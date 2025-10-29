Advertisement
trendingNow12979914
Hindi Newsटेक

टेक जगत में भूचाल: Intel के CEO ने छोड़ा पद अब ₹915 करोड़ लगाकर बना रहे हैं धार्मिक AI! ईसा मसीह की वापसी पर किया बड़ा दावा

Christian AI: टेक इंडस्ट्री में हलचल मचाने वाली खबर सामने आई है. कभी Intel जैसी दिग्गज कंपनी की कमान संभालने वाले पैट्रिक गेलसिंगर ने अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा काम करने निकल पड़े हैं. CEO पद छोड़ने के बाद उन्होंने करीब ₹915 करोड़ की भारी फंडिंग के साथ एक ऐसा मिशन शुरू किया है जिसका मकसद है धार्मिक मूल्यों पर आधारित AI तैयार करना.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 29, 2025, 01:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टेक जगत में भूचाल: Intel के CEO ने छोड़ा पद अब ₹915 करोड़ लगाकर बना रहे हैं धार्मिक AI! ईसा मसीह की वापसी पर किया बड़ा दावा

Christian AI: कभी दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी Intel के CEO रहे पैट्रिक गेलसिंगर अब एक नए और अनोखे मिशन पर निकल पड़े हैं. यह भी कोई ऐसा वैसा मिशन नहीं है, यह है AI को ईसाई मूल्यों से जोड़ने का मिशन. टेक्नोलॉजी और आस्था के संगम से वे एक ऐसा Christian AI तैयार करना चाहते हैं जो उनके शब्दों में मसीह की वापसी को तेज करे. इस दिशा में वे अपनी नई कंपनी Gloo के ज़रिए चर्चों, पादरियों और धार्मिक संस्थाओं को आधुनिक AI टूल्स से सशक्त करने में लगे हुए हैं.

ईसाई AI की पीछे की वजह
द गार्जियन के अनुसार पैट्रिक गेलसिंगर जो खुद को एक बॉर्न-अगेन क्रिश्चियन कहते हैं और सिलिकॉन वैली को अपना मिशन फील्ड मानते हैं अब ग्लू के कार्यकारी अध्यक्ष और टेक्नोलॉजी चीफ हैं. उनका मानना है कि जिस तरह मार्टिन लूथर ने प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल करके धर्मसुधार किया था उसी तरह आज AI है.

उनका कहना है कि चर्च को इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए और इसे ईसाई सिद्धांतों के अनुसार इसे ढालना चाहिए. ग्लू ऐसे टेक प्रोडक्ट तैयार कर रहा है जो मौजूदा बड़े भाषा मॉडलों पर आधारित हैं लेकिन उन्हें यूजर्स के धार्मिक विश्वासों को दर्शाने के लिए तैयार किया गया है. कंपनी ने इस मिशन के लिए लगभग ₹915 करोड़ का फंड जुटाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सिलिकॉन वैली में बढ़ रहा है धार्मिक प्रभाव
गेल्सिंगर का यह कदम ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी टेक इंडस्ट्री में रिसीजियस कन्वर्सेशन का प्रभाव बढ़ रहा है. सिलिकॉन वैली जिसे कभी नास्तिकता का गढ़ माना जाता था अब बहुत ज़ोरदार और स्पष्ट रूप से ईसाई-झुकाव वाली तकनीकी संस्कृति में बदल रही है. इस बदलाव में पीटर थिएल और एंड्रीसन होरोविट्ज की कैथरीन बॉयल जैसे लोग भी शामिल है. ग्लू का दावा है कि वह 1,40,000 से ज्यादा धार्मिक, मंत्रालय और गैर-लाभकारी नेताओं को सेवा प्रदान करता है.

ये भी पढे़ंः Hello..कौन बोल रहा है? बोलने की जरूरत खत्म! कॉल आते ही स्क्रीन पर दिखेगा कॉलर का नाम

हैकाथॉन में नए मॉडल में मिली कमी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्लू ईसाई तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र यानी Christian tech ecosystem को भी बढ़ावा दे रहा है. हाल ही में उन्होंने एक तीन-दिवसीय हैकाथॉन का भी आयोजन किया जिसमें 600 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया. इस दौरान एक प्रतिभागी रयान सीबर्ट ने कंपनी के नए बड़े भाषा मॉडल में एक कमी ढूंढ निकाली. उन्होंने प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के ज़रिए मॉडल से मेथम्फेटामाइन बनाने की रेसिपी हासिल कर ली. ग्लू ने इसे प्री-बीटा स्टेप का प्रोडक्ट बताते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर प्रतिभागियों को इसकी परीक्षण और फीडबैक देने के लिए बुलाया था.

ये भी पढे़ंः खुशखबरी! WhatsApp यूजर्स अब अपनी प्रोफाइल को दे पाएंगे पर्सनल टच, आ रहा है नया फीचर

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Christian AIIntel CEOPatrick Gelsinger

Trending news

वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
Bengaluru
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
india china news
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
Cyclone Montha
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
PIB
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
Karnataka News
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
aap in gujrat
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
farmer protest
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
india china
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
Zubeen Garg
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति