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Hindi Newsटेकनौकरी भी गई और डेटा... मेटा ने 8,000 कर्मचारियों को निकालने से पहले उनके लैपटॉप के साथ कर दिया यह बड़ा खेल!

नौकरी भी गई और डेटा... मेटा ने 8,000 कर्मचारियों को निकालने से पहले उनके लैपटॉप के साथ कर दिया यह बड़ा खेल!

Meta Layoffs 2026: Meta में इस समय बवाल मचा हुआ है. एक तरफ कंपनी ने करीब 8,000 कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ सीईओ मार्क जुकरबर्ग के एक लीक ऑडियो ने सबको हैरान कर दिया है. इस लीक क्लिप में जुकरबर्ग खुद यह कबूल करते नजर आ रहे हैं कि कंपनी अपने ही कर्मचारियों के लैपटॉप की चोरी-छिपे निगरानी कर रही थी.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 21, 2026, 09:40 AM IST
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नौकरी भी गई और डेटा... मेटा ने 8,000 कर्मचारियों को निकालने से पहले उनके लैपटॉप के साथ कर दिया यह बड़ा खेल!

Meta Layoffs 2026: सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा के अंदर इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है. एक ओर कंपनी ने जहां एक ही झटके में करीब 8,000 कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर सीईओ मार्क जुकरबर्ग का एक लीक ऑडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस लीक ऑडियो ने पूरी टेक इंटस्ट्री में हलचल मचा दी है.

इस लीक ऑडियो में जुकरबर्ग खुद यह कबूल कर रहे हैं कि कंपनी अपने ही कर्मचारियों के कंप्यूटरों की चोरी-छिपे निगरानी कर रही थी ताकि उनके डेटा से AI. टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कर्मचारियों को इस बात की कानों-कान भनक भी नहीं लगने दी गई.

बाहर से ज्यादा स्मार्ट हैं मेटा के एम्प्लॉइज

ज्यादातर टेक कंपनियां अपने AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए बाहर के वर्कर्स से डेटा लेबलिंग और कोडिंग करवाती हैं. लेकिन जुकरर्ग ने यह तरीका ही नहीं अपनाया. मेटा ने अपनी इस सीक्रेट निगरानी को सही ठहराते हुए कहा कि हमारे यहां काम करने वाले लोगों का औसत दिमाग बाहर के वर्कर्स से कहीं ज्यादा तेज है. जुकरबर्ग का मानना है कि अगर AI को एक सीनियर इंजीनियर की तरह कोडिंग सिखानी है, तो उसे सीधे सीनियर इंजीनियर को काम करते हुए देखना होगा.

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सॉफ्टवेयर से हर एक क्लिक का हिसाब

मेटा ने अपने कर्मचारियों के लैपटॉप में MCI यानी मॉडल कैपेबिलिटी इनिशिएटिव नाम का एक खास सॉफ्टवेयर अनिवार्य कर दिया है. यह सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता है और कर्मचारियों के माउस मूवमेंट, कीबोर्ड पर प्रेस किए गए बटन और स्क्रीन के स्क्रीनशॉट लेता रहता है. यह सॉफ्टवेयर जीमेल, वीएस कोड और मेटा के इंटरनल ऐप्स पर नजर बनाए रखता है.

हालांकि, जुकरबर्ग ने इसको लेकर सफाई देते हुए कहा कि इस डेटा से किसी कर्मचारी के परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं किया जा रहा है और न ही कोई इंसान इसे देख रहा है; यह साफ्टवेयर सिर्फ AI को सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

मना करने का कोई रास्ता नहीं है...

मेटा के कर्मचारियों को जब यह बात पता चली, तो ऑफिस के अंदर हड़कंप मच गया. एक कर्मचारी ने इंटरनल फोरम पर लिखा कि इससे मुझे बहुत अजीब लग रहा है, हम इससे बाहर कैसे निकलें? इस पर मेटा के CTO एंड्रयू बोसवर्थ ने साफ शब्दों में जवाब दिया है कंपनी के लैपटॉप से इस सॉफ्टवेयर को हटाने का कोई ऑप्शन नहीं है.

(ये भी पढ़ेंः ट्रैफिक और टूटे फुटपाथ से परेशान बच्चे ने 30 मिनट में बनाया अनोखा ऐप, खासियत जानिए)

छंटनी के बीच दफ्तरों में प्रदर्शन

यह जासूसी कांड ठीक उसी सप्ताह सामने आया है जब मेटा ने अपने 10% कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है. पिछले कुछ समय से सैलरी में कटौती और छंटनी के डर से परेशान कर्मचारी अब गुस्से में हैं. अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक के ऑफिस में इसके खिलाप विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. टॉयलेट्स और कैफेटेरिया में इसके विरोध में पर्चे चिपकाए जा रहे हैं और कर्मचारी यूनियन बनाने की तैयारी कर रहे हैं.

जुकरबर्ग ने भी इसको लेकर स्वीकार किया है कि इस मामले को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था, लेकिन उन्होंने प्राइवेसी बरतने का बचाव किया. जुकरबर्ग ने जाते-जाते कर्मचारियों को चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा कि यह इस तरह की आखिरी चीज नहीं है, आगे भी ऐसा होता रहेगा.

(ये भी पढ़ेंः आपकी पीठ पीछे क्या कर रहा है फोन का AI? Google के नए 'ग्लॉइंग सर्कल' से खुलेगा राज)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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