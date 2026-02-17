Advertisement
trendingNow13112306
Hindi NewsटेकExplained: क्या है देसी Neysa.ai और क्यों Blackstone ने इस पर लगाया ₹10,000 करोड़ का दांव? 5 पॉइंट्स में समझें

Explained: क्या है देसी Neysa.ai और क्यों Blackstone ने इस पर लगाया ₹10,000 करोड़ का दांव? 5 पॉइंट्स में समझें

भारतीय स्टार्टअप Neysa.ai ने 1.2 बिलियन डॉलर यानी करीब ₹10,000 करोड़ की बड़ी फंडिंग जुटाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस निवेश का नेतृत्व ग्लोबल दिग्गज Blackstone ने किया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 17, 2026, 10:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Explained: क्या है देसी Neysa.ai और क्यों Blackstone ने इस पर लगाया ₹10,000 करोड़ का दांव? 5 पॉइंट्स में समझें

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ अब सिर्फ ऐप और चैटबॉट तक सीमित नहीं रही, बल्कि असली मुकाबला उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है जो इन AI सिस्टम्स को ताकत देता है. इसी बीच भारतीय स्टार्टअप Neysa.ai ने 1.2 बिलियन डॉलर यानी करीब ₹10,000 करोड़ की बड़ी फंडिंग जुटाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस निवेश का नेतृत्व ग्लोबल दिग्गज Blackstone ने किया है. सवाल यह है कि आखिर Neysa.ai करती क्या है और इसमें ऐसा क्या खास है कि इतने बड़े निवेशक ने इस पर भरोसा जताया? आइए 5 पॉइंट्स में समझते हैं.

fallback

1. क्या है Neysa.ai और इसका मॉडल?
Neysa.ai एक AI इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है. यह सीधे तौर पर कोई चैटबॉट या कंज्यूमर ऐप नहीं बनाती, बल्कि वह टेक्निकल ढांचा तैयार करती है, जिस पर AI मॉडल ट्रेन और रन किए जाते हैं. कंपनी GPU-as-a-Service मॉडल पर काम करती है, यानी कंपनियां जरूरत के हिसाब से हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पावर किराए पर ले सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. GPU क्यों है इतना अहम?
आज के AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए खास ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी GPU की जरूरत होती है. ये चिप्स ज्यादातर Nvidia बनाती है और इनकी डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है. Neysa इन्हें बड़ी मात्रा में खरीदकर भारत के डेटा सेंटर में इंस्टॉल करती है और अपने प्लेटफॉर्म के जरिए एंटरप्राइज और सरकारी ग्राहकों को उपलब्ध कराती है. इससे कंपनियों को खुद महंगे सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती.

3. AWS और Azure से तुलना क्यों?
Neysa को अब Amazon Web Services और Microsoft Azure जैसे ग्लोबल क्लाउड प्रोवाइडर्स के भारतीय विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि ये कंपनियां क्लाउड की कई सेवाएं देती हैं, लेकिन Neysa खासतौर पर AI और GPU-इंटेंसिव वर्कलोड पर फोकस करती है. भारत में डेटा लोकलाइजेशन और रेगुलेटरी नियमों को ध्यान में रखते हुए यह मॉडल काफी अहम हो जाता है.

4. फाउंडर्स का अनुभव क्यों मायने रखता है?
Neysa की स्थापना 2023 में शरद सांघी और अनिंद्य दास ने की. शरद सांघी इससे पहले Netmagic Solutions को एक बड़े डेटा सेंटर और होस्टिंग प्रोवाइडर के रूप में स्थापित कर चुके हैं. बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने का उनका अनुभव निवेशकों के भरोसे की बड़ी वजह है. Blackstone और अन्य निवेशकों को लगता है कि यह टीम भारत में AI कंप्यूटिंग क्षमता को नई ऊंचाई दे सकती है.

5. भारत के लिए क्यों है यह डील अहम?
सरकार की IndiaAI Mission का मकसद देश में घरेलू AI कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाना है. फिलहाल कई भारतीय कंपनियां अपने AI वर्कलोड के लिए विदेशी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर हैं. इससे डेटा सुरक्षा, प्राइवेसी और लागत को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं. Neysa की योजना करीब 20,000 GPU तैनात करने की है, जिससे भारत की कुल AI क्षमता में बड़ा इजाफा हो सकता है.

अगर कंपनी अपने प्लान के मुताबिक विस्तार करती है, तो भारत आने वाले वर्षों में विदेशी AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम निर्भर हो सकता है. यही वजह है कि Blackstone ने इस देसी AI स्टार्टअप पर ₹10,000 करोड़ का बड़ा दांव लगाया है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Neysa.aiBlackstoneBlackstone India investment

Trending news

चुनाव से पहले सिद्धू दंपती की वापसी पर भाजपा में मंथन, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला
Punjab elections
चुनाव से पहले सिद्धू दंपती की वापसी पर भाजपा में मंथन, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला
'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
Rahul Gandhi
'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
Bhupen Borah Resigns From Congress
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
India Seizes Iranian Oil Tankers
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
India US relations
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
Emmanuel Macron
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
Jammu Kashmir
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
India AI Summit
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
Emmanuel Macron india visit
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
Jammu Kashmir Cyber Crime
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार