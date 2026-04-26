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Hindi Newsटेकएक ही चाबी से खुलेंगे फेसबुक, Instagram और मेटा के दूसरे ऐप्स; जुकरबर्ग के इस बदलाव से आपको भी होगा फायदा!

एक ही 'चाबी' से खुलेंगे फेसबुक, Instagram और मेटा के दूसरे ऐप्स; जुकरबर्ग के इस बदलाव से आपको भी होगा फायदा!

Facebook Instagram Single Password: मार्क जुकरबर्ग जल्द ही अपने करोड़ों यूजर्स के डिजिटल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए या अपडेट लाने जा रहे हैं. मेटा एक यूनिफाइड लॉगिन सिस्टम पर काम कर रही है, जिसके तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को एक ही पासवर्ड से एक्सेस किया जा सकेगा. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 26, 2026, 12:32 PM IST
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एक ही 'चाबी' से खुलेंगे फेसबुक, Instagram और मेटा के दूसरे ऐप्स; जुकरबर्ग के इस बदलाव से आपको भी होगा फायदा!

Meta Unified Login System: सोशल मीडिया की दुनिया में मेटा बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जो आपके डिजिटल एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल देगा. अभी तक आपको फेसबुक-Instagram और मेटा के दूसरे प्लेटफॉर्म पर लॉगिन के लिए अलग-अलग पासवर्ड बनाना पड़ता है, जिससे लॉगिन के दौरान यूजर्स अक्सर पासवर्ड भूल जाते हैं. यूजर्स की इसी परेशानी को दूर करने के लिए मार्क जुकरबर्ग की कंपनी ने एक ऐसा यूनिफाइड लॉगिन सिस्टम लाने की तैयारी में है, जिससे Facebook, Instagram और आपके दूसरे मेटा ऐप्स एक ही धागे में पिरो दिए जाएंगे. 

क्या होगा बदलाव

अब तक Meta के पास Accounts Centre जैसा फीचर मौजूद है जो कुछ सर्विसेज को जोड़ता है, मेटा के नए Account सिस्टम के आने के बाद यूजर्स को एक ही लॉगिन के जरिए सभी ऐप्स और सर्विसेज एक्सेस करने की सुविधा मिल जाएगी, इससे उनको अलग-अलग पासवर्ड याद करने की टेंशन नहीं होगी. 

इस तरह से काम करेगा यह सिस्टम

मेटा के इस नए सिस्टम में यूजर्स को सिर्फ एक ही पासवर्ड याद रखना होगा, जिससे वे फेसबुक- Instagram, Threads और AI से जुड़े डिवाइस जैसे स्मार्ट ग्लासेस में लॉगिन कर सकेंगे. वहीं WhatsApp के लिए यह सिस्टम ऑप्शनल रहेगा, अगर यूजर चाहें तो WhatsApp के लिए अलग से भी पासवर्ड बना सकेंगे.

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प्राइवेसी का कोई टेंशन नहीं!

Meta अपने नए सिमस्य में सुरक्षा को लेकर भी खास ध्यान दिया है. मेटा यूजर्स अब पासकी जैसे एडवांस टूल का इस्तेमाल कर सकेंगे जिसमें पासवर्ड की जगह फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक या डिवाइस PIN की सहायता से लॉगिन किया जा सकेगा. इसके साथ ही मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और लॉगिन अलर्ट जैसी सुविधाएं भी मिलगें, इससे यह फायदा होगा कि किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी की जानकारी तुरंत मिलेगी.
 
Meta Account का फायदा यह होगा कि इससे यूजर्स एक ही जगह पर सभी जरूरी सेटिंग्स जैसे ईमेल, टू-फैक्टर ऑथिंटिकेशन और पासवर्ड को एक ही जगह से मैनेज कर सकेंगे. पासवर्ड बदलने के लिए या मेल अपडेट करने के लिए यूजर्स को अलग-अलग मेटा के ऐप्स में जाने की जरूरत नहीं होगी.

पैरेंट्स भी रख सकेंगे नजर

पेरेंट्स के लिए यह सिस्टम भी मददगार साबित हो सकता है. Meta Account के तहत Family Centre डैशबोर्ड से माता-पिता अपने बच्चों के अकाउंट्स को देख सकेंगे. साथ ही एक ही जगह से सभी फेसबुक-Instagram, जैसे ऐप्स की सेटिंग्स को बदल सकेंगे.

(ये भी पढ़ेंः सपनों पर होगा आपका कंट्रोल, इस AI डिवाइस से आप तय कर पाएंगे कि रात में क्या देखना है)

कब मिलेगा यह फीचर

Meta के अनुसार, यह  Meta Account फीचर धीरे-धीरे अगले साल से लागू किया जाएगा. इसका मतलब है कि सभी यूजर्स तक यह सुविधा पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन आने वाले महीनों में यह बदलाव Meta के पूरे प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम पर बड़ा असर डाल सकता है.

(ये भी पढ़ेंः क्या है ये ट्रांसपेरेंट 'परत'? जिससे छूते ही रोबोट को पता चलेगा चीज गर्म है या ठंडी)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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