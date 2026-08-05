/Uber से लेकर Swiggy तक आपके दरवाजे कैसे पहुंचते हैं? जानिए आपके स्मार्टफोन के अंदर छिपे चिप का राज

आज के समय में स्मार्टफोन हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है. सुबह कैब बुक करने से लेकर दोपहर में खाना ऑर्डर करने और अनजान रास्तों पर गाड़ी चलाने तक, हम हर काम के लिए लोकेशन ऐप्स पर निर्भर हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप Swiggy पर खाना ऑर्डर करते हैं या Uber से कैब मंगाते हैं, तो डिलीवरी बॉय या ड्राइवर बिल्कुल आपके दरवाजे तक कैसे पहुच जाता है? इस पूरे तंत्र के पीछे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS का हाथ है. सालों पुरानी यह तकनीक आज हमारे स्मार्टफोन में इतनी सहजता से काम करती है कि हमें इसका अहसास भी नहीं होता. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आपके फोन के अंदर बैठा GPS आखिर कैसे काम करता है.
GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (Global Positioning System) है. यह मुख्य रूप से अमेरिका के स्वामित्व वाला एक उपग्रह-आधारित नेविगेशन सिस्टम है. पृथ्वी की कक्षा में लगातार चक्कर लगा रहे दर्जनों सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क 24 घंटे काम करता है. ये सैटेलाइट्स लगातार रेडियो सिग्नल पृथ्वी की तरफ भेजते रहते हैं. दुनिया भर के अरबों स्मार्टफोन, गाड़ियां और स्मार्टवॉच इन्हीं सिग्नलों को पकड़कर अपनी लोकेशन तय करते हैं.
जब आप अपने फोन में लोकेशन सर्विस ऑन करते हैं, तो फोन के अंदर लगा एक छोटा जीपीएस रिसीवर चिप एक्टिवेट हो जाता है. यह चिप अंतरिक्ष से आ रहे रेडियो सिग्नलों को कैच करता है. पृथ्वी पर मौजूद ग्राउंड स्टेशन भी इन सिग्नलों की सटीकता पर नज़र रखते हैं. इस तरह सैटेलाइट, ग्राउंड स्टेशन और आपके फोन की चिप के बीच एक मजबूत नेटवर्क बन जाता है.
आपके फोन की चिप यह हिसाब लगाती है कि सैटेलाइट से रेडियो सिग्नल को फोन तक पहुचने में कितना समय लगा. सिग्नल की गति और समय के आधार पर दूरी की गणना की जाती है. जब कम से कम तीन या चार सैटेलाइट से एक साथ सिग्नल मिलते हैं, तो फोन का प्रोसेसर आपके अक्षांश (Latitude) और देशांतर (Longitude) की सटीक जानकारी निकाल लेता है. इसी गणित की मदद से स्क्रीन पर आपकी करंट लोकेशन दिखाई देती है.
चाहे गूगल मैप्स पर सही मोड़ ढूंढना हो या ऑनलाइन शॉपिंग डिलीवरी को ट्रैक करना हो, हर जगह जीपीएस डेटा का ही उपयोग होता है. जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तो जीपीएस आपके स्थान के बदलने की गति से यह भी बता देता है कि आप मंजिल तक कितने समय में पहुचेंगे. इस तकनीक ने दूरी और समय के प्रबंधन को बहुत आसान बना दिया है.
स्मार्टफोन आने से बहुत पहले से जीपीएस का इस्तेमाल सैन्य और समुद्री जहाजों के लिए किया जाता था. लेकिन आज माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी के कारण यह इतना छोटा और सस्ता हो गया है कि यह हर किसी की जेब में मौजूद है. बिना किसी परेशानी के सेकंडों में सटीक लोकेशन देना आधुनिक विज्ञान की एक बेहद अद्भुत उपलब्धि है.