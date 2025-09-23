AI से मिलेगा एकदम परफेक्ट मैच, Facebook Dating दिलाएगा आपको जीवनसाथी, Tinder-Hinge जैसे एप्स की छुट्टी
Facebook New AI Features for Dating: Meta ने फेसबुक डेटिंग पर दो नए AI फीचर्स 'Dating Assistant और Meet Cue' पेश किए है. कंपनी का कहना है कि यह युवाओं में स्वाइप की थकान को कम करेगा. इसे शुरुआत में अमेरिका और कनाडा में लॉन्च किया गया है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 23, 2025, 03:09 PM IST
Facebook AI-Powered Dating Assistant: Meta ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के लिए एक बड़ा अपडेट लॉन्च किया है. कंपनी ने Facebook Dating फीचर की घोषणा की है. ऐप में दो नए AI पावर्ड डेटिंग असिस्टेंट और Meet Cue फीचर को शामिल किया गया है. इन अपडेट के जरिए यूजर्स को लगातार स्वाइप करने से होने वाली थकान से बचाकर आसानी से मैच ढूंढ सकेंगे. Meta के मुताबिक, ये नया एआई फीचर लोगों को  पहले से ज्यादा तेज और बेहतर कनेक्शन बनाने में मददगार साबित होगा.

एक स्मार्ट मैचमेकर है AI Dating Assistant 

फेसबुक में डेटिंग असिस्टेंट एक पर्सनल गाइड के तौर पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे मेटा ने पेश किया है. यह धीरे-धीरे अमेरिका और कनाडा में पेश किया जाएगा और इसे Matches Tab की मदद से एक्सेस कर पाएंगे. इसमें शामिल है:
• अब यूजर्स की रूचि और पसंद पर मैच बेस्ड होंगे.
• इसमें यूनिक प्रॉम्प्ट्स जैसे कि 'Find me a Brooklyn girl in Tech' का जवाब मिलेगा.
• ये डेटिंग आइडियाज के सुझाव और यूजर प्रोफाइल सुधारने में मदद मिलेगी
• हाईट और एजुकेशन जैसे फिल्टर के अलावा भी कस्टम रिकमेंडेशन दी जाएं

क्या है Meet Cute फीचर?
Facebook Dating ने अपने पर्सनलाइज्ड असिसटेंट के साथ Meet Cue नामक एक नया फीचर लॉन्च किया है. ये फीचर Meta के एल्गोरिदम के जरिए यूजर्स को सर्प्राइज मैच से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है. 

• शुरूआत में मैच हर हफ्ते ऑफर किए जाएंगे, साथ ही बाद में ज्यादा जोड़ी बनाने के ऑप्शन पर भी विचार किया जाएगा. 

• यूजर्स मैच से तुरंत चैट कर सकते हैं या अनमैच भी कर सकते है. 
• ये फीचर खासकर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो स्वाइप करने से थक चुके हैं. अपने डेटिंग ऐप को नया और मजेदार बनाने की तलाश में है. 

Meta का कहना है कि ये नए फीचर्स स्वाइप की थकान को कम करने के लिए बनाया गया है. साथ ही फेसबुक डेटिंग पर लोगों से मिलना आसान, फ्री और मजेदार बनाने के लिए डेवलप करना जारी रखेंगे.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

