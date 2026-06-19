साइंस-फिक्शन फिल्मों में आपने कई बार रोबोट्स को पुलिस की वर्दी पहने अपराधियों का पीछा करते और शहर में कानून व्यवस्था संभालते देखा होगा. तकनीक की दुनिया में इस कल्पना को सच करने के लिए अमरीका के ओहायो राज्य में एक हाईटेक रोबोट पुलिसवाले 'डबबॉट' (DubBot) को ड्यूटी पर लगाया गया था. लेकिन जो नतीजा सामने आया, उसने रोबोटिक पुलिसिंग के दावों की हवा निकाल दी.
करीब 63 लाख रुपये की भारी-भरकम लागत से तैयार यह रोबोट कॉप सालभर की नौकरी में एक भी अपराधी को पकड़ना तो दूर, एक सिंगल चालान तक नहीं काट पाया, जिसके बाद इसे बेइज्जत होकर रिटायर होना पड़ा.
यह अनोखा प्रयोग अमरीका के ओहायो राज्य की डब्लिन पुलिस ने जुलाई 2025 में शुरू किया था. इस रोबोट को कैलिफोर्निया की मशहूर कंपनी 'नाइटस्कोप' (Knightscope) ने बनाया था, जिसे आधिकारिक तौर पर 'K5 ऑटोनॉमस सिक्योरिटी रोबोट' नाम दिया गया था. दिखने में यह रोबोट करीब 5 फीट से ज्यादा लंबा और लगभग 180 किलोग्राम वजनी था. इसके अंदर 360-डिग्री कैमरे, एडवांस सेंसर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मौजूद थे. डब्लिन शहर ने इस एक रोबोट को काम पर रखने के लिए 67,548 डॉलर यानी करीब 63 लाख रुपये खर्च किए थे. पुलिस को उम्मीद थी कि यह रोबोट पार्किंग एरिया में गश्त करेगा और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखकर इंसानी पुलिसकर्मियों की मदद करेगा.
इस रोबोट कॉप को डब्लिन की एक लोकल पार्किंग गैरेज की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इसका काम था कि यह पहियों पर घूम-घूम कर गैरेज की निगरानी करे और कुछ भी गड़बड़ दिखने पर तुरंत पुलिस स्टेशन को अलर्ट भेजे. इसमें जनता की मदद के लिए एक इमरजेंसी कॉलिंग बटन भी दिया गया था. लेकिन महीनों की ड्यूटी के बाद जब पुलिस विभाग ने इसका प्रोग्रेस कार्ड देखा, तो अधिकारी दंग रह गए. इस रोबोट ने पूरी ड्यूटी के दौरान न तो किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में मदद की, न कोई अरेस्ट करवाया और न ही कोई ट्रैफिक चालान काटा. सबसे मजेदार बात यह थी कि सालभर में यह रोबोट एक भी ऐसी घटना को डिटेक्ट नहीं कर पाया जिसके लिए पुलिस टीम को मौके पर जाना पड़े.
रोबोट की इस नाकामी को देखते हुए डब्लिन अथॉरिटी ने पिछले महीने चुपचाप इस रोबोट कॉप को नौकरी से हटा दिया और इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया. प्रशासन का कहना था कि यह मशीन अब शहर की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लायक नहीं बची है. शुरुआत में डब्लिन पुलिस दो सालों के लिए ऐसे दो रोबोट तैनात करने वाली थी, जिसका कुल बजट 2 लाख 38 हजार डॉलर से ज्यादा का था. लेकिन पहले रोबोट के फ्लॉप शो के बाद दूसरे रोबोट को कभी लाया ही नहीं गया. हालांकि पुलिस विभाग इस प्रोजेक्ट पर करीब 1 लाख 28 हजार डॉलर खर्च कर चुका था, लेकिन कंपनी से रिफंड मिलने के बाद यह नुकसान थोड़ा कम होने की उम्मीद है.
यह पहली बार नहीं है जब नाइटस्कोप कंपनी के रोबोट्स सुपरफ्लॉप साबित हुए हों. इससे पहले साल 2023 में न्यू यॉर्क के सबवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के लिए इन K5 रोबोट्स को तैनात किया गया था. लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें वहां से हटाना पड़ा क्योंकि वो जनता की कोई खास मदद नहीं कर पा रहे थे. इसके अलावा हाल ही में सैन एंटोनियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात किए गए एक अन्य रोबोट को भी तकनीकी दिक्कतों के कारण हटा दिया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह रोबोट ठीक से रास्ता भी नहीं ढूंढ पा रहा था और इसका लाइव वीडियो और ऑडियो फीड भी बार-बार बंद हो रहा था.
भले ही अमरीका में यह रोबोट कॉप फेल हो गया हो, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में AI रोबोट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. उदाहरण के लिए, चीन के हांग्जो (Hangzhou) शहर में इंसानी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर ह्यूमनॉइड ट्रैफिक रोबोट्स सड़कों पर काम कर रहे हैं. ये रोबोट पैदल चलने वालों को रास्ता दिखाते हैं, पर्यटकों के सवालों के जवाब देते हैं और ट्रैफिक को मैनेज करने में मदद करते हैं. इसके अलावा चीनी कंपनियां ऐसे रोबोट भी बना रही हैं जो फैक्ट्रियों के खतरनाक कामों में इंसानों की मदद कर सकें. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमरीका में रोबोट कॉप की नाकामी तकनीक की नहीं, बल्कि उसे सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल न कर पाने की है.