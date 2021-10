सरकार रात 11:30 से सुबह 6 बजे तक बंद रखेगी Whatsapp? जानिए क्या है आखिर सच्चाई

नई दिल्ली. एक वायरल Whatsapp मैसेज यह दावा कर रहा है कि भारत सरकार ने रात के दौरान एप को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है. मैसेज में कहा गया है कि सरकार फेसबुक द्वारा विकसित इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लिकेशन Whatsapp पर रात के 11:30 बजे से 06:00 बजे के बीच काम करने पर प्रतिबंध लगा रही है. भ्रामक संदेश यह बताता है कि यदि मैसेज अधिक यूजर्स को फॉर्वड नहीं किया गया तो यूजर के अकाउंट को डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा.

इसके अलावा, व्यापक रूप से प्रसारित फेक न्यूज में कहा गया है कि Whatsapp यूजर्स के अकाउंट को एक्टिव करने के लिए हर महीने पैसे देने होंगे. मैसेज में यह भी दावा किया गया है कि फॉरवर्ड किए गए मैसेज में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करने वाले यूजर्स के लिए एक नया और सुरक्षित वॉट्सएप अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा.

अब, प्रेस इंडिया ब्यूरो (PIB) ने एक फैक्ट चेक अपडेट जारी किया है, जिसे फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया गया है.

It is being claimed in a forwarded message, that #WhatsApp will be closed from 11:30 pm to 6 am & a monthly charge will have to be paid to activate it.#PIBFactCheck:

This claim is #FAKE

No such announcement has been made by GOI

Do not engage with such fraudulent links pic.twitter.com/Ez1Vgbagjl

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 12, 2021