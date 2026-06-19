Mobile Resale Tips: आज के समय में ज्यादातर फोन 3-4 सालों में पुराने हो जाते हैं और ठीक से काम नहीं करते हैं. ऐसे में लोग अपना पुराना स्मार्टफोन बेचने या किसी को देकर नया फोन खरीद लेते हैं. फोन में मौजूद फोटो, वीडियो और जरूरी डेटा को सेफ रखने के लिए लोग फोन को बेचने से पहले फैक्ट्री रीसेट जरूर करते हैं, और इसे पूरी तरह से सेफ मान लेते हैं. लेकिन क्या फैक्ट्री रीसेट करने से डेटा डिलीट हो जाता है? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है, तो ठहरिए! आपकी यह एक गलतफहमी आपके बैंक अकाउंट, पर्सनल फोटोज और सीक्रेट वीडियोज को सरेआम लीक कर सकती है.
भारत के सबसे बड़े री-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Cashify की लेटेस्ट कंज्यूमर रिपोर्ट में एक ऐसा खुलासा हुआ है, जिसने स्मार्टफोन यूजर्स को भी हैरान कर दिया है.
Cashify ने स्मार्टफोन रिसेल और डेटा प्राइवेसी को लेकर लगभग 8,000 लोगों पर एक सर्वे किया. इस सर्वे में ये बड़ी बातें सामने आईं हैं-
ज्यादातर (83.3% लोग) भारतीय अपना फोन बेचने से पहले फैक्ट्री रीसेट जरूर करते हैं. सबसे डराने वाली बात यह है कि सर्वे में शामिल 31% लोगों ने माना कि उन्होंने रीसेट किए गए फोन से भी डिलीट हो चुका डेटा वापस निकाल लिया. वहीं 41.1% को रीसेट पर भरोसा नहीं, उनका मानना है कि फैक्टी रीसेट करने से डेटा हमेशा के लिए डिलीट नहीं होता है. इसके साथ ही सर्वे में शामिल 74% लोगों का मानना है कि उनके पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है.
अब कीमत नहीं, 'डेटा सिक्योरिटी' है पहली पसंद
मार्केट में पुराना फोन बेचने का चलन करीब 56.6% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही लोग चिंता में भी हैं. सर्वे के मुताबिक, अब लोग पुराना फोन बेचते समय अच्छे दाम से ज्यादा डेटा प्राइवेसी को तवज्जो दे रहे हैं, वहीं मात्र 29.5% लोगों के लिए कीमत सबसे जरूरी फैक्टर है.
इस डेटा को लेकर Cashify के को-फाउंडर का कहना है कि आज के समय में फोन में सालों का पर्सनल, फाइनेंशियल और प्राइवेट डेटा होता है. जैसे-जैसे रिसेल मार्केट बढ़ रहा है, डेटा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ कस्टमर्स पर नहीं छोड़ी जा सकती है. इसके लिए प्लेटफॉर्म्स को और सख्त नियमों की जरूरत है.
रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 83.3% लोगों का कहना है कि फोन बेचते समय उन्हें डेटा डिलीशन सर्टिफिकेट यानी डेटा पूरी तरह डिलीट होने का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए. वहीं, 87.2% लोगों ने मांग की है कि स्मार्टफोन रिसेल को लेकर सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए जिससे ग्राहकों का डेटा सेफ रहे.
तो अगर आप भी फोन बेचने जा रहे हैं, तो सिर्फ रीसेट के भरोसे बिल्कुल भी न रहें, बल्कि किसी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म की मदद लें, जो डेटा पूरी तरह डिलीट करने की गारंटी देता हो.