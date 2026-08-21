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37 करोड़ यूजर्स, 6 देशों में ऑफिस और 0 पासपोर्ट झंझट... YouTube का ताज छीन लेगा चीन का Bilibili?

चीन का पॉपुलर वीडियो प्लेटफॉर्म Bilibili अब YouTube और TikTok को सीधी चुनौती देने के लिए ग्लोबल मार्केट में उतर रहा है, लेकिन उसके सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं. आइए समझते हैं कि Bilibili ने ग्लोबल मार्केट में उतरने के लिए क्या-क्या तैयारी की है और उसके लिए असली चुनौती क्या है...

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Aug 21, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:38 AM IST
37 करोड़ यूजर्स, 6 देशों में ऑफिस और 0 पासपोर्ट झंझट... YouTube का ताज छीन लेगा चीन का Bilibili?
Image Credit: (AI Generated Image) Bilibili की शुरुआत साल 2009 में हुई थी. आज Bilibili के पास 37.6 करोड़ से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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