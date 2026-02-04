Explainer: क्या है वो 'K-Task' गेम जिसने 3 मासूमों की जान ली? पहचानें वो संकेत जो आपके बच्चे को बचा सकते हैं

गाजियाबाद की एक दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया. एक ही परिवार की तीन नाबालिग बहनों ने कथित तौर पर 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. पुलिस जांच में सामने आया कि वे एक ऑनलाइन कोरियन टास्क-बेस्ड गेम की “हद से ज्यादा लत” का शिकार थीं. डायरी में माफी के नोट, खुद को “कोरियन प्रिंसेस” समझना और पढ़ाई से पूरी तरह दूरी- ये सिर्फ संकेत नहीं, बल्कि एक गहरी डिजिटल मानसिक गिरफ्त के सबूत हैं. सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है, बल्कि उस ट्रेंड का है जो आज लाखों भारतीय बच्चों को अपनी तरफ खींच रहा है. इस घटना ने एक बड़ा मुद्दा खड़ा किया है- आखिर कोरियन कल्चर इतना पॉपुलर क्यों है, और उसके नाम पर चल रहे ऑनलाइन गेम्स बच्चों के लिए जानलेवा क्यों बनते जा रहे हैं?

भारत में कोरियन कल्चर की दीवानगी क्यों बढ़ी?

पिछले कुछ सालों में ‘हैलीयू वेव’ यानी Korean Wave ने भारत के युवाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है. BTS जैसे K-Pop बैंड, Netflix पर K-Drama सीरीज, कोरियन फैशन, मेकअप और फूड- सब कुछ ट्रेंड बन चुका है. कोरियन ड्रामे इमोशनल कहानियों और फैमिली वैल्यूज पर आधारित होते हैं, जो भारतीय दर्शकों को अपने जैसे लगते हैं. वहीं K-Pop स्टार्स की ग्लैमरस लाइफस्टाइल, परफेक्ट स्किन, स्टाइलिश कपड़े और ‘ड्रीम लाइफ’ बच्चों को एक काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं. वे खुद को उन्हीं जैसा बनाना चाहते हैं. सोशल मीडिया ने इस क्रेज को और तेज कर दिया है. Instagram Reels, YouTube Shorts और फैन पेज दिन-रात बच्चों को इसी कंटेंट से घेरते रहते हैं. धीरे-धीरे यह पसंद एक “आइडेंटिटी” बन जाती है- बच्चे अपनी भाषा, स्टाइल और सोच तक बदलने लगते हैं.

जब फैनडम से बढ़कर बन जाती है ऑब्सेशन

समस्या तब शुरू होती है जब शौक लत में बदल जाता है. कई बच्चे सिर्फ म्यूजिक या ड्रामा देखने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि खुद को कोरियन समझने लगते हैं. वे अपने नाम बदलते हैं, कोरियन शब्दों में बात करते हैं और असली दुनिया से कटने लगते हैं. गाजियाबाद केस में भी यही हुआ. बच्चियों ने खुद को भारतीय नहीं बल्कि कोरियन मानना शुरू कर दिया था. यह सिर्फ पसंद नहीं, बल्कि मानसिक स्तर पर ‘डिसकनेक्शन’ था. ऐसी स्थिति में कोई भी बाहरी व्यक्ति या ऑनलाइन गेम उन्हें आसानी से प्रभावित कर सकता है.

टास्क-बेस्ड गेम्स: दिखने में क्यूट, अंदर से खतरनाक

हाल के समय में कुछ ऑनलाइन गेम्स और ऐप्स ‘चैलेंज’ या ‘टास्क’ के नाम पर वायरल हो रहे हैं. ये गेम्स रंगीन ग्राफिक्स और प्यारे कैरेक्टर के साथ आते हैं, इसलिए पहली नजर में बिल्कुल मासूम लगते हैं. लेकिन इनके अंदर का मैकेनिज्म बेहद खतरनाक होता है. शुरुआत में आसान टास्क दिए जाते हैं- रात भर जागना, सीक्रेट फोटो भेजना, किसी से बात न करना. फिर धीरे-धीरे टास्क पर्सनल और रिस्की होते जाते हैं- खुद को चोट पहुँचाना, परिवार से दूर रहना, या खतरनाक स्टेप लेना.

