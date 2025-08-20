Facebook और Instagram यूजर्स की मौज! अब बिना पैसा खर्च किए वायरल होंगी REELS, नए AI टूल ने की बल्ले-बल्ले

Meta New AI Feature: फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए गुड न्यूज है. फेसबुक और इंस्टाग्राम अब औऱ भी मजेदार होने जा रहा है. फेसबुक और इंस्टा की पैरेंट कंपनी मेटा ने यूजर्स खासकर क्रिएटर्स के लिए नया धमाकेदार फीचर पेश किया है. इससे रील्स देखना और बनाना दोनों ही और मजेदार हो जाएगा. यह फीचर कंटेंट को और आसानी से वायरल करने में मदद करेगा और क्रिएटर्स के लिए नए अवसर खोल देगा.

फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियो और रील को मजेदार बनाने के लिए मेटा लगातार नए नए प्रयोग कर रहा है. इसके लिए फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा ने एक शानदार फीचर लॉन्च किया है. मेटा ने दुनियाभर के क्रिएटर्स के लिए अपना AI वॉइस ट्रांसलेशन टूल रोल आउट कर दिया है. फिलहाल यह टूल सिर्फ इंग्लिश और स्पैनिश भाषा में उपलब्ध है, लेकिन बहुत ही जल्द इस टूल में दूसरी भाषाएं भी जोड़ी जाएंगी. यह फीचर पूरी तरह फ्री है और क्रिएटर्स को इसे इस्तेमाल करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा.

कमाल का है यह टूल

मेटा के अनुसार AI वॉइस ट्रांसलेशन टूल को इनेबल करने के बाद यह अपने आप ही रील की भाषा को फिलहाल इंग्लिश और स्पैनिश में डब कर देगा. यह सिर्फ भाषा का अनुवाद ही नहीं करेगा, बल्कि लिप-सिंक भी सही तरीके से करेगा. इसके जरिए क्रिएटर्स अपनी रील्स को दूसरी भाषाओं में देखने वाले लोगों तक आसानी से पहुंचा सकेंगे और नया ऑडियंस भी इससे ले सकेंगे. इसके साथ ही यह फीचर क्रिएटर्स के कैप्शन,बायो और सबटाइटल को भी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर देगा. अब क्रिएटर्स को इसके लिए किसी थर्ड-पार्टी ऐप की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

टोन और स्टाइल में नहीं होगा कोई बदलाव

मेटा का कहना है कि यह टूल सिर्फ भाषा को दूसरे भाषा में बदलेगा. सबसे खास बात यह है इस टूल की यह क्रिएटर्स की टोन, उनके स्टाइल या ऑरिजनल कंटेंट के मकसद में कोई बदलाव नहीं करेगा. इस AI सिस्टम को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि यह क्रिएटर्स की असली वॉइस और टोन को ठीक वैसे ही दर्शकों तक पहुंचा सके.

इस तरह करें टूल का इस्तेमाल

अगर आप क्रिएटर हैं तो इस टूल को यूज करने का तरीका भी जरूर जान लीजिए. मेटा के इस नए टूल को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है. इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए रील पब्लिश करने से पहले ट्रांसलेट योर वॉइस विद मेटा एआई का ऑप्शन दिखाई देगा. इसपर आपको क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको लिप-सिंक इनेबल करने का ऑप्शन भी दिखाई देगा. इन्हें इनेबल करने के बाद आप रील शेयर कर सकते हैं. फिलहाल यह टूल रील को इंग्लिश या स्पैनिश में ट्रांसलेट कर रहा है. जल्द ही दूसरी भाषाओं में भी यह ट्रांसलेट करने लगेगा.

