अब Facebook दिलाएगा नौकरी... Mark Zuckerberg ने दिया Gen Z को सबसे बड़ा गिफ्ट, आया ये बटन

अब यूजर्स को Facebook के जरिए लोकल नौकरियों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी. नया Jobs Tab अब Facebook Marketplace में जोड़ा गया है, जहां मुख्य रूप से एंट्री-लेवल, ट्रेड और सर्विस इंडस्ट्री की नौकरियों पर फोकस किया गया है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 15, 2025, 07:56 AM IST
Meta ने एक बार फिर Facebook पर Job Listings फीचर को शुरू किया है, जिसे 2023 में बंद कर दिया गया था. अब अमेरिका के यूजर्स को Facebook के जरिए लोकल नौकरियों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी. नया Jobs Tab अब Facebook Marketplace में जोड़ा गया है, जहां मुख्य रूप से एंट्री-लेवल, ट्रेड और सर्विस इंडस्ट्री की नौकरियों पर फोकस किया गया है.

यूजर्स ऐसे ढूंढ पाएंगे लोकल जॉब
अब 18 साल से ऊपर के यूजर्स सीधे Facebook पर नौकरी खोज सकते हैं. वे अपनी पसंद के हिसाब से डिस्टेंस, कैटेगरी और लोकेशन के आधार पर फिल्टर लगा सकते हैं और Facebook Messenger के जरिए सीधे नियोक्ताओं (Employers) से बात भी कर सकते हैं. बिजनेस ओनर्स या छोटे उद्योग अपनी Facebook Page या Marketplace पर ही वेतन, काम के घंटे और शेड्यूल जैसी जानकारी के साथ नौकरी पोस्ट कर सकेंगे- बिलकुल वैसे ही जैसे वे कोई सामान बेचने का ऐड डालते हैं.

2017 में शुरू हुआ फीचर, 2023 में बंद हुआ था
Facebook ने सबसे पहले Job Listing फीचर 2017 में लॉन्च किया था, जो धीरे-धीरे 40 से ज्यादा देशों में उपलब्ध कराया गया. लेकिन धीरे-धीरे इसे स्केल डाउन किया गया और 2023 में पूरी तरह बंद कर दिया गया. हालांकि Meta ने Paid Job Ads की सुविधा जारी रखी थी. अब जब AI टेक्नोलॉजी की वजह से एंट्री-लेवल नौकरियों की कमी देखी जा रही है, तब Facebook का यह कदम युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आया है.

Meta का फोकस: लोकल कम्युनिटी और छोटे बिजनेस
Meta ने अपने बयान में कहा कि Facebook लोगों और लोकल बिजनेस को जोड़ने में मदद करेगा, ताकि यूजर्स को अपने आस-पास की नौकरियों के मौके मिल सकें. इस फीचर का मकसद सिर्फ नौकरी ढूंढना नहीं, बल्कि कम्युनिटी कनेक्शन को भी मजबूत बनाना है. कंपनी चाहती है कि Facebook यूजर्स अपने लोकल मार्केट में काम के अवसरों से आसानी से जुड़ सकें.

Facebook Groups में भी दिखेंगी नौकरियां
Meta ने यह भी बताया कि अब ये जॉब लिस्टिंग Facebook Groups में भी दिखाई देंगी- यानी जहां लोग पहले से लोकल बातचीत या बिजनेस नेटवर्किंग करते हैं, वहां उन्हें नौकरी के अवसर भी दिखेंगे. हालांकि Meta ने कुछ खास कैटेगरी जैसे एडल्ट सर्विसेज और इन-पर्सन चाइल्ड केयर की लिस्टिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है. यह फैसला प्लेटफॉर्म की सेफ्टी और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

जल्द ही अमेरिका से बाहर भी होगा लॉन्च
फिलहाल यह Job Listing फीचर केवल अमेरिका में उपलब्ध है, लेकिन Meta ने पुष्टि की है कि आने वाले महीनों में इसे अन्य देशों में भी शुरू किया जाएगा. इससे दुनिया भर के Facebook यूजर्स को लोकल जॉब अवसर मिल सकेंगे और छोटे व्यवसायों को भी सही उम्मीदवार खोजने में आसानी होगी.

Meta का मकसद: “लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा”
Meta का कहना है कि यह नया कदम लोकल रोजगार और छोटे बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ावा देगा. Facebook हमेशा से Community First Platform रहा है, और अब कंपनी चाहती है कि इसे लोकल जॉब मार्केट का हिस्सा भी बनाया जाए.

