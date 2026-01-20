UPI ट्रांजेक्शन हो गया फेल और कट गए पैसे? घबराएं नहीं, RBI के नियम से हर दिन मिल सकता है ₹100 मुआवजा

Advertisement
डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने आज के समय में आम लोगों की जिंदगी को काफी आसान बना दिया है. अब लोग अपना फोन निकालते हैं UPI से पेमेंट करते हैं और चले जाते हैं. लेकिन कई बार यही सुविधा परेशानी का कारण भी बन जाती है. ऐसा कई लोगों के साथ होता होगा कि उन्होंने समान खरीदने के बाद पेमेंट किया और खाते से पैसा कट भी गया लेकिन सामने वाले को मिला ही नहीं. ऐसे में लोग घबरा जाते हैं और यह सोचकर चुप बैठ जाते हैं कि पैसा अपने आप लौट आएगा. लेकिन क्या आपको पता है कि अगर तय समय के अंदर आपका पैसा वापस नहीं आता तो आपको सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि मुआवजा लेने का भी अधिकार हैं?

Jan 20, 2026, 08:11 AM IST
आज के डिजिटल समय में UPI ने लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है. अब लोग सब्जी खरीदने, किराया देने, बिजली का बिल जमा करने जैसे कई काम अपने मोबाइल मिनटों में निपटा लेते हैं. लेकिन कई बार UPI ट्रांजेक्शन के दौरान लोगों को दिक्कत का भी समना करना पड़ता है. इसमें ट्रांजेक्शन के दौरान खाते से पैसा कट जाना और सामने वाले को ना मिल पाना एक बड़ी कॉमन समस्या है. ऐसे समय में ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं. लोगों को लगता है कि अब पता नहीं कब मेरा पैसा कब वापस आएगा. बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसे मामलों में सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि मुआवजा लेने का भी अधिकार होता है. तो चलिए जानते हैं कि कैसे होगा यह चमत्कार... 

क्या आपको पहले पता थी यह बात?
अगर आपका UPI ट्रांजेक्शन फेल हो गया है और आपको खाते से पैसा कट जाता है, तो RBI का नियम साफ कहता है कि बैंक या पेमेंट ऐप को यह पैसा तय समय के अंदर लौटाना होगा. आमतौर पर ट्रांजेक्शन वाले दिन और उसके अगले एक दिन बाद (वर्किंग डे) तक आपका रिफंड आ जाना चाहिए. अगर आपका पैसा आने में इससे ज्यादा समय लगता है, तो यह आपकी परेशानी नहीं, बल्कि सिस्टम की गलती मानी जाती है. अब आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसको लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की गाइडलाइन है कि ऐसे समय में कंपनी आपको सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि मुआवजा भी देगी.  

देरी पर रोजाना मिलता है मुआवजा
RBI का नियम कहता है कि अगर असफल UPI ट्रांजेक्शन का पैसा तय समय सीमा के बाद भी वापस नहीं किया जाता है, तो बैंक या पेमेंट ऐप को हर दिन की देरी के लिए 100 रुपये का मुआवजा ग्राहक को देना होगा. यह मुआवजा तब तक मिलता रहेगा, जब तक आपका पूरा पैसा वापस नहीं आ जाता है. इसका मतलब जितनी ज्यादा देरी उतना ज्यादा नुकसान बैंक या ऐप को उठाना पड़ेगा. RBI ने यह नियम इसलिए बनाया गया है जिससे ग्राहकों को बेवजह चक्कर न काटने पड़ें और रिफंड आराम से मिल जाए. हालांकि यह नियम उन मामलों पर लागू नहीं होता, जहां पैसा सक्सेसफुली किसी गलत व्यक्ति के खाते में चला गया हो. ऐसे मामलों के लिए आपको अलग प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है.

कैसे करें शिकायत?
अगर आपके पैसे तय समय में वापस नहीं आए हैं, तो आप इसकी शिकायत इन आसान स्टेप्स की मदद से कर सकते हैं. 
स्टेप 1. सबसे पहले अपने UPI ऐप जैसे Google Pay, PhonePe या Paytm को खोलें.
स्टेप 2. वहां उस ट्रांजेक्शन को चुनें जो फेल हुआ था और ‘Dispute’ या ‘शिकायत’ का विकल्प चुनें. 
स्टेप 3. अब आपके सामने जो पेज खुलेगा वहां अपनी पूरी जानकारी सही-सही भरें और देरी का जिक्र जरूर करें. 

यहां भी कर सकते हैं शिकायत
अगर UPI ऐप से भी अपकी समस्या का समाधान नहीं होता है. तब इसके लिए आप सीधे RBI के CMS यानी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल cms.rbi.org.in पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यह पोर्टल खासतौर पर बैंक और डिजिटल पेमेंट से जुड़ी समस्याओं के लिए बनाया गया है. यहां भी आप शिकायत करते समय देरी का जिक्र जरूर करें. क्योंकि बैंकों को तय समय सीमा के बाद हर दिन के लिए 100 रुपये का भुगतान आपको होगा. इसलिए अगली बार अगर आपका UPI ट्रांजेक्शन फेल हो जाए और पैसे कट जाएं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप आराम से इसकी शिकायत करें और अपने हक का पूरा लाभ उठाए.

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

UPI payments compensationfailed UPI transactionsRBI guidelines on UPI

