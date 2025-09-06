बीते दौर को नए अंदाज में लेकर लौटा Facebook, इस फीचर के साथ 90 के दशक वालों की यादें होंगी ताजा

Facebook का इस्तेमाल एक वक्त पर खूब किया जाता है. 90 के दशक के लोग तो अच्छी तरह बता सकते हैं कि उनके बचपन में इस प्लेटफॉर्म का क्या जादू था. वहीं, फेसबुक पुरानी यादों को ताजा करते हुए अपना पुराना फीचर नए अंदाज में लाने की तैयारी कर रहा है.
Facebook Poke Feature: एक दौर था जब फेसबुक का लोगों के बीच अलग ही क्रेज देखने को मिलता था. इस दौरान प्लेटफॉर्म पर आने वाले हर फीचर यूजर्स को एक्साइटेड कर देते थे. इन्हीं में से एक था Poke फीचर. उन दिनों कोई भी किसी को भी पोक करता रहता था. हालांकि, वो दिन भी गुजर चुके हैं. लेकिन अब फेसबुक एक बार फिर अपने इस नए Poke फीचर को लेकर आ गया है. इस बार इसका डिजाइन और अंदाज दोनों ही नए हैं. Meta ने वक्त के साथ सोशल नेटवर्किंग और मोटावर्स और अब AI पर ध्यान देता रहा. ऐसे में अब कंपनी ने अपने पोक को वापस लाने का फैसला किया है.
लोगों को याद आए पुराने दिन
फेसबुक के इस Poke फीचर की बात करें तो 90 के दशक के कई लोगों को इसके साथ अपने पुराने दिन भी याद आ जाएंगे. यह फीचर एक डिजिटल टैप हुआ करता था, जिसका कभी लोग मजाक में किया करते थे, कभी दोस्ती के साथ मस्ती करने के लिए तो कभी हल्के-फुल्के फ्लर्ट के लिहाज से करते थे. अब लगता है कि फेसबुक फिर से पुराने दौर में डूबने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार अंदाज कुछ नया होगा.
Meta ने किया ऐलान
Meta ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि अब Facebook ऐप में पोक का ऑप्शन पहले से ज्यादा क्लियर और आसान दिखेगा. इसके लिए facebook.com/pokes नाम से एक खास पेज भी बनाया गया है. जहां आप देख पाएंगे कि आपने किस दोस्त को पोक किया और किसने आपको पोक किया. 2025 में इस फीचर में एक नया ट्विस्ट भी आया है. अब Meta इसमें स्ट्रीक स्टाइल मैकेनिक जोड़ने की तैयारी कर रहा है.
Snapchat जैसी बनानी होगी स्ट्रीक
अब Facebook पर जितनी बार आप और आपके दोस्त एक दूसरे को पोक करेंगे, उसी हिसाब से अलग-अलग इमोजी दिखने लगेंगे. यानी पोक करने पर एक तरह की स्ट्रीक बन जाएगी, जैसे Snapchat में होता है.
शुरुआत में मजेदार था फीचर
फेसबुक के साथ जो लोग शुरुआती दिनों से जुड़े हैं वह जानते होंगे कि पोक एक मजेदार फीचर हुआ करता था, लेकिन जल्दी ही लोग इससे बोर भी होने लगे थे, क्योंकि इसमें करने के लिए और कुछ नहीं होता था. इसका कोई खास काम नहीं था. बस सामने वाले यूजर को एक नोटिफिकेशन के साथ पता चलता था कि उसे किसी ने पोक किया है.जैसे-जैसे इसकी चमक हल्की बड़ी, Meta ने भी इसे चुपके से हटा दिया और लोग भी भूल गए.
कंपनी ने कभी नहीं भुलाने दिया
हालांकि, कंपनी ने इसे पूरी तरह भुलाने नहीं दिया. पिछले साल की ही बात है जब कंपनी ने कहा था कि उनका पोकिंग फीचर एक बार फिर से ट्रेंड में है, क्योंकि सर्च बार में दिखाने के बाद इसका इस्तेमाल 13 गुना बढ़ चुका है. यह वजह है कि अब मेटा इसे बड़े पैमाने प वापस लाने की कोशिश कर रही है. कंपनी को अपने इस फीचर से काफी उम्मीदे हैं.