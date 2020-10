Facebook ला रहा एकदम जबर्दस्त फीचर, अब आस-पड़ोस की भी मिलेगी पूरी जानकारी

नई दिल्ली: फेसबुक (Facebook) की वजह से आपके बहुत सारे नए दोस्त बन चुके हैं. परिवार और रिश्तेदार भी इस सोशल मीडिया ऐप के जरिए आपसे जुड़ चुके हैं. लेकिन तमाम फीचर्स होने के बावजूद आप अभी भी अपने आस-पड़ोस के बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाते हैं. लेकिन अब आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. फेसबुक अब आपको अपने फ्रेंड्स की एक्टिविटी के अलावा आस-पड़ोस में होने वाली इवेंट्स और कार्यक्रमों से भी अवगत कराएगा.

आ रहा नया Neighborhood फीचर

सोशल मीडिया साइट फेसबुक जल्द नेबरहुड फीचर लॉन्च करने जा रहा है. टेक वेबसाइट pocket-lint.com के अनुसार ये फीचर नेक्सडोर (Nextdoor) ऐप की तरह ही होगा. इस फीचर को फिलहाल टेस्ट किया जा रहा है.

You can select your local neighbourhood + permit FB to use your location to display posts, groups, marketplace items + more from your others in your neighbourhood

You can create a ‘Neighbourhood’ profile for other users, who are not Facebook ‘friends’, to learn more about you pic.twitter.com/P0Ys3w9d4L

— Matt Navarra (@MattNavarra) October 20, 2020