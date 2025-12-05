पूर्व Apple इंजीनियर ने बनाया ऐसा AI चिप, जो Vision Pro को दे सकता है कड़ी टक्कर; चीन में मची हलचल

टेक दुनिया में इस समय चीन की एक नई कंपनी GravityXR तेजी से सुर्खियां बटोर रही है. यह कंपनी पूर्व Apple इंजीनियर वांग चाओहाओ द्वारा बनाई गई है. Apple की एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) टीम में काम करने के बाद चाओहाओ ने चीन में अपना स्टार्टअप शुरू किया, जिसका फोकस है — ऐसे हाई-टेक XR और AI चिप बनाना जो सीधे तौर पर Apple जैसी बड़ी कंपनियों को चुनौती दे सकें.

GravityXR का नया AI चिप – क्या है खास?

कंपनी ने हाल ही में अपना नया चिप Jizhi G-X100 लॉन्च किया है. इसे चीन का पहला ऑल-इन-वन मिक्स्ड रियलिटी चिप बताया जा रहा है, जो 5nm तकनीक पर बना है. इस चिप का लक्ष्य है हल्के-फुल्के AI स्मार्ट ग्लासेस और हाई-एंड XR हेडसेट को पावर देना. कंपनी का दावा है कि यह चिप भविष्य में Apple Vision Pro जैसे प्रीमियम XR डिवाइसेस को सीधी टक्कर दे सकता है.

क्या यह Apple Vision Pro से बेहतर है?

GravityXR के अनुसार G-X100 की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 9 मिलीसेकेंड photon-to-photon latency.

यह Apple Vision Pro की लगभग 12 मिलीसेकेंड लैटेंसी से भी तेज बताई जा रही है.

कम लैटेंसी का मतलब है:

• ज्यादा स्मूथ VR/AR अनुभव

• तेज रेस्पॉन्स

• आंख और स्क्रीन के बीच बेहतर सिंक

इससे यूजर को ऐसा लगता है जैसे वर्चुअल दुनिया बिल्कुल रियल दुनिया की तरह आगे बढ़ रही हो. कंपनी का कहना है कि यह चिप छोटे AI ग्लासेस से लेकर हाई-क्लास XR हेडसेट्स तक हर जगह उपयोग किया जा सकता है.

स्पैशियल कंप्यूटिंग में नई रेस

G-X100 जैसे चिप्स आने के बाद स्पैशियल कंप्यूटिंग वाली टेक्नोलॉजी में एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है. स्पैशियल कंप्यूटिंग वह टेक्नोलॉजी है जो डिवाइस को हमारे आसपास की दुनिया “समझने और देखने” में मदद करती है.

ऐसे चिप्स:

• फिजिकल वर्ल्ड को डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ते हैं

• वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को रियल लाइफ में मिक्स करते हैं

• AI और AR दोनों को एक साथ चलाते हैं

कंपनियां अब इस दिशा में कोशिश कर रही हैं कि इंसान और डिजिटल दुनिया के बीच का गैप लगभग खत्म हो जाए.

Apple छोड़कर चीन में स्टार्टअप क्यों?

वांग चाओहाओ का Apple से निकलकर चीन में स्टार्टअप शुरू करना खुद में बड़ा कदम माना जा रहा है.

उनकी बैकग्राउंड में शामिल हैं:

•Apple की XR यूनिट में काम

•Stanford University की रिसर्च और ट्रेनिंग

इसी अनुभव के आधार पर वे अब चीन में अमेरिका की बड़ी कंपनियों को टक्कर देने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं. चीन इस समय टेक्नोलॉजी में सेल्फ-रिलायंस पर जोर दे रहा है, खासकर तब जब US और China के बीच हाई-एंड AI चिप्स को लेकर तनाव लगातार चल रहा है.

बड़े निवेशक भी कर रहे हैं सपोर्ट

GravityXR को कई बड़े निवेशकों का सपोर्ट मिल चुका है. इनमें शामिल हैं:

•HongShan (पहले Sequoia Capital China)

•Gaorong Capital

•Goertek – चीन की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी

•miHoYo – जेनशिन इम्पैक्ट बनाने वाली गेमिंग कंपनी

इन निवेशकों का साथ बताता है कि चीन GravityXR को आने वाले सालों में एक प्रमुख AI-XR कंपनी के रूप में देख रहा है.