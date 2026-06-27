/Google-Microsoft की 4.2 करोड़ की नौकरी छोड़ी, अब खड़ा किया ₹21 करोड़ का बिजनेस; लोग कहते हैं- BBQ किंग

आज के समय में हर कोई गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज टेक कंपनियों में काम करने का सपना देखता है. अगर वहां सालाना 4.2 करोड़ रुपये का पैकेज मिल रहा हो, तो कोई उसे छोड़ने की सोच भी नहीं सकता. लेकिन सालाहुद्दीन अब्दुल-काफी (Salahodeen Abdul-Kafi) ने अपनी इस शानदार कॉर्पोरेट लाइफ को अलविदा कह दिया.
उन्होंने अपनी कोडिंग की दुनिया को छोड़कर टेक्सास में 'Kafi BBQ' नाम से हलाल बारबेक्यू का बिजनेस शुरू किया. आज उनका यह बिजनेस करीब 21.7 करोड़ रुपये का सालाना रेवेन्यू जेनरेट कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की एक चौंकाने वाली सच्चाई भी है.
सालाहुद्दीन के लिए यह फैसला इतना आसान नहीं था. सैन फ्रांसिस्को में अपनी हाई-पेइंग जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने 50 फीसदी से ज्यादा का पे-कट लिया और एक धार्मिक नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए. इस दौरान वे अपने दोस्तों के लिए वीकेंड पर बारबेक्यू बनाते थे. उनके दोस्तों को उनका कुकिंग स्टाइल बेहद पसंद आया. यहीं से सालाहुद्दीन के मन में विचार आया कि क्या टेक्सास के बारबेक्यू मार्केट में कुछ नया करने की जगह है. दिसंबर 2024 में उन्होंने 'Kafi BBQ' की शुरुआत की. पहले ही दिन का रिस्पॉन्स इतना तगड़ा था कि तीन दिन का स्टॉक कुछ ही घंटों में खत्म हो गया.
देखते ही देखते सालाहुद्दीन का यह आउटलेट पूरे टेक्सास और अमेरिका में वायरल हो गया. स्वाद और हलाल कॉन्सेप्ट के कारण लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी. पिछले साल इस रेस्टोरेंट ने करीब 21.7 करोड़ रुपये ($2.3 मिलियन) का बिजनेस किया. इस साल इसके 37.8 करोड़ रुपये ($4 मिलियन) तक पहुंचने की उम्मीद है. बिजनेस तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सालाहुद्दीन ने बताया कि ओपनिंग के बाद से अब तक उन्होंने खुद को सैलरी के रूप में एक भी डॉलर नहीं दिया है. वह आज भी अपनी पुरानी सेविंग्स के दम पर अपना गुजारा कर रहे हैं.
बाहर से देखने पर यह कहानी जितनी ग्लैमरस लगती है, असलियत उतनी ही चुनौतीपूर्ण है. सालाहुद्दीन अब हफ्ते में लगभग 80 घंटे काम करते हैं, जो उनकी कॉर्पोरेट लाइफ से कहीं ज्यादा है. एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए उन्हें हर छोटी-बड़ी चीज खुद संभालनी पड़ती है. स्टाफ मैनेजमेंट से लेकर खाने की क्वालिटी और कस्टमर सैटिस्फैक्शन तक, सब कुछ उनके कंधों पर टिका है. सालाहुद्दीन का कहना है कि भले ही वह थक जाते हैं, लेकिन अब वह अपने समय के खुद 100% मालिक हैं और यही उनकी सबसे बड़ी संतुष्टि है.
इतने बड़े रेवेन्यू के बाद भी खुद को सैलरी न दे पाने की वजह रेस्टोरेंट को चलाने का भारी खर्च है. सालाहुद्दीन के मुताबिक, हर महीने का खर्च $215,000 (करीब 1.8 करोड़ रुपये) से ज्यादा है. इसमें $125,000 केवल खाने के सामान पर, $50,000 कर्मचारियों की सैलरी पर और $15,000 रेस्टोरेंट के किराए पर खर्च होते हैं. इसके अलावा मार्केटिंग और अन्य छोटे-मोटे खर्चे अलग हैं. उन्होंने शुरुआत में करीब $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसे रिकवर करने में अभी थोड़ा समय और लगेगा.
सालाहुद्दीन की यह कहानी साबित करती है कि अगर आपके पास पैशन है, तो आप किसी भी फील्ड में इतिहास रच सकते हैं. कोडिंग के मास्टर रहे इस इंजीनियर ने सप्लाई चेन, कस्टमर सर्विस और ऑपरेशंस को इतनी बखूबी सीखा कि आज उनका रेस्टोरेंट ब्रांड बन चुका है. उनका यह सफर उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी सीख है जो सोचते हैं कि केवल एक बड़ा सैलरी पैकेज ही जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि दे सकता है.