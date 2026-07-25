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सामने वाला इंसान है या AI? Facebook ला रहा नया Verified बैज, जानें कैसे फ्री में मिलेगी 'रियल यूजर' की पहचान!

AI के आने के बाद फेक प्राफाइल की संख्या बढ़ती जा रही है. इंसानों और AI अकाउंट में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है. इसी ऑनलाइन स्कैम को रोकने के लिए मेटा आम यूजर्स को फ्री में Human Verified बैज दे रहा है. बिना एक भी रुपया खर्च किए, जानिए कैसे मिलेगा यह टिक!

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 25, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:16 PM IST
सामने वाला इंसान है या AI? Facebook ला रहा नया Verified बैज, जानें कैसे फ्री में मिलेगी 'रियल यूजर' की पहचान!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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