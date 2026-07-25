सामने वाला इंसान है या AI? Facebook ला रहा नया Verified बैज, जानें कैसे फ्री में मिलेगी 'रियल यूजर' की पहचान!

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और डीपफेक के इस दौर में यह पहचानना मुश्किल होता जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जिससे आप चैट कर रहे हैं, वह इंसान है या कोी AI का कोई फर्जी बोट! इसी फर्जीवाड़े, ऑनलाइन स्कैम्स और फेक प्रोफाइल को रोकने के लिए मेटा ने बड़ी तैयारी कर ली है, मेटा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर फेक प्रोफाइल की पहचान करने के लिए फ्री में ब्लू टिक देने जा रहा है. कंपनी अब अपने करोड़ों यूज़र्स को पूरी तरह फ्री में Human Verified बैज देने जा रही है. अब तक ब्लू टिक के लिए पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन इस नए वेरिफिकेशन के लिए आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करने की जरूरत नहीं होगी, बस अपने फोन के कैमरे से 1 मिनट का काम करना होगा.