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फैक्ट्री रीसेट के बाद भी लीक हो जाएंगे आपके पर्सनल Photos और बैंक अकाउंट डिटेल्स! नई रिपोर्ट ने उड़ाए होश

Factory Reset Data Recovery Risk: अगर आप पुराना स्मार्टफोन बेचने से पहले सिर्फ Factory Reset करके टेंशन फ्री हो जाते हैं, तो जरा सावधान हो जाइए. Cashify के एक नए सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि रीसेट किए गए फोन से भी डेटा रिकवर किया जा सकता है, जिससे डेटा सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 19, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:23 PM IST
फैक्ट्री रीसेट के बाद भी लीक हो जाएंगे आपके पर्सनल Photos और बैंक अकाउंट डिटेल्स! नई रिपोर्ट ने उड़ाए होश

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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