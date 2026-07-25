सामने वाला इंसान है या AI? Facebook ला रहा नया Verified बैज, जानें कैसे फ्री में मिलेगी 'रियल यूजर' की पहचान!

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और डीपफेक के इस दौर में यह पहचानना मुश्किल होता जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जिससे आप चैट कर रहे हैं, वह इंसान है या कोी AI का कोई फर्जी बोट! इसी फर्जीवाड़े, ऑनलाइन स्कैम्स और फेक प्रोफाइल को रोकने के लिए मेटा ने बड़ी तैयारी कर ली है, मेटा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर फेक प्रोफाइल की पहचान करने के लिए फ्री में ब्लू टिक देने जा रहा है. कंपनी अब अपने करोड़ों यूज़र्स को पूरी तरह फ्री में Human Verified बैज देने जा रही है. अब तक ब्लू टिक के लिए पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन इस नए वेरिफिकेशन के लिए आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करने की जरूरत नहीं होगी, बस अपने फोन के कैमरे से 1 मिनट का काम करना होगा.
फेमस लोगों को मिलने वाले ब्लू टिक या पेड सब्सक्रिप्शन की जगह पर यह नया वेरिफाइड बैज आम यूजर्स के लिए है.
इसे पाने के लिए यूजर्स को एक छोटा सा सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करके सबमिट करना होगा.
फेसबुक इस वीडियो का मिलान यूजर के प्रोफाइल फोटो से करेगा, जिससे यह साफ हो सकेगा कि अकाउंट किसी व्यक्ति का ही है. यह पूरा प्रोसेस पूरी तरह फ्री है और इसमें सिर्फ कुछ ही मिनट का समय लगेगा.
फेसबुक के मुताबिक, यह बैज पाने के लिए यूज़र की उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए. साथ ही, यूज़र का प्लेटफॉर्म पर कोई फ्रॉड, स्कैम या भ्रामक व्यवहार का पुराना रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए.
यह फीचर फिलहाल पर्सनल प्रोफाइल के लिए है. यह फेसबुक पेज या प्रोफेशनल मोड वाले प्रोफाइल के लिए उपलब्ध नहीं होगा.
एक बार वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद, यूज़र का यह बैज उन जगहों पर हाइलाइट होगा जहां पहचान होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जैसे-
फेसबुक प्रोफाइल पर
Marketplace पर
Facebook Dating प्रोफाइल पर
फेसबुक ग्रुप्स में
आगे चलकर फेसबुक इसे यूज़र्स के फीड पोस्ट पर भी दिखाने की योजना बना रहा है. यूजर्स को यह वेरिफिकेशन प्रोसेस सिर्फ एक बार पूरा करना होगा.
फेसबुक ने साफ किया है कि इस बैज का मतलब सिर्फ यह है कि अकाउंट किसी असली इंसान का है. यह बैज यूजर के व्यवहार या उसकी नीयत की गारंटी नहीं देता है. वेरिफाइड यूजर्स को भी फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स और कॉमर्स पॉलिसी का पालन करना अनिवार्य होगा. नियम तोड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
कंपनी इस फीचर को अभी चुनिंदा देशों में रोलआउट कर रही है, जिसे जल्द ही दुनिया भर के सभी यूज़र्स के लिए जारी कर दिया जाएगा. फिलहाल अभी यह फीचर भारत में रोलआउट नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही भारतीय यूजर्स को भी यह फीचर मिलने लगेगा.