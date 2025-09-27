Ads से छुटकारा! Facebook और Instagram का एड-फ्री प्लान तैयार, नया एक्सपीरियंस सिर्फ एक क्लिक दूर

Meta Ad Free Plan: क्या आप भी Facebook और Instagram चलाते समय आने वाले एड से परेशान हैं? जवाब अगर हां है तो आपकी परेशानी जल्द ही दूर होने वाली है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में विज्ञापनों की भरमार कई बार यूजर्स के लिए सिर दर्द बन जाते हैं. इसी परेशानी को दूर करने के लिए अब Facebook और Instagram ने नई तैयारी कर ली है. मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी Facebook और Instagram अपने यूजर्स के लिए पेड सब्सक्रिप्शन प्लान पेश कर दिया है. इन प्लेटफॉर्मस का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको बिना एड के आप सोशल मीडिया का मजा ले सकते हैं. लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कंपनी ने यह जरूरी नहीं किया है कि पेड सब्सक्रिप्शन सभी यूजर्स लें.

Facebook और Instagram ने अपने यूजर्स को एड से होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए अभी यूके में पेड सब्सक्रिप्शन पेश किया है. जल्द ही दूसरे देशों के यूजर्स के लिए भी पेड सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया जा सकता है. इस सब्सक्रिप्शन के जरिए यूजर्स बिना किसी एड के अपने सोशल मीडिया का मजा ले सकेंगे. यह कदम सोशल मीडिया की दुनिया में नए एक्सपीरियंस और प्रीमियम कंटेंट के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है.

जान लीजिए कितना है चार्ज

Meta के मुताबिक वेब यूजर्स को बिना एड के फेसबुक और इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने के लिए £2.99 यानी करीब ₹300 हर महीने देने होंगे. वहीं मोबाइल फोन यूजर्स के लिए यह कीमत और ज्यादा रखी गई है. मोबाइल यूजर्स को एड फ्री फेसबुक और इंस्टा यूज करने के लिए हर महीने ₹400 देने होंगे. मेटा ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी यूजर के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट आपस में लिंक्ड हैं तो अलग-अलग सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं देना होगा. यानी एक ही सब्सक्रिप्शन चार्ज से दोनों प्लेटफार्म पर आने वाले एड से छुटकारा मिल जाएगा.

बदल जाएगा पूरा एक्सपीरियंस

मेटा काफी समय से यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल करके पर्सनलाइज़्ड ऐड्स दिखाती आ रही है. इन एड को लोगों की उम्र, जेंडर, लोकेशन और इंटरनेट एक्टिविटी को ध्यान में रखकर विज्ञापन टारगेट किए जाते हैं. इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. यूरोपीय यूनियन और यूके की डेटा प्रोटेक्शन एजेंसियों ने भी कई बार इस पर चिंता जाहिर की थी. इसको लेकर इसी साल EU ने डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA) के उल्लंघन को लेकर मेटा पर €200 मिलियन का फाइन भी लगाया था.

नया सब्सक्रिप्शन प्लान जल्द ही यूके और दूसरे देश तर पहुंच जाएगा. जो लोग पैसे खर्च नहीं करना चाहते वे पहले की तरह ही फ्री में Facebook और Instagram का मजा ले सकते हैं, बस उन्हें एड मिलता रहेगा. जो लोग एड फ्री सोशल मीडिया चाहते हैं उन्हें यह प्लान लेना होगा.

