कंप्यूटर की मदद से लक्ष्य को पहचानकर कुछ ही सेकंड में खत्म कर देता है. इसे इजरायल की बड़ी रक्षा कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने बनाया है. यही कंपनी स्पाइक मिसाइल और ट्रॉफी टैंक प्रोटेक्शन सिस्टम जैसी तकनीक बनाती है.

ड्रोन खतरे के बढ़ते माहौल में आयरन बीम की अहमियत
मध्य-पूर्व में ड्रोन का खतरा लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में इजरायल इस लेजर सिस्टम को अपने ऑपरेशनल फोर्सेस में जल्द से जल्द शामिल करने की तैयारी कर रहा है. रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि यह सिस्टम साल के अंत तक पूरी तरह फील्ड में तैनात कर दिया जाएगा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

iron beam Iron Beam laser defense system Israel

