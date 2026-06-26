चैटजीपीटी (ChatGPT) बनाने वाली कंपनी ओपनएआई (OpenAI) ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने ब्रॉडकॉम (Broadcom) के साथ मिलकर अपना पहला खुद का कस्टम एआई चिप लॉन्च किया है, जिसे 'Jalapeño' (जलपीनो) नाम दिया गया है. अब तक ओपनएआई जैसी टेक कंपनियों को अपने एआई सिस्टम को चलाने के लिए पूरी तरह एनवीडिया (Nvidia) के महंगे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) पर निर्भर रहना पड़ता था. लेकिन इस नए चिप के आने के बाद मार्केट का पूरा समीकरण बदलने वाला है. आखिर यह चिप क्या है, यह कैसे काम करता है और यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है, आइए इसे बेहद आसान भाषा में समझते हैं.
'Jalapeño' एक खास तरह का कस्टम चिप है, जिसे तकनीकी भाषा में 'ASIC' (एप्लीकेशन-स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट) कहा जाता है. इसका मतलब है कि यह कोई आम कंप्यूटर प्रोसेसर नहीं है, बल्कि इसे केवल एआई से जुड़े खास कामों को निपटाने के लिए ही डिजाइन किया गया है. ओपनएआई ने इसे एक 'इंटेलिजेंस प्रोसेसर' का नाम दिया है जो एआई को पहले से कहीं ज्यादा तेज और किफायती बनाने का काम करेगा.
इस चिप को खास तौर पर 'इन्फ्रेंस' (Inference) वर्कलोड के लिए बनाया गया है. इसे आसान शब्दों में ऐसे समझें कि जब किसी एआई मॉडल को ट्रेन किया जाता है, तो उसे डेटा सिखाया जाता है. लेकिन जब आप चैटजीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं और वह तुरंत सोचकर नया जवाब देता है, तो उस प्रोसेस को 'इन्फ्रेंस' कहते हैं. जलपीनो चिप इसी जवाब देने की रफ़्तार को सुपरफास्ट बनाएगा. यह डेटा के फालतू मूवमेंट को रोकता है और कंप्यूटर की मेमोरी और नेटवर्किंग के बीच शानदार संतुलन बनाता है.
पिछले कुछ सालों से एआई मार्केट में एनवीडिया के जीपीयूस (GPUs) का एकछत्र राज है. डिमांड इतनी ज्यादा है कि कंपनियों को करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी समय पर चिप्स नहीं मिल पा रहे हैं. गूगल के पास अपना टीपीयू (TPU) है और एमेझॉन के पास ट्रेनियम (Trainium) चिप है. ऐसे में ओपनएआई भी एनवीडिया पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती थी ताकि वह एआई को प्रोसेस करने की लागत को घटा सके और अपने एआई टूल्स को आम जनता के लिए और अधिक सुलभ बना सके.
इस चिप को शुरू से अंत तक तैयार करने में केवल 9 महीने का समय लगा है. इस असंभव काम को मुमकिन बनाने के लिए ओपनएआई ने गूगल की टीपीयू टीम के पूर्व सीनियर डायरेक्टर रिचर्ड हो को अपने साथ जोड़ा. सबसे मजेदार बात यह है कि ओपनएआई ने इस चिप के आर्किटेक्चर को डिजाइन करने के लिए अपने खुद के एडवांस एआई मॉडल्स का भी इस्तेमाल किया है. शुरुआती लैब टेस्टिंग में इस चिप ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और यह वर्तमान के टॉप एआई चिप्स के मुकाबले प्रति वाट बिजली की कम खपत में बहुत शानदार स्पीड दे रहा है.
ओपनएआई के को-फाउंडर ग्रेग ब्रॉकमैन का कहना है कि दुनिया अब कंप्यूटिंग से चलने वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है. जब ओपनएआई के पास खुद का हार्डवेयर होगा, तो एआई का इस्तेमाल करना बहुत सस्ता हो जाएगा. इसका मतलब है कि भविष्य में आपको चैटजीपीटी जैसे एडवांस एआई टूल्स के लिए भारी-भरकम फीस नहीं देनी होगी. कंपनियां इस चिप को साल 2026 के अंत तक माइक्रोसॉफ्ट के बड़े डेटा सेंटर्स में तैनात करने की योजना बना रही हैं, जिसके बाद एआई और भी ज्यादा स्मार्ट और तेज हो जाएगा.