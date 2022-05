Facebook पर लखपति बनने का मौका! हर महीने कमाएं करीब 4 लाख रुपये; बस करें ये सिंपल काम

Facebook Paying Close to 4 Lakh Rupees to Original Content Creators for Reels: लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक (Facebook) ने एक ऐसे शानदार फीचर की घोषणा की है, जिसके बारे में जानकर सभी यूजर्स बहुत खुश हैं. इस फीचर से अब आप फेसबुक पर लखपति बनने का मौका पा सकते हैं यानी हर महीने लाखों रुपये कमा सकते हैं. अगर आप फेसबुक के इस फीचर को सही तरह इस्तेमाल करते हैं तो आपको घर बैठे करीब 4 लाख रुपये कमाने का मौका मिलेगा. आइए इस नए फीचर के बारे में जानते हैं और यह भी पता करते हैं कि ये फीचर कैसे काम करता है..

Facebook शुरू कर रहा नया फीचर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेटा (Meta) की सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक (Facebook) पर Reels फीचर को जारी कर रही है जिसके जरिए यूजर्स ओरिजिनल कंटेंट बनाकर हर महीनों लाखों रुपये कमा सकेंगे. इस फीचर को फेसबुक पर चैलेंजेज (Challenges) का नाम दिया गया है और ये एक रील्स प्ले बोनस प्रोग्राम है.

कैसे काम करेगा ये नया फीचर

आइए जबते हैं कि ये फीचर आखिर काम कैसे करेगा. इस प्रोग्राम के तहत आपको कुछ चैलेंजेज दिए जाएंगे, जिनके हिसाब से आपको रील बनानी होंगी और फिर उनपर मिलने वाले व्यूज के हिसाब से आपको फेसबुक से पैसे मिलेंगे. उदाहरण के लिए, पांच रील्स जब 100 व्यूज क्रॉस कर लेंगी, आपको $20 (करीब 1,547 रुपये) मिलेंगे और 20 रील्स 500 व्यूज पूरा करेंगी तो आपको $100 (लगभग 7,733 रुपये) मिल जाएंगे. इस प्रोग्राम में आपको 30 दिनों यानी एक महीने के बाद रैंकिंग भी दी जाएगी.

हर महीने कमा सकेंगे लाखों रुपये

आपको बता दें कि कंपनी का यह कहना है कि इसमें क्रीएटर्स को पैसे किस तरह दिए जाएंगे, उस बारे में फिलहाल चर्चा जारी है. फेसबुक फिलहाल पेआउट को कैल्क्यूलेट करने के तरीकों पर काम कर रहा है. इस प्रोग्राम के तहत अगर आप अपनी रील्स (Reels) पर व्यूज के हिसाब से पैसे कमा सकेंगे और कंपनी का ऐसा कहना है कि आप हर महीने $4000 (करीब 4 लाख रुपये) तक कमा सकेंगे.