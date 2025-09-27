Advertisement
trendingNow12938345
Hindi Newsटेक

Ads से छुटकारा! Facebook और Instagram का एड-फ्री प्लान तैयार, नया एक्सपीरियंस सिर्फ एक क्लिक दूर

Meta Ad Free Plan: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार आने वाले एड कई बार यूजर्स को परेशान कर देते हैं. इसी परेशानी को दूर करने के लिए मेटा ने Facebook और Instagram के लिए एक नया पेड सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किया है. इस प्लान के तहत यूजर्स बिना किसी एड के अपनी फीड और स्टोरीज का मजा ले सकेंगे. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 27, 2025, 08:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ads से छुटकारा! Facebook और Instagram का एड-फ्री प्लान तैयार, नया एक्सपीरियंस सिर्फ एक क्लिक दूर

Meta Ad Free Plan: क्या आप भी Facebook और Instagram चलाते समय आने वाले एड से परेशान हैं? जवाब अगर हां है तो आपकी परेशानी जल्द ही दूर होने वाली है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में विज्ञापनों की भरमार कई बार यूजर्स के लिए सिर दर्द बन जाते हैं. इसी परेशानी को दूर करने के लिए अब  Facebook और Instagram ने नई तैयारी कर ली है. मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी  Facebook और Instagram अपने यूजर्स के लिए पेड सब्सक्रिप्शन प्लान पेश कर दिया है. इन प्लेटफॉर्मस का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको बिना एड के आप सोशल मीडिया का मजा ले सकते हैं. लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कंपनी ने यह जरूरी नहीं किया है कि पेड सब्सक्रिप्शन सभी यूजर्स लें.

Facebook और Instagram  ने अपने यूजर्स को एड से होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए अभी यूके में पेड  सब्सक्रिप्शन पेश किया है. जल्द ही दूसरे देशों के यूजर्स के लिए भी पेड सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया जा सकता है. इस सब्सक्रिप्शन के जरिए यूजर्स बिना किसी एड के अपने सोशल मीडिया का मजा ले सकेंगे. यह कदम सोशल मीडिया की दुनिया में नए एक्सपीरियंस और प्रीमियम कंटेंट के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है.

जान लीजिए कितना है चार्ज
Meta के मुताबिक वेब यूजर्स को बिना एड के फेसबुक और इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने के लिए £2.99 यानी करीब ₹300 हर महीने देने होंगे. वहीं मोबाइल फोन यूजर्स के लिए यह कीमत और ज्यादा रखी गई है. मोबाइल यूजर्स को एड फ्री फेसबुक और इंस्टा यूज करने के लिए हर महीने ₹400 देने होंगे. मेटा ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी यूजर के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट आपस में लिंक्ड हैं तो अलग-अलग सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं देना होगा. यानी एक ही सब्सक्रिप्शन चार्ज से दोनों प्लेटफार्म पर आने वाले एड से छुटकारा मिल जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः इस कंपनी ने उड़ाए JIO, Aitel के होश! लॉन्च किया सबसे सस्ता मंथली प्लान

बदल जाएगा पूरा एक्सपीरियंस

मेटा काफी समय से यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल करके पर्सनलाइज़्ड ऐड्स दिखाती आ रही है. इन एड को लोगों की उम्र, जेंडर, लोकेशन और इंटरनेट एक्टिविटी को ध्यान में रखकर विज्ञापन टारगेट किए जाते हैं. इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. यूरोपीय यूनियन और यूके की डेटा प्रोटेक्शन एजेंसियों ने भी कई बार इस पर चिंता जाहिर की थी. इसको लेकर इसी साल EU ने डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA) के उल्लंघन को लेकर मेटा पर €200 मिलियन का फाइन भी लगाया था. 

नया सब्सक्रिप्शन प्लान जल्द ही यूके और दूसरे देश तर पहुंच जाएगा. जो लोग पैसे खर्च नहीं करना चाहते वे पहले की तरह ही फ्री में Facebook और Instagram का मजा ले सकते हैं, बस उन्हें एड मिलता रहेगा. जो लोग एड फ्री सोशल मीडिया चाहते हैं उन्हें यह प्लान लेना होगा.

ये भी पढे़ंः कभी Facebook में की थी इंटर्नशिप, आज TikTok के सीईओ हैं Zi Chew, ऐसा रहा सफर
 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Meta Ad Free PlanfacebookInstagram

Trending news

मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
Weather
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
;