हर टास्क पूरा करने पर बच्चे को ‘रिवॉर्ड’ मिलता है. इससे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और वे बार-बार वही करने लगते हैं. यह बिल्कुल नशे जैसा असर पैदा करता है. कुछ गेम्स में अनजान लोग खुद को ‘मेंटॉर’ या ‘दोस्त’ बताकर बच्चों से जुड़ते हैं और इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं. वे बच्चों को यकीन दिलाते हैं कि “तुम खास हो” या “अगर टास्क पूरा नहीं किया तो बुरा होगा.” धीरे-धीरे बच्चा मानसिक रूप से उनके कंट्रोल में चला जाता है.

कोविड के बाद क्यों बढ़ी यह समस्या?

महामारी के दौरान बच्चों की लाइफ पूरी तरह मोबाइल और इंटरनेट पर शिफ्ट हो गई. स्कूल ऑनलाइन, दोस्त ऑनलाइन और एंटरटेनमेंट भी ऑनलाइन. रियल सोशल लाइफ कम हो गई और डिजिटल दुनिया ही असली दुनिया बन गई. इसी दौरान गेमिंग और फैंडम कल्चर ने गहरी पकड़ बना ली. कई बच्चे पढ़ाई और परिवार से ज्यादा फोन को अहमियत देने लगे. गाजियाबाद की बच्चियां भी पढ़ाई में पीछे रह गई थीं और ज्यादातर समय मोबाइल पर बिताती थीं. यह पैटर्न आज हजारों घरों में देखा जा सकता है.

माता-पिता क्यों नहीं समझ पाते खतरा?

अक्सर पैरेंट्स इसे “सिर्फ एक ट्रेंड” मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. उन्हें लगता है बच्चा बस गाने सुन रहा है या ड्रामा देख रहा है. भाषा भी एक बड़ी बाधा है. बच्चे कोरियन शब्दों या प्राइवेट चैट ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें पैरेंट्स समझ नहीं पाते. Discord, Telegram या गेम चैट्स पर क्या हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं मिलती. जब तक सच सामने आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है.

किन संकेतों को नजरअंदाज न करें

अगर बच्चा अचानक बहुत चुप रहने लगे, रात भर जागे, पढ़ाई से दूरी बनाए या मोबाइल छीनने पर गुस्सा करे- तो यह सिर्फ मूड स्विंग नहीं हो सकता. शरीर पर चोट के निशान, खुद को अलग-थलग रखना, अजनबियों से ज्यादा बात करना या खुद को किसी और देश/कैरेक्टर जैसा बताना भी खतरे की घंटी है. ऐसे में डांटने के बजाय बातचीत करना ज्यादा जरूरी है.

समाधान क्या है?

कोरियन कल्चर या गेमिंग खुद में गलत नहीं है. समस्या तब होती है जब कंट्रोल खत्म हो जाता है. पैरेंट्स को बच्चों के डिजिटल लाइफ में एक्टिव पार्टनर बनना होगा. ओपन कम्युनिकेशन रखें, स्क्रीन टाइम लिमिट करें, उनके दोस्तों और ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखें. सबसे जरूरी है- बच्चे को यह एहसास दिलाना कि असली दुनिया और परिवार ही सबसे सुरक्षित जगह है. तकनीक से भागना नहीं, बल्कि समझदारी से इस्तेमाल करना ही इस खतरे से बचने का रास्ता है.

गाजियाबाद जैसी घटनाएं हमें चेतावनी देती हैं कि डिजिटल क्रेज कभी-कभी जानलेवा भी हो सकता है. अब समय है कि हम इसे सिर्फ “ट्रेंड” न समझें, बल्कि बच्चों की मानसिक सेहत का मुद्दा मानकर गंभीरता से लें.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.