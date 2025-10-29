Christian AI: कभी दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी Intel के CEO रहे पैट्रिक गेलसिंगर अब एक नए और अनोखे मिशन पर निकल पड़े हैं. यह भी कोई ऐसा वैसा मिशन नहीं है, यह है AI को ईसाई मूल्यों से जोड़ने का मिशन. टेक्नोलॉजी और आस्था के संगम से वे एक ऐसा Christian AI तैयार करना चाहते हैं जो उनके शब्दों में मसीह की वापसी को तेज करे. इस दिशा में वे अपनी नई कंपनी Gloo के ज़रिए चर्चों, पादरियों और धार्मिक संस्थाओं को आधुनिक AI टूल्स से सशक्त करने में लगे हुए हैं.

ईसाई AI की पीछे की वजह

द गार्जियन के अनुसार पैट्रिक गेलसिंगर जो खुद को एक बॉर्न-अगेन क्रिश्चियन कहते हैं और सिलिकॉन वैली को अपना मिशन फील्ड मानते हैं अब ग्लू के कार्यकारी अध्यक्ष और टेक्नोलॉजी चीफ हैं. उनका मानना है कि जिस तरह मार्टिन लूथर ने प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल करके धर्मसुधार किया था उसी तरह आज AI है.

उनका कहना है कि चर्च को इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए और इसे ईसाई सिद्धांतों के अनुसार इसे ढालना चाहिए. ग्लू ऐसे टेक प्रोडक्ट तैयार कर रहा है जो मौजूदा बड़े भाषा मॉडलों पर आधारित हैं लेकिन उन्हें यूजर्स के धार्मिक विश्वासों को दर्शाने के लिए तैयार किया गया है. कंपनी ने इस मिशन के लिए लगभग ₹915 करोड़ का फंड जुटाया है.

सिलिकॉन वैली में बढ़ रहा है धार्मिक प्रभाव

गेल्सिंगर का यह कदम ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी टेक इंडस्ट्री में रिसीजियस कन्वर्सेशन का प्रभाव बढ़ रहा है. सिलिकॉन वैली जिसे कभी नास्तिकता का गढ़ माना जाता था अब बहुत ज़ोरदार और स्पष्ट रूप से ईसाई-झुकाव वाली तकनीकी संस्कृति में बदल रही है. इस बदलाव में पीटर थिएल और एंड्रीसन होरोविट्ज की कैथरीन बॉयल जैसे लोग भी शामिल है. ग्लू का दावा है कि वह 1,40,000 से ज्यादा धार्मिक, मंत्रालय और गैर-लाभकारी नेताओं को सेवा प्रदान करता है.

हैकाथॉन में नए मॉडल में मिली कमी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्लू ईसाई तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र यानी Christian tech ecosystem को भी बढ़ावा दे रहा है. हाल ही में उन्होंने एक तीन-दिवसीय हैकाथॉन का भी आयोजन किया जिसमें 600 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया. इस दौरान एक प्रतिभागी रयान सीबर्ट ने कंपनी के नए बड़े भाषा मॉडल में एक कमी ढूंढ निकाली. उन्होंने प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के ज़रिए मॉडल से मेथम्फेटामाइन बनाने की रेसिपी हासिल कर ली. ग्लू ने इसे प्री-बीटा स्टेप का प्रोडक्ट बताते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर प्रतिभागियों को इसकी परीक्षण और फीडबैक देने के लिए बुलाया था.

