इस इंजीनियर के हाथ लगा बिजली बचाने का तरीका! Google की नौकरी छोड़ आया दिल्ली और बनाया ये AI डिवाइस, बचाता है लाखों रुपये

Google, Mercedes-Benz R&D और Ford जैसी बड़ी कंपनियों में नेटवर्क एनालिटिक्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर काम करने के बाद, भरत रांकवट्ट ने अपनी हाई-पेइंग नौकरी छोड़ दी. उनका सपना कॉलेज से ही था कि वह ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो बिजली की बर्बादी कम करे और एनर्जी खपत को ऑप्टिमाइज़ कर सके. इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 2019 में दिल्ली में Enlog की शुरुआत की. बाद में झरना साहा और आयुष गुप्ता भी इस मिशन में जुड़े.

EPVI से Enlog बनने तक का सफर

कंपनी की शुरुआत 2017 में EPVI के नाम से सिर्फ लाइटिंग प्रोडक्ट्स पर फोकस करके हुई थी. EPVI के AutoSwitcher लाइटिंग प्रोडक्ट्स की 3,000+ यूनिट्स बिकीं. 2019 में कंपनी ने अपना फोकस बदलकर Enlog के रूप में IoT-आधारित एनर्जी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया. झरना साहा ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म का मकसद अलग-अलग सेक्टर्स में बिजली बचाना और टिकाऊ ऊर्जा समाधान देना है.

एनर्जी वेस्ट का असली गैप

2019 में भरत ने 1000 से ज्यादा घरों, फैक्ट्रियों और होटलों में एनर्जी यूसेज का रिसर्च किया. पता चला कि छोटे बिजनेस और आम घरों में बिजली की बर्बादी का बड़ा गैप है, और लोग यह समझ ही नहीं पाते कि ऊर्जा कहां व्यर्थ जा रही है. इस जरूरत को पूरा करने के लिए Enlog ने IoT और AI तकनीक को मिलाकर स्मार्ट समाधान तैयार किए.

Smi-Fi और Enlog App का विकास

2020 में भरत ने Smi-Fi नाम का IoT-आधारित एनर्जी-सेविंग डिवाइस बनाया. झरना साहा ने अपने UI/UX अनुभव से ऐप को फिर से डिजाइन किया. 2021 में Enlog ऐप लॉन्च हुआ, जो क्लाउड प्लेटफॉर्म के जरिए रियल-टाइम बिजली उपयोग, संभावित बचत और एनर्जी मैनेजमेंट के विकल्प दिखाता है. HVAC सिस्टम की ऑटो कंट्रोलिंग से बिजली बचत आसान हो गई.

Enmate: नई पीढ़ी का AI-आधारित डिवाइस

2024 में कंपनी ने Enmate लॉन्च किया — एक कॉम्पैक्ट और पेटेंटेड IoT डिवाइस, जो एडवांस AI से बिजली बचाता है. यह Smi-Fi का और भी छोटा, तेज़ और स्मार्ट संस्करण है, जो बिना मैनुअल प्रयास बिजली खपत को ऑप्टिमाइज़ करता है.

फाउंडर्स की टीम

भरत रांकवट्ट (Founder & CEO) ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से B.Tech किया. झरना साहा (CMO & Cofounder) बाणस्थली विद्यापीठ से MBA हैं और ब्रांडिंग व UI/UX की विशेषज्ञ हैं. आयुष गुप्ता (CTO) मैकेनिकल इंजीनियर हैं. इन तीनों ने मिलकर Enlog को एक मजबूत तकनीकी प्लेटफॉर्म बनाया.

एनर्जी मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव

Enlog का कहना है कि अक्सर कंपनियां सिर्फ डेटा दिखाती हैं, पर उससे समस्या हल नहीं होती. Enlog का AI सिस्टम 25,000 तक डेटा पॉइंट्स एनालाइज कर यह पता लगाता है कि बिजली कहां बर्बाद हो रही है और उसे तुरंत रोकता है. कंपनी 30,000 MWh बिजली बचा चुकी है और 5500 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई है. दिल्ली-NCR के 1750+ होटलों, PGs, ऑफिसों और रिटेल आउटलेट्स में इसका उपयोग हो रहा है.

बिजनेस मॉडल और भारत में विस्तार

Enlog का मुख्य फोकस B2B क्लाइंट्स पर है. इसकी सेवाओं की कीमत ₹1000 से ₹1 लाख तक होती है, जो क्लाइंट की जरूरत और डिवाइस साइज पर निर्भर करती है. 23,000+ यूजर्स ने अभी तक Enlog के जरिए बिजली बचाई है. कंपनी अब मुंबई, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु में भी विस्तार कर चुकी है.

फंडिंग और भविष्य की प्लानिंग

भरत ने शुरुआत में अपनी जेब से 40–45 लाख रुपये लगाए. बाद में कंपनी ने Vinners Group और Elina Investments से 2.75 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाई और इसका वैल्यूएशन 40 करोड़ हो गया. FY2025 तक कंपनी 4.5 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. Enlog का लक्ष्य 2027 तक 1 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है. जल्द ही प्रोडक्ट Amazon और Flipkart पर भी उपलब्ध होंगे.