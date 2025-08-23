Facebook पर जरा सी लापरवाही और खाली हो जाएगा आपका अकाउंट! अगला शिकार कहीं आप तो नहीं?

Social Media Fraud: अगर आप भी सोशल मीडिया यूज करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. आपकी एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है. आजकर साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं. हर दिन नए-नए तरीकों से साइबर क्रिमिनल लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं. साइबर ठग लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए सोशल मीडिया का भी सहाता ले रहे हैं. हाल ही में हुए साइबर ठगी के एक मामले ने सबको हैरान कर दिया है. युवक की एक छोटी सी गलती ने युवकी को बड़ी मुसीबत में डाल दी. आइए जानते हैं पूरा मामला

जानिए क्या है मामला

मामले की शुरुआत कुछ इस तरह होती है. सबसे पहले युवक को फेसबुक पर अनजान व्यक्ति से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है. युवक ने बिना सोचे समझे रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली. इसके बाद दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई और बात आगे बढ़ी नंबर भी शेयर हो गया. थोड़ी देर बाद उस युवक के पास अश्लील वीडियो कॉल आई. स्कैमर ने इस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया और फिर शेयर करने की धमकी देने लगा और पैसों का डिमांड किया. इसके साथ ही ठग ने धमकी दी कि पैसे न देने पर वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों के पास भी भेज देगा. इतना सुनते ही डर के मारे युवक ने तुरंत 4,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए. लेकिन ठग का लालच यहीं नहीं रुका. उसने और पैसे मांगने शुरू कर दिये. जब युवक ने पैसे देने से मना किया तो कॉल कट कर दी.

यहीं खत्म नहीं होता मामला

मामला यहीं नहीं खत्म हुआ. अगले दिन एक नई कहानी होती है. अब एक दूसरे स्कैमर की एंटी होती है, जो खुद को साइबर क्राइम पुलिस का अधिकारी बताता है. उसने कहा कि वह इस मामले को सुलझा सकता है, लेकिन इसके लिए 25,000 रुपये चाहिए. डर के कारण युवक ने उसे भी 20,300 रुपये ट्रांसफर कर दिए. लेकिन स्कैमर ने अब मांग बढ़ाकर 50,000 रुपये की कर दी. जब मांग बढ़ती ही जा रही थी तो युवक को ठगी का अंदाजा हुआ. इसके बाद उसने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस जांच में जुटी है.

साइबर फ्रॉड का ऐसा केस पहला मामला नहीं है. हर दिन स्कैमर पहले फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर लोगों को फंसाते हैं. फिर अश्लील वीडियो कॉल या फोटो के जरिए डराकर पैसे वसूलने का काम करते हैं. कई बार तो वे पुलिस या साइबर क्राइम अधिकारी बनकर भी ठगी करते हैं.

इस तरह खुद को रखें सेफ

अगर आप इस तरह की परेशानी में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट बिलकुल भी न स्वीकारें.

निजी जानकारी किसी के साथ शेयर न करें.

अगर कोई धमकी दे तो तुरंत पुलिस की सहायता लें या फिर साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करें.

अश्लील कॉल या मैसेज का रिप्लाई करने से बचें और स्क्रीनशॉट लेकर सबूत रखें.

ऑनलाइन पेमेंट करने से सही हो और फ्रॉड का फर्क जरूर करें.

