Facebook के इस मैसेज पर गलती से भी न करें क्लिक! खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

Facebook Messenger Scam 2022 I think you’re in this video: हम में से ऐसे कम ही लोग होंगे जो अपने स्मार्टफोन पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते होंगे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो फेसबुक (Facebook) एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे ज्यादातर लोग यूज करते हैं. अगर आप भी फेसबुक यूजर हैं तो सावधान हो जाएं क्योंकि आप एक छोटी-सी गलती से अपने सारे पैसे गंवा सकते हैं. फेसबुक पर आने वाले इस मैसेज पर रीएक्ट न करें वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं..

क्या आपके पास भी Facebook पर आया है ये मैसेज?

Photo Credit: Naked Security - Sophos

हाल ही में, एक स्कैम (Scam) काफी ऐक्टिव है, जिसमें आपको फेसबुक (Facebook) के मैसेजिंग ऐप, फेसबुक मैसेंजर (Facebook Messenger) पर एक खतरनाक मैसेज भेजा जा रहा है. पिछले दिनों में कई सारे यूजर्स के पास फेसबुक मैसेंजर पर उनके ही फेसबुक फ्रेंड्स की तरफ से एक मैसेज आ रहा है जिसमें एक लिंक है और साथ में एक टेक्स्ट है कि क्या इस वीडियो में आप हैं? आपको बता दें कि दरअसल ये मैसेज एक बेहद खतरनाक स्कैम है.

लिंक पर क्लिक करने से खाली हो सकता है आपका अकाउंट

इस मैसेज के मिलते ही यूजर्स लिंक पर क्लिक करके खुद को ढूंढने की कोशिश करते हैं. आपको बता दें कि इस लिंक पर क्लिक करने पर आपको अपनी फेसबुक आईडी और पासवर्ड एंटर करना पड़ता है. दरअसल इस लिंक में जाकर आपको अपना कोई वीडियो नहीं मिलेगा बल्कि ये हैकर्स का तरीका है कि वो इस तरह आपके फेसबुक अकाउंट की डिटेल्स ले लें और फिर उसके जरिए आपके कॉन्टैक्ट की जानकारी और उसके बाद बैंक डिटेल्स हासिल कर सकें.

आपको बता भी नहीं चलेगा कि आपके अकाउंट से मैसेज आपके दूसरे फेसबुक फ्रेंड्स को गया होगा.

किसी भी यूआरएल (URL) पर क्लिक करने से पहले चेक करें कि वो HTTPS या HTTP से शुरू हो रहा है या नहीं. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये लिंक फर्जी हो सकता है